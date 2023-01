Les inquiétudes liées à la criminalité ont éloigné les Américains d’origine asiatique des démocrates de New York

“Les démocrates peuvent commencer par comprendre plus profondément la perspective asiatique américaine”, a déclaré M. Liu, né à Taiwan. “Le problème plus large est que de nombreux problèmes de justice sociale dans ce pays sont toujours vus sous l’angle noir et blanc, et les Américains d’origine asiatique ne sont tout simplement pas détectés par cette lentille et se sentent donc complètement marginalisés.”

Les républicains ont bien performé dans certaines parties de New York avec les plus grandes populations asiatiques américaines, attirant des électeurs qui ont déclaré qu’ils étaient principalement préoccupés par la sécurité publique, en particulier au milieu d’une série de crimes haineux très médiatisés ciblant les Américains d’origine asiatique.

Dans Assembly District 49 à Brooklyn, par exemple, qui comprend des parties de Sunset Park et de Dyker Heights, et qui est majoritairement asiatique, M. Zeldin a remporté 61 % des voix, même s’il semble que les électeurs blancs aient voté en plus grand nombre. M. Zeldin a gagné par des marges similaires dans un district voisin de l’Assemblée qui est fortement chinois et comprend Bensonhurst et Gravesend.

Dans le Queens, M. Zeldin a réussi à obtenir 51 % des voix dans le district de l’Assemblée 40, qui comprend Flushing et est composé à environ 70 % d’Asiatiques : principalement des immigrants chinois et coréens.

Le soutien à M. Zeldin, qui était à moins de six points de pourcentage de battre Mme Hochul, était palpable dans ces quartiers avant le jour du scrutin, une grande partie de l’enthousiasme pro-républicain semblant croître de manière organique. Et les messages de soutien à M. Zeldin se sont largement répandus sur WeChat, une application chinoise de médias sociaux et de messagerie largement utilisée par les Américains d’origine chinoise.

Des entretiens avec des électeurs américains d’origine asiatique ont révélé que leur mécontentement à l’égard du Parti démocrate était, dans de nombreux cas, profondément enraciné et fondé sur des frustrations accumulées au fil des ans. Beaucoup d’entre eux ont décrit avoir été déçus par un parti qui, selon eux, avait négligé leur soutien et viré trop à gauche. Ils ont énuméré les priorités démocrates liées à l’éducation, à la justice pénale et à l’immigration illégale comme favorisant d’autres groupes minoritaires par rapport aux Américains d’origine asiatique, et ont blâmé les politiques démocrates pour une augmentation de certains crimes et pour le soutien des sites d’injection sûrs.

Les électeurs ont attribué leur sentiment de trahison en partie à une proposition controversée de 2018 du maire de Blasio, un démocrate, de modifier le processus d’admission dans les lycées d’élite de la ville, dont plusieurs sont dominés par des étudiants américains d’origine asiatique, afin d’augmenter les inscriptions parmi les Noirs et les Hispaniques. étudiants.