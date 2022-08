Les inscriptions au chômage baissent alors que la Fed cherche à refroidir le marché du travail

Les demandes initiales d’allocations de chômage ont légèrement diminué la semaine dernière, bien qu’elles soient cohérentes avec une dérive plus élevée des licenciements qui a commencé au printemps, le Le ministère du Travail a signalé Jeudi.

Les demandes de chômage ont totalisé 250 000 pour la semaine terminée le 13 août, en baisse de 2 000 par rapport à la semaine précédente et en dessous de l’estimation de 260 000 du Dow Jones.

La moyenne mobile sur quatre semaines des sinistres, qui aide à lisser la volatilité hebdomadaire, a également chuté de 2 750 à 246 750.

Plus tôt cette année, les réclamations avaient atteint leur plus bas niveau en plus de 50 ans, mais ont commencé à augmenter en avril après avoir atteint un creux de 166 000. La moyenne mobile sur quatre semaines a augmenté pendant cette période de près de 80 000.

Les réclamations continues, qui ont une semaine de retard par rapport au chiffre global, ont totalisé 1,437 million, soit une augmentation de 7 000.

Les décideurs surveillent de près le marché de l’emploi à un moment où l’inflation atteint des sommets proches de 40 ans. Les responsables de la Réserve fédérale ont institué une série de hausses des taux d’intérêt visant en partie à refroidir un marché du travail dans lequel il y a près de deux emplois ouverts pour chaque travailleur disponible.

Lors de leur réunion de juillet, les responsables de la Fed ont noté “des signes provisoires d’un assouplissement des perspectives du marché du travail” qui comprenaient une augmentation des demandes hebdomadaires, selon le procès-verbal publié mercredi. Les décideurs ont déclaré qu’ils étaient déterminés à continuer de relever les taux d’intérêt jusqu’à ce que l’inflation soit maîtrisée, même si cela signifiait davantage un ralentissement des embauches.

“Malheureusement, ce qui est bon pour le travailleur américain est mauvais pour la tentative de la Fed de ramener l’inflation à 2% et cela compliquera leur travail et les amènera à augmenter les taux plus haut et plus longtemps que beaucoup ne le prévoient actuellement”, a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements pour Independent Investor Alliance.

Dans d’autres nouvelles économiques jeudi, la Fed de Philadelphie a rapporté que son enquête mensuelle sur la fabrication pour le mois d’août a atteint une lecture de 6,2, ce qui représente la différence de pourcentage entre les entreprises qui s’attendent à une expansion par rapport à une contraction. C’était une amélioration par rapport au moins-12,3 de juillet.

Le niveau était supérieur à l’estimation d’un moins-5 et a contribué à apaiser les craintes que la fabrication ne se dirige vers un ralentissement majeur. Une enquête similaire menée lundi par la Fed de New York a chuté de 40 points, les répondants ayant indiqué que les conditions commerciales se détérioraient.

Les indices des prix payés et reçus ont tous deux diminué au cours du mois, bien qu’ils restent bien en territoire indiquant que l’inflation est toujours présente. L’embauche s’est également améliorée, tout comme les nouvelles commandes, bien que ces dernières aient toujours enregistré une lecture de moins-5,1.