Les inquiétudes liées aux collisions spatiales ont retardé le lancement de la Lune par l’Inde

La mission indienne Chandrayaan-3, lancée le 14 juillet, se dirigeait vers un atterrissage historique sur la surface lunaire. Mais avant de décoller, l’atterrisseur lunaire a dû attendre quelques secondes jusqu’à ce que sa trajectoire vers l’orbite soit libre.

Lors du 74e Congrès astronautique international tenu à Bakou, en Azerbaïdjan, Anil Kumar, directeur général en chef des opérations spatiales sûres et durables à l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), a révélé que l’heure nominale de lancement de Chandrayaan-3 avait été modifiée après analyse des orbites. d’objets spatiaux suivis, SpaceNews signalé. La mission lunaire a dû retarder de quatre secondes son lancement à bord de la fusée indienne Launch Vehicle Mark-3 (LVM3) pour éviter toute possibilité de collision avec d’autres objets.

« Pour ce lancement de LVM-3 ce jour-là…Lors de notre analyse, nous avons constaté que lors de la première phase orbitale de Chandrayaan-3, de nombreux objets, y compris des objets opérationnels, se rapprochaient à moins d’un kilomètre. [0.6 miles] », a déclaré Kumar cité dans SpaceNews.

Avant le lancement, le décollage devrait être autorisé pour tous les lanceurs spatiaux comme pratique obligatoire, a ajouté Kumar. Ce type de pratique est devenu encore plus crucial aujourd’hui avec l’afflux de fusées, de satellites, et d’autres objets lancés dans l’espace. L’année dernière, le Commandement spatial américain révélé qu’il suivait plus de 47 000 objets dans l’espace.

La mission indienne Chandrayaan-3 atterri avec succès sur la Lune le 23 août, faisant de l’Inde le quatrième pays à réaliser un tel exploit après l’Union soviétique, les États-Unis et la Chine. Le rover et l’atterrisseur de la mission ont été mis en mode veille le 3 septembre, ce qui a marqué la fin de la journée lunaire (qui dure environ 14 jours terrestres).

Les efforts visant à relancer la mission après une sieste ont échoué, mais la mission elle-même s’est avérée être un énorme succès grâce au temps passé à explorer la surface lunaire. Le Le rover Chandrayaan-3 a trouvé des traces de soufre et d’autres éléments chimiques sur le pôle sud lunaire, et la mission mesuré le profil de température de cette région jusqu’alors inexplorée.

