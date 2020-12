Xiaomi a commencé l’enregistrement des tests bêta fermés MIUI 12.5 en Chine, et actuellement, les smartphones 21 Mi et Redmi seraient éligibles au programme. La dernière itération MIUI sera dévoilée plus tard dans la journée aux côtés des smartphones Mi 11. Selon GizmoChina, Xiaomi a partagé la mise à jour sur le programme bêta via sa chaîne officielle WeChat. Selon un article, l’enregistrement du test bêta de MIUI 12.5 est actuellement en ligne dans le pays et se poursuivra jusqu’à ce soir minuit CST Asie (22h30 IST).

Les 21 modèles considérés comme éligibles au programme de test bêta de MIUI 12.5 incluent Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Youth Edition, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro 5G, Redmi K30i 5Gv, Redmi K30S Ultra, Redmi K30 Ultra, Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE, Mi CC9e, Mi CC9 Pro, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 7 et Redmi Note 7 Pro. Cela indique également que ces 21 téléphones seraient les premiers à recevoir la ROM Xiaomi stable à l’avenir. La nouvelle version de MIUI est taquinée pour avoir amélioré la protection de la confidentialité associée à des améliorations au niveau de l’interface. Ce sera également un tremplin pour le MIUI 13 qui devrait être déployé au milieu de l’année prochaine. Le MIUI 12.5 devrait être basé sur Android 11. Au cours des dernières semaines, plusieurs appareils Xiaomi ont commencé à recevoir le MIUI 12 basé sur Android 11.

Xiaomi a dévoilé pour la première fois MIUI 12 basé sur Android 10 plus tôt cette année, qui a commencé à être déployé sur ses smartphones en août. Le MIUI 12 comportait des fonctionnalités telles qu’une interface utilisateur améliorée et simplifiée, des paramètres de confidentialité et des animations système remaniées. D’autres fonctionnalités, notamment Ultra Battery Saver, le mode sombre amélioré et App Drawer, sont également fournies avec le MIUI 12. On en ignorera davantage sur le MIUI 12.5 aujourd’hui, lors de l’événement de lancement du Mi 11 en Chine. La série Mi 11 devrait inclure le Mi 11 vanille avec un modèle Pro.