Les inscriptions au chômage ont atteint leur plus bas niveau en cinq mois malgré les efforts de la Fed pour ralentir le marché du travail

Les premiers dépôts de demandes de chômage sont tombés la semaine dernière à leur plus bas niveau en cinq mois, signe que le marché du travail se renforce alors même que la Réserve fédérale tente de ralentir les choses.

Selon un rapport du Département du travail Jeudi.

actualités liées à l’investissement L’intervention britannique n’a rien fait pour résoudre l’inflation ou assurer la croissance des bénéfices

La baisse des réclamations était le niveau le plus bas depuis le 23 avril et la première fois que les réclamations sont tombées en dessous de 200 000 depuis début mai.

Les réclamations continues, qui ont une semaine de retard, ont chuté de 29 000 à 1,347 million.

Les chiffres élevés de la main-d’œuvre surviennent au milieu des efforts de la Fed pour refroidir l’économie et faire baisser l’inflation, qui est proche de ses niveaux les plus élevés depuis le début des années 1980. Les responsables de la banque centrale ont spécifiquement désigné le marché du travail tendu et sa pression à la hausse sur les salaires comme cible du resserrement de la politique.

Les actions ont plongé après le rapport tandis que les rendements du Trésor étaient plus élevés.

“La récente baisse des licenciements va à l’encontre des efforts de la Fed pour assouplir les conditions du marché du travail et ramener l’inflation vers son objectif de 2%”, a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors. “Les marchés des capitaux ont entendu la Fed et les investisseurs ressentent la douleur. Mais le marché du travail ? Pour l’instant du moins, il n’écoute pas.”

Il y a eu d’autres mauvaises nouvelles jeudi pour la Fed sur le front de l’inflation.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, un indicateur d’inflation préféré de la Fed, a montré un gain de prix de 7,3 % d’une année sur l’autre au deuxième trimestre, le Le département du commerce a signalé dans son estimation finale du PIB pour la période. C’était au-dessus de la lecture de 7,1% dans les deux estimations précédentes du deuxième trimestre et juste à côté du gain de 7,5% au premier trimestre.

Hors alimentation et énergie, l’inflation sous-jacente du PCE était de 4,7 %, soit 0,3 point de pourcentage de plus que les deux estimations précédentes, mais en dessous du bond de 5,6 % au premier trimestre.

La Fed a relevé ses taux d’intérêt à cinq reprises en 2022 pour un total de 3 points de pourcentage, et les responsables ont souligné l’importance de continuer à augmenter jusqu’à ce que l’inflation se rapproche de l’objectif de 2 % de la banque centrale.

“Nous devons faire ce que nous devons faire pour revenir à la stabilité des prix, car nous ne pouvons pas avoir une économie saine, nous ne pouvons pas avoir de bons marchés du travail au fil du temps, à moins que nous ne revenions à la stabilité des prix”, a déclaré la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta. Mester a déclaré à “Squawk Box” de CNBC dans une interview jeudi matin.

Cependant, la propre Fed de Cleveland Jauge de prévision immédiate de l’inflation montre peu d’amélioration sur le front de l’inflation en septembre, même avec une forte baisse des prix de l’essence. La jauge indique une augmentation de 8,2% de l’indice global des prix à la consommation et une augmentation de 6,6% des prix sous-jacents, contre des lectures respectives de 8,3% et 6,3% en août.

L’estimation finale du BEA pour le PIB du T2 était une baisse de 0,6 %, inchangée par rapport aux deux estimations précédentes. Il s’agissait du deuxième trimestre consécutif de PIB négatif, répondant à une définition communément acceptée d’une récession.