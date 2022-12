Les inquiétudes grandissent quant au fait que la Sovereignty Act de l’Alberta incitera les investissements de la province au moment où ils en auront le plus besoin

Mercredi, au 15e étage d’une tour de bureaux du centre-ville de Calgary, un nouveau fonds pour les technologies propres a été lancé dans le but de décarboniser le secteur de l’énergie. Mais une grande partie des discussions lors de l’événement portait sur la controversée Sovereignty Act du gouvernement de l’Alberta, qui a été présentée à l’Assemblée législative provinciale moins de 24 heures plus tôt.

Certains organisateurs n’ont pas pu s’empêcher de secouer la tête au moment choisi.

L’ironie était évidente en ayant une annonce promouvant la collaboration entre l’industrie et le gouvernement, alors que tant d’attention dans la province est sur la nouvelle politique combative.

C’est pourquoi les milieux d’affaires s’inquiètent de plus en plus de la nouvelle mesure législative et de la façon dont elle pourrait dissuader les gens et les entreprises de s’installer ou d’investir en Alberta à un moment où le secteur pétrolier est enfin remis sur pied après plusieurs années de ralentissement et où la province essaie de maintenir la croissance de son économie malgré une éventuelle récession.

Il n’y a aucune preuve que la loi mènera à la croissance économique, a déclaré la présidente de la Chambre de commerce de Calgary, Deborah Yedlin, qui décrit la nature conflictuelle de la politique comme « troublante ».

« Cela arrive à un moment où nous sommes confrontés à une inflation élevée, à des problèmes de chaîne d’approvisionnement et à une pénurie de main-d’œuvre. Nous essayons de faire venir des gens en Alberta afin de pouvoir remédier à cette pénurie de talents. Cela ne va pas mettre la table pour que les gens considèrent l’Alberta comme un endroit où investir ou nécessairement venir trouver des opportunités économiques », a-t-elle déclaré mercredi.

“Nous pensons que cela pourrait introduire un élément de risque et d’incertitude très important pour les entreprises de l’Alberta.”

REGARDER | Danielle Smith présente la Loi sur la souveraineté de l’Alberta : Un projet de loi controversé sur la souveraineté déposé en Alberta La première ministre de l’Alberta a donné suite à sa promesse de campagne à la direction et a introduit la controversée souveraineté de l’Alberta dans un projet de loi du Canada uni dans le but de rejeter les lois fédérales. De plus, Rosemary Barton pèse sur les risques que court le gouvernement fédéral en essayant d’éviter le problème.

La collaboration est la clé

Mercredi, Avatar Innovations a lancé un nouveau fonds de 3 millions de dollars pour fournir de l’argent aux startups qui poursuivent des technologies de transition énergétique. L’entreprise travaille avec une gamme d’entreprises allant des producteurs traditionnels de pétrole et de gaz et des sociétés de pipelines aux entreprises technologiques.

Avatar se développe également aux États-Unis pour augmenter son réseau. Plus il y a de personnes et d’entreprises qui s’impliquent, plus il y a d’opportunités et de financements disponibles pour développer les nouvelles technologies.

« Les conversations qui portent sur autre chose que la façon dont nous faisons progresser les investissements, la technologie et la collaboration dans cette province vont entraver ces efforts », a déclaré le PDG Kevin Krausert.

Kevin Krausert, PDG d’Avatar Innovations, affirme que la collaboration entre l’industrie et le gouvernement est importante pour développer l’industrie des technologies propres. (Nick Brizuela/Radio-Canada)

Les investisseurs ne seront pas attirés par l’Alberta à moins qu’il ne s’agisse d’une juridiction sûre et saine régie par la primauté du droit, a déclaré Krausert, qui a passé la majeure partie de sa carrière dans l’industrie du forage pétrolier et gazier.

Pendant ce temps, on craint que la Sovereignty Act de la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, ne dresse des murs autour de l’Alberta et ne cible certaines politiques fédérales.

“J’espère que nous n’aurons jamais à utiliser ce projet de loi”, a déclaré Smith aux journalistes mardi. “J’espère que nous avons envoyé un message à Ottawa que nous défendrons vigoureusement nos domaines de compétence constitutionnels et qu’ils devraient tout simplement écraser.”

Pendant des décennies, les politiciens albertains de tous bords ont régulièrement critiqué le gouvernement fédéral. Appelez ça un passe-temps politique. Mais, ne vous y trompez pas, choisir de ne pas appliquer les règles fédérales est un type d’opposition beaucoup plus agressif à Ottawa.

Opposition interne

Smith est devenu premier ministre après avoir remporté la direction du Parti conservateur uni en octobre. Au cours de cette campagne à la direction, aucune politique n’a été discutée plus que la Loi sur la souveraineté.

Le premier ministre de l’époque, Jason Kenney, a qualifié la proposition de “risquée, dangereuse, à moitié cuite” et a déclaré qu’elle “causerait des dommages dévastateurs aux emplois, à l’économie et à la perspective des pipelines”.

Sonya Savage, qui était ministre de l’Énergie à l’époque, a déclaré que la législation pourrait être aussi préjudiciable à l’avenir de l’Alberta que les politiques du premier ministre Justin Trudeau l’ont été au passé de la province, tout en notant également que des investisseurs internationaux préoccupés par leurs actifs albertains lui avaient posé des questions sur la loi sur la souveraineté.

Sonya Savage a critiqué la loi sur la souveraineté ces derniers mois, mais a déclaré mercredi que ses préoccupations avaient été prises en compte au fur et à mesure de l’élaboration de la législation. (Kyle Bakx/CBC)

Savage reste dans le cabinet de Smith, maintenant en tant que ministre de l’environnement. Mercredi, elle a déclaré que ses préoccupations initiales avaient été résolues au fur et à mesure de l’élaboration de la législation.

La société pétrolière et gazière moyenne peut ne pas être préoccupée par la loi sur la souveraineté, car elle n’aura aucun impact immédiat sur l’activité quotidienne du secteur, en particulier compte tenu de la solidité des bénéfices et de la hausse des prix des matières premières.

Mais on s’inquiète des impacts à court et à long terme de la législation.

Le plus grand groupe de pression sur les gisements pétroliers a semblé inquiet à l’idée de soutenir la législation.

“Nous sommes préoccupés par toute politique gouvernementale susceptible de créer de l’incertitude pour les investisseurs”, a déclaré Lisa Baiton, PDG de l’Association canadienne des producteurs pétroliers, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

“Il est important que les gouvernements à tous les niveaux travaillent de concert avec l’industrie afin d’attirer les investissements au Canada.”

Le secteur pétrolier veut des milliards de dollars pour construire des dizaines de projets de captage et de stockage du carbone en Alberta. (Kyle Bakx/CBC)

Faire pression sur Ottawa pour obtenir de l’argent

La loi sur la souveraineté intervient à un moment où de nombreuses entreprises du secteur pétrolier recherchent des investissements pour décarboner le secteur et alimenter la croissance de nouvelles industries comme l’hydrogène et la capture et la séquestration du carbone.

Il est nécessaire d’attirer des fonds importants non seulement d’investisseurs privés, mais aussi du gouvernement fédéral.

Autrement dit, le secteur pétrolier veut un coup de main d’Ottawa en même temps que le gouvernement albertain se bat.

Les plus grandes sociétés pétrolières veulent des dizaines de milliards de dollars fédéraux pour concevoir et construire des installations à grande échelle pour capturer les gaz à effet de serre nocifs et les injecter sous terre. Ottawa a déjà annoncé le financement de projets de captage du carbone, mais le secteur pétrolier en veut plus.

Même les petites entreprises recherchent des liquidités fédérales. Pas plus tard que la semaine dernière, un groupe de foreurs pétroliers et gaziers a demandé au gouvernement fédéral de créer un nouveau crédit d’impôt visant à aider l’industrie à se décarboner.

REGARDER | Trudeau sur la Loi sur la souveraineté de l’Alberta : Trudeau dit qu’il «ne cherche pas à se battre» avec l’Alberta au sujet de la loi sur la souveraineté Le premier ministre Justin Trudeau prévoit de suivre l’évolution du projet de loi litigieux, mais affirme que son gouvernement se concentrera sur « la prestation pour les Albertains ».

Ottawa est également le plus important bailleur de fonds gouvernemental d’un nouveau production d’hydrogène installation qui innove à Edmonton, parmi d’autres projets, petits et grands.

La loi sur la souveraineté pourrait nuire au secteur de l’énergie propre, qui peine déjà à attirer les investissements, en particulier des investisseurs en capital-risque.

Bon nombre des acteurs sont des petites et moyennes entreprises qui essaient de rechercher, de développer et de commercialiser leur technologie. Sans un financement adéquat, il est difficile de surmonter ces défis et éventuellement d’augmenter la production.

Krausert, avec Avatar Innovations, a décrit le gouvernement fédéral comme fournissant un financement considérable aux startups et aux entreprises de technologies propres qui font l’envie du monde.

“Je serais très nerveux à l’idée de mettre l’un de ceux-ci en danger”, a-t-il déclaré.

Krausert croit que la façon de bâtir l’avenir de l’Alberta est de bien jouer avec les autres.

“Espérons juste que c’est du théâtre politique pour la journée.”