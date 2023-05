Les inscriptions au collège continuent de baisser alors qu’un diplôme de quatre ans perd de son attrait

Trois ans après la pandémie de Covid, il y a plus d’un million d’étudiants en moins inscrits à l’université. « Dans l’ensemble, les inscriptions au premier cycle sont encore bien en deçà des niveaux d’avant la pandémie, en particulier parmi les étudiants à la recherche d’un diplôme », a déclaré Doug Shapiro, directeur exécutif du National Student Clearinghouse Research Center. Seuls les collèges communautaires ont enregistré des gains d’inscriptions au cours du semestre en cours, tandis que les inscriptions aux programmes de licence ont chuté, selon le Centre de recherche. nouveau rapport. Alors que les étudiants recherchent un lien plus direct avec le marché du travail, il y a un changement « vers des programmes à plus court terme », a déclaré Shapiro. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les majors universitaires les plus regrettées Les inquiétudes concernant la hausse des coûts et les soldes importants des prêts étudiants poussent de plus en plus de jeunes adultes à reconsidérer leurs plans après le lycée, selon un rapport séparé de Jeunes Entreprises et Citoyens également trouvé. Plus de 75 % des lycéens affirment désormais qu’une certification de deux ans ou technique est suffisante, et seulement 41 % pensent qu’ils doivent avoir un diplôme de quatre ans pour obtenir un bon emploi. « Les adolescents commencent vraiment à remettre en question la valeur du diplôme de quatre ans », a déclaré Ed Grocholski, directeur du marketing chez Junior Achievement. Pour sa part, Chris Ebeling, responsable des prêts étudiants chez Citizens, a déclaré que « ce n’est pas surprenant, étant donné que le prix de l’université a considérablement dépassé le revenu des ménages au cours des deux dernières décennies, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les familles ».

En même temps, entre les crédits en ligne et les certifications, il y a plus d’options disponibles à moindre coût, selon Grocholski. « Il y a beaucoup d’opportunités là-bas qui n’existaient pas auparavant », a-t-il déclaré. Fédéral données montre également que les étudiants des écoles de métiers sont plus susceptibles d’être employés après l’école que leurs homologues à la recherche d’un diplôme – et beaucoup plus susceptibles de travailler dans un emploi lié à leur domaine d’études.

Obtenir un diplôme paie toujours

Pendant des décennies, la recherche a révélé que l’obtention d’un diplôme est presque toujours valable. Les titulaires d’un baccalauréat gagnent généralement 75% de plus que ceux qui n’ont qu’un diplôme d’études secondaires, selon « The College Payoff », un rapport du Georgetown University Center on Education and the Workforce – et plus le niveau de scolarité est élevé, plus le gain est important.

La fin de l’université met les travailleurs sur la bonne voie pour gagner une médiane de 2,8 millions de dollars au cours de leur vie, contre 1,6 million de dollars s’ils n’avaient qu’un diplôme d’études secondaires, selon le rapport. Au fil du temps, les professions dans leur ensemble exigent de plus en plus de formation, selon un autre rapport récent par le Centre sur l’éducation et la main-d’œuvre de Georgetown. Et les industries à la croissance la plus rapide, telles que l’informatique et le traitement des données, ont toujours besoin de travailleurs ayant des niveaux d’éducation disproportionnellement élevés par rapport aux industries qui n’ont pas connu une croissance aussi rapide.