Les inquiétudes liées à la criminalité sous-tendent la célébration alors que la saison du carnaval commence

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) – La Nouvelle-Orléans a lancé vendredi sa saison annuelle de carnaval, une célébration d’une semaine de joyeuses fêtes de rue, de bals somptueux et de défilés colorés – compliquée cette année par des inquiétudes concernant la criminalité et une force de police épuisée qui l’année dernière a forcé un raccourcissement de Mardi Parcours du défilé Gras.

Les responsables de la ville ont marqué le début de la saison pré-carême en dansant dans un événement au milieu de la musique de la fanfare, des fêtards costumés et des figurines géantes de bouffons et de personnages fantastiques au Mardi Gras World près du fleuve Mississippi. Le lieu caverneux est l’endroit où de nombreux chars de parade sont assemblés et stockés.

D’autres signes que la ville était prête pour le Mardi Gras : les restaurants et les bars ont commencé à colporter sérieusement le gâteau des rois, une délicatesse sucrée de saison ; un groupe de fêtards masqués connu sous le nom de Phunny Phorty Phellows a annoncé le carnaval avec son trajet nocturne annuel en tramway sur les pistes historiques de l’avenue Saint-Charles; et la Krewe de Jeanne d’Arc, devait traverser le quartier français.

Mais l’ambiance festive était étayée par des inquiétudes concernant la poursuite des crimes violents qui se sont installés pendant la pandémie, compliquée par une force de police qui, selon diverses estimations, est tombée à environ 900 membres. C’est des centaines de moins que ce que les experts locaux disent nécessaire.

Le maire LaToya Cantrell a abordé la question de la police lors de l’événement du matin, annonçant que la ville prévoyait de payer des agents de services de police extérieurs pour renforcer l’application de la loi locale pendant la saison.

Elle a également laissé espérer que les itinéraires des défilés pourraient être restaurés à leur longueur traditionnelle – une aubaine possible pour les restaurants et les bars qui ont perdu des revenus l’année dernière en raison d’itinéraires raccourcis et l’année précédente lorsque la pandémie de COVID-19 a complètement annulé les défilés. Et elle a ajouté que des dispositions avaient déjà été prises pour rétablir le parcours traditionnel de l’une des processions les plus populaires, Endymion, le 18 février.

“Si nous trouvons collectivement les officiers nécessaires pour aider nos krewes à retourner dans les rues de la Nouvelle-Orléans, il n’y aura pas de véritable discussion sur les itinéraires qui seront affectés ou non”, a déclaré Cantrell.

Le carnaval commence officiellement chaque année le 6 janvier, le 12e jour après Noël, connu sous le nom de King’s Day à la Nouvelle-Orléans. Il se poursuit jusqu’au mardi gras, ou mardi gras, la veille du mercredi des Cendres. Mardi Gras tombe le 21 février cette année.

La célébration bruyante de la Nouvelle-Orléans est la plus connue du pays, mais la fête est également célébrée dans une grande partie de la Louisiane et de la côte du golfe. Mobile, en Alabama, revendique la plus ancienne célébration du Mardi Gras du pays.

