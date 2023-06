Les inscriptions à l’université ont peut-être atteint leur apogée, selon les experts

Photo d’archives de diplômés du Baruch College participant à un programme d’initiation au Barclays Center, le lundi 5 juin 2017, dans le quartier de Brooklyn à New York. Bebeto Matthews | PA

Dans les jours à venir, 125 000 finissants du secondaire recevront des lettres d’acceptation automatiques de l’Université d’État de New York, la gouverneure Kathy Hochul annoncé jeudi. « L’accès à un enseignement supérieur de qualité est un moteur de mobilité sociale et nous prenons des mesures globales pour garantir que l’université soit abordable et accessible aux étudiants de tous horizons », a déclaré le gouverneur de New York dans un communiqué. À l’échelle nationale, les inscriptions dans les collèges ont sensiblement pris du retard depuis le début de la pandémie, lorsqu’un nombre important d’étudiants ont décidé de ne pas obtenir un diplôme de quatre ans en faveur de rejoindre le marché du travail ou de suivre un programme de certificat sans le prix élevé ni l’écran de zoom. Mais une baisse des inscriptions était en préparation bien avant 2020. En savoir plus sur les finances personnelles :

Ces déménagements peuvent vous aider à économiser gros sur les frais de scolarité « La crise des inscriptions n’a pas commencé avec la pandémie, elle s’est accélérée avec la pandémie », a déclaré Hafeez Lakhani, fondateur et président de Lakhani Coaching à New York. « C’est l’huile sur le feu. » En fait, les inscriptions au premier cycle aux États-Unis ont atteint environ 18 millions d’étudiants il y a plus de dix ans, selon le Centre national des statistiques sur l’éducation. Aujourd’hui, il y a plus de 2,5 millions d’étudiants de moins inscrits à l’université, a estimé Doug Shapiro, directeur exécutif du National Student Clearinghouse Research Center.

La population d’étudiants d’âge universitaire diminue

Non seulement il y a moins d’étudiants intéressés à poursuivre n’importe quel type de diplôme après le lycée, mais la population d’étudiants en âge de fréquenter l’université diminue – une tendance appelée «la falaise des inscriptions». « Il y a une baisse généralisée de la croyance ou de la confiance dans l’enseignement supérieur en tant qu’institution », a déclaré Cole Clark, directeur général au sein de la pratique de l’enseignement supérieur de Deloitte et co-auteur d’un récent rapport sur les tendances. « C’est autant une menace que la falaise démographique. » De nos jours, seulement environ 62% des lycéens aux États-Unis vont immédiatement à l’université, contre 68 % en 2010. Ceux qui se retirent sont souvent des étudiants à faible revenu, qui se sentent de plus en plus exclus d’une éducation postsecondaire.

Régulièrement, l’université devient une voie réservée à ceux qui ont les moyens de payer, comme le montrent également d’autres rapports. Les futurs étudiants s’intéressent de plus près au retour sur investissement, car les frais de scolarité restent élevés et la pénurie de travailleurs augmente les opportunités sur le marché du travail, avec ou sans diplôme. Dans le même temps, des coupes sombres dans le financement public de l’enseignement supérieur ont fait peser une plus grande partie des coûts sur les étudiants et ouvert la voie à augmentations importantes des frais de scolarité.

Les lycéens sont plus intéressés par la formation professionnelle

La plupart des Américains conviennent toujours qu’une éducation universitaire vaut la peine lorsqu’il s’agit d’objectifs de carrière et d’avancement. Cependant, seulement la moitié pense que les avantages économiques l’emportent sur les coûts, selon un rapport de Agenda public, USA Today et Hidden Common Ground — et les jeunes adultes sont particulièrement sceptiques. La hausse du coût des études collégiales et l’envolée des soldes des prêts étudiants ont joué un rôle important dans le changement d’opinion sur le système d’enseignement supérieur, que beaucoup pensent être truqué pour profiter aux riches, selon le rapport. Selon un étude du groupe ECMC. Les lycéens mettent davantage l’accent sur la formation professionnelle et l’emploi post-universitaire, a constaté l’organisation à but non lucratif après avoir interrogé plus de 5000 lycéens à six reprises depuis février 2020.

Selon un rapport séparé de Jeunes Entreprises et Citoyens également trouvé. « Beaucoup d’étudiants évaluent leurs options », a déclaré Connie Livingston, responsable des conseillers universitaires de la société de conseil universitaire Empowerly et ancienne responsable des admissions à l’Université Brown. « Est-il plus logique d’aller dans un collège communautaire, une école de métiers ou directement sur le marché du travail? Dans ce climat économique, c’est attrayant. »

