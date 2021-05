Les inscriptions à Obamacare dépassent 1 million pendant la période d’inscription spéciale au COVID-19

WASHINGTON – Plus d’un million d’Américains ont souscrit à une assurance maladie au cours de la période d’inscription spéciale en cours pour HealthCare.gov, a annoncé mardi l’administration Biden.

Cela s’ajoute aux quelque 12 millions de personnes qui ont choisi la couverture 2021 au cours de la période d’inscription régulière qui s’est terminée en décembre dans la plupart des États.

Ce niveau d’expansion pourrait avoir un effet significatif sur le taux non assuré et pourrait aider le président Joe Biden à soutenir les changements permanents qu’il espère apporter à la loi de 2010 sur les soins abordables, communément appelée Obamacare.

« Le jalon d’aujourd’hui démontre qu’il existe un besoin et une demande pour une assurance maladie abordable et de haute qualité dans tout le pays », a déclaré Biden dans un communiqué.

Biden a créé une période d’inscription spéciale qui s’étend du 15 février au 15 août pour aider les gens à trouver une couverture pendant la pandémie, un effort renforcé par des subventions de prime élargies incluses dans le paquet de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars adopté en mars.

Le paquet a augmenté pendant deux ans les subventions déjà disponibles pour les personnes qui ne reçoivent pas d’assurance maladie d’un employeur ou via un plan gouvernemental comme Medicare ou Medicaid. Et il a rendu les subventions nouvellement disponibles pour les personnes gagnant plus de quatre fois le seuil de pauvreté fédéral, soit environ 51 520 $ pour une personne seule.

Après le début des changements, la franchise médiane parmi les personnes souscrivant à des régimes est passée de 450 $ à 50 $.

Biden a proposé de rendre les subventions élargies permanentes dans le cadre d’un paquet de 1,8 billion de dollars de programmes d’éducation et de filet de sécurité pour les familles.

L’administration avait refusé d’estimer le nombre de personnes qui profiteraient de la période d’inscription spéciale en annonçant l’effort de donner une nouvelle opportunité de couverture aux Américains qui ont perdu leur emploi et une assurance basée sur l’employeur pendant la pandémie.

L’administration a également considérablement augmenté les dépenses d’éducation et de sensibilisation, qui avaient été réduites par l’administration précédente.

Biden a déclaré que ses actions visaient à «réparer les dommages» causés par l’ancien président Donald Trump à la loi sur les soins abordables, que Trump a tenté – et échoué – d’abroger.