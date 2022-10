Les inquiétudes grandissent alors que le choléra se propage dans les prisons d’Haïti

SAN JUAN, Porto Rico – Une organisation à but non lucratif a appelé mardi le gouvernement haïtien à libérer certains détenus au milieu d’une augmentation rapide des cas de choléra dans tout le système carcéral surpeuplé du pays.

Health through Walls, qui fournit des soins médicaux aux prisonniers en Haïti, a noté que non seulement les détenus sont à risque, mais aussi les agents de sécurité, les employés de cuisine et le personnel de santé.