Les inscriptions au chômage augmentent à nouveau dans un autre signe que le marché du travail se refroidit

Une femme passe devant un magasin le 22 février 2021 à New York.

Les inscriptions initiales au chômage ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-novembre la semaine dernière, le dernier signe qu’un marché du travail historiquement tendu commence à ralentir, selon Données du Département du travail publié jeudi.

Les réclamations ont totalisé 251 000 pour la semaine terminée le 16 juillet, en hausse de 7 000 par rapport à la semaine précédente et au-dessus de l’estimation de 240 000 Dow Jones.

Le gain a porté les demandes d’assurance-chômage à leur plus haut niveau hebdomadaire depuis le 13 novembre 2021 et a fourni un autre indicateur qu’un marché du travail en feu en 2021 a commencé à se refroidir cette année.

Les réclamations continues, qui accusent une semaine de retard par rapport au nombre global, sont passées à 1,384 million, le total le plus élevé depuis le 23 avril.

Un communiqué séparé jeudi a également montré une certaine faiblesse dans l’image de l’emploi.

La Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est tombé à une lecture de -12,3, une baisse de 9 points par rapport à il y a une semaine et un niveau considérablement pire que l’estimation de 1,6 du Dow Jones. Le nombre représente la différence en pourcentage entre les entreprises déclarant une expansion de l’activité et celles constatant une contraction.

En particulier, l’indice de l’emploi était de 19,4, également en baisse de 9 points. Bien que cela indique une expansion continue de l’embauche, il s’agit de la lecture la plus basse depuis mai 2021 et indique également que l’embauche ralentit. La lecture moyenne de la semaine de travail était de 6,4, en baisse pour le quatrième mois consécutif et une indication que la productivité pourrait être en baisse.

Les entreprises interrogées ont fait état de coûts salariaux plus élevés, 78,6 % d’entre elles déclarant avoir augmenté les salaires et la rémunération au cours des trois derniers mois, aucun répondant n’ayant déclaré avoir réduit.

L’enquête a également montré des pressions inflationnistes toujours élevées mais en baisse. Les indices des prix payés et des prix reçus ont tous deux baissé par rapport à il y a un mois mais sont restés élevés, avec des lectures respectives de 52,2 et 30,3.

Les données s’accompagnent d’une grande incertitude quant à la direction de l’économie.

L’emploi a été le principal point positif, avec des gains de masse salariale non agricoles atteignant en moyenne 457 000 par mois au cours du premier semestre de l’année. Cependant, ces augmentations ont ralenti ces derniers temps, avec une moyenne de 375 000 au cours des trois derniers mois.

La plupart des autres données indiquent que les États-Unis pourraient être en train de répondre à la définition empirique d’une récession, avec deux trimestres consécutifs de croissance négative. Le produit intérieur brut a chuté de 1,6 % au premier trimestre et est en bonne voie de baisser encore de 1,6 % au T2selon la Réserve fédérale d’Atlanta.

Les responsables de la Fed devraient augmenter la semaine prochaine les taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage, portant les taux d’emprunt au jour le jour de référence dans une fourchette de 2,25% à 2,5%. La Fed cherche à ralentir une économie qui a produit le taux d’inflation le plus élevé depuis 1981.