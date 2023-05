Les inquiétudes persistent quant à la stabilité financière après le sauvetage des banques, selon la Fed

Les pressions sur le système bancaire, les tensions sur l’immobilier et l’inflation persistante sont les principales inquiétudes concernant la stabilité financière, bien que le système reste globalement stable, a déclaré lundi la Réserve fédérale dans un rapport.

La banque centrale a publié son rapport périodique sur la santé financière et économique du pays, une enquête auprès d’experts du marché, d’économistes, d’universitaires et d’autres qui a montré les plus grandes craintes concernant les conditions actuelles.

« Les sujets fréquemment cités dans cette enquête comprenaient l’inflation persistante et le resserrement de la politique monétaire, les tensions dans le secteur bancaire, l’immobilier commercial et résidentiel et les tensions géopolitiques », indique le rapport.

La Fed a publié pour la dernière fois son rapport sur la stabilité financière en novembre 2022 avant l’implosion il y a environ deux mois de plusieurs banques de taille moyenne de premier plan, dont la Silicon Valley Bank, une importante source de financement pour les entreprises technologiques.

En réponse à la crise, la Fed a mis en place plusieurs mesures de financement d’urgence qui, selon elle, ont contribué à stabiliser le système.

« Dans l’ensemble, le secteur bancaire est resté résilient, avec une capacité substantielle d’absorption des pertes », indique le rapport. « Les interventions politiques de la Réserve fédérale et d’autres agences ont contribué à atténuer ces tensions et à limiter le potentiel de stress supplémentaire. »

Plusieurs secteurs ont été identifiés comme ayant un potentiel élevé de problèmes.

Ces secteurs comprennent les fonds du marché monétaire, les pièces stables et les fonds spéculatifs, en particulier les grandes entreprises. Cependant, le rapport note également que l’endettement est généralement faible pour la dette des ménages et des entreprises, y compris l’immobilier commercial, un point chaud potentiel pour l’économie.

Le rapport a été publié le même jour que l’enquête de la Fed auprès des agents de crédit seniors des banques a déclaré qu’ils prévoyaient des normes de prêt plus strictes et une demande plus faible à venir.

Parmi les préoccupations des agents de crédit figuraient les sorties de dépôts, l’affaiblissement de l’économie et la liquidité bancaire. Les prêts commerciaux et industriels ont été cités comme un point de tension particulier, tout comme l’immobilier commercial.

Cependant, le rapport sur la stabilité a noté que les ratios de fonds propres des banques se situent autour de ce qui serait considéré comme normal, tandis que l’effet de levier était généralement plus faible. La banque a mis en évidence l’effet de levier des institutions financières non bancaires telles que les fonds spéculatifs.

« Les mesures prises par le secteur officiel ont rassuré les déposants, et le système bancaire au sens large est resté solide et résilient. Pour le système bancaire dans son ensemble, les niveaux globaux de capital bancaire étaient suffisants », indique le rapport.

La Fed a ajouté qu’elle était prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la stabilité du système.