Les inquiétudes grandissent pour le garçon de 12 ans, qui a disparu de l’hôpital il y a trois jours alors que ses parents l’implorent de rentrer à la maison

Les inquiétudes grandissent pour un garçon de 12 ans qui a disparu de l’hôpital il y a trois jours – et ses parents l’implorent de rentrer à la maison.

August Petrie, 12 ans, est autiste et a été vu pour la dernière fois peu après 13 heures jeudi dans le quartier de Coram Fields à Camden, au nord de Londres.

August Petrie a disparu depuis trois jours et ses parents l’implorent de rentrer à la maison 1 crédit

C’est ce que l’enfant de 12 ans a été vu pour la dernière fois jeudi 1 crédit

Le jeune mesure 5 pieds 2 pouces et est de corpulence mince, et portait une chemise marine ample, un pantalon de couleur foncée et des Crocs lorsqu’il a été repéré pour la dernière fois.

August a disparu d’un hôpital.

Et, dans un appel sincère pour son retour en toute sécurité, ses parents lui ont dit qu’il n’avait pas à “revenir” et qu’il pouvait rester “à la maison pour toujours”.

Ils ont dit: “Août, vous n’avez pas à y retourner – tout le monde est d’accord pour dire que vous pouvez être chez vous pour toujours.

“Tu n’as aucun problème du tout. Nous voulons juste que tu sois à la maison et en sécurité.”

L’inspecteur-détective en chef Brian Hobbs, qui dirige l’enquête, a déclaré que les membres du public devraient informer immédiatement la police s’ils voient le garçon.

M. Hobbs a déclaré: “August a disparu depuis plus de 48 heures et nous sommes vraiment inquiets pour lui.

“Il est autiste et peut s’enfuir s’il est approché par un étranger, nous demandons donc à quiconque pense l’avoir vu d’appeler la police immédiatement, plutôt que de l’approcher.”