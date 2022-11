Les inquiétudes grandissent quant au fait que TikTok est une nouvelle maison pour les vidéos et les photos manipulées

Les alligators de TikTok ne sont pas ce qu’ils semblent être.

Ils apparaissent dans des publications dispersées sur le service vidéo, photographié dans des maisons inondées par l’ouraganmélangé à du guépard-pitbull hybrides ou attendant un match de catch avec un avatar numérique de Tom Cruise.

Et ils sont inoffensifs, comme la plupart des médias manipulés sur TikTok, justifiant quelques rires et goûts avant de retomber dans un flux de contenu incessant. Mais leur existence inquiète les personnes qui étudient la désinformation, car les mêmes techniques sont appliquées aux messages qui sèment la division politique, font avancer les théories du complot et menacent les principes fondamentaux de la démocratie avant les élections de mi-mandat.

“Ce type de manipulation devient de plus en plus répandu”, a déclaré Henry Ajder, un expert des médias manipulés et synthétiques. “Lorsque ce volume de contenu peut être créé si rapidement et à une telle échelle, cela change complètement le paysage.”

Matériel édité ou synthétisé apparaît également sur d’autres plateformes en ligne, telles que Facebook, qui compte près de trois milliards d’utilisateurs actifs par mois. Mais les experts ont déclaré qu’il était particulièrement difficile de saisir TikTok, qui encourage ses 1,6 milliard d’utilisateurs actifs estimés à apposer leur propre empreinte sur le contenu de quelqu’un d’autre, et où la réalité, la satire et la tromperie pure et simple se mélangent parfois dans la vidéo en mouvement rapide et parfois diffusée en direct. nourrir.