PARIS (AP) – Le chef de la compagnie ferroviaire nationale française a tiré la sonnette d’alarme sur l’avenir du service ferroviaire Eurostar, qui relie le Royaume-Uni à l’Europe continentale et a été gravement blessé par l’arrêt des voyages pendant la pandémie ainsi que le Brexit.

Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, qui détient 55% d’Eurostar, a déclaré mardi à la radio France Inter que «la situation est très critique pour Eurostar».

Le nombre de passagers sur le service de train transmanche – qui dessert le Royaume-Uni, la France, la Belgique et les Pays-Bas – a diminué de 95% depuis mars et serait actuellement inférieur à 1% des niveaux pré-pandémiques.

Cela survient quelques jours après que les chefs d’entreprise britanniques ont appelé à un sauvetage par le gouvernement britannique de l’opérateur ferroviaire du tunnel sous la Manche alors que les fermetures de frontières imposées pour arrêter une variante de virus très contagieuse menaçaient de pousser le service au bord de l’effondrement.

Farandou a noté qu ‘«aujourd’hui, il y a un aller-retour entre Londres et Paris, et un autre entre Londres et Bruxelles-Amsterdam. Et ces trains sont pleins à 10%. »

Farandou compte sur l’aide gouvernementale, comme cela a été prévu pour les compagnies aériennes, mais il est trop conscient de la difficulté que cela représentera car plusieurs gouvernements sont impliqués.

«Nous devons voir comment nous parvenons à aider cette entreprise de la manière dont les compagnies aériennes ont été aidées. Il ne serait pas rare qu’Eurostar reçoive une aide pour traverser cette mauvaise passe. »

Il a déclaré que la SNCF avait «déjà réinjecté de l’argent dans le capital d’Eurostar pour l’aider» et que la société était en discussion avec les gouvernements français et britannique.

Eurostar a demandé l’accès aux mêmes prêts garantis que les compagnies aériennes et une réduction temporaire des frais d’accès aux voies qu’elle paie pour utiliser le seul tronçon de ligne ferroviaire à grande vitesse du Royaume-Uni.

Il a déclaré dans un communiqué que sa situation était «très grave. Sans financement supplémentaire du gouvernement, il y a un risque réel pour la survie d’Eurostar, la porte verte vers l’Europe. »

Le PDG d’Eurostar, Jacques Damas, a également déclaré que la société espérait que les quatre pays qu’elle dessert se coordonneraient en ce qui concerne les restrictions de voyage liées aux virus.

En novembre, Damas a écrit au chancelier britannique Rishi Sunak pour demander de l’aide après que le Trésor britannique a annoncé qu’il aiderait les aéroports en difficulté.

Les entreprises britanniques ont appelé le gouvernement britannique à soutenir Eurostar.

London First, qui représente des dizaines de grandes entreprises immobilières, de vente au détail et de tourisme dans la capitale, a écrit au gouvernement ce week-end pour exhorter le gouvernement britannique à ne pas laisser Eurostar «tomber entre les mailles du soutien» offert aux compagnies aériennes et aux chemins de fer nationaux.

«Le maintien de cette connexion ferroviaire internationale à grande vitesse au cœur de Londres n’a jamais été aussi important», indique la lettre. «Ayant quitté l’Union européenne, nous devons faire de notre stand une destination attrayante pour que les gens vivent, travaillent et se divertissent.

«La sauvegarde de l’avenir de cette connexion avec le continent doit être un symbole à la fois de notre volonté de reconstruire en mieux et de notre nouvelle relation de coopération avec nos voisins européens.»

Le ministère britannique des Transports a déclaré qu’il reconnaissait «les défis financiers importants» auxquels Eurostar était confronté en raison de la pandémie.

«Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec eux alors que nous soutenons le redémarrage et la reprise en toute sécurité des voyages internationaux», a-t-il déclaré.