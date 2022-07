Les inquiétudes économiques empêchent l’UE de durcir les sanctions contre la Russie

Commentez cette histoire Commentaire

BRUXELLES — La chose la plus intéressante à propos de la dernière proposition de sanctions de l’Union européenne est ce qu’elle ne fait pas. La proposition n’interdit pas les importations de gaz en provenance de Russie. Il n’inclut pas non plus de mesures supplémentaires concernant le pétrole. Au lieu de cibler ces principales sources de revenus russes, la Commission européenne a proposé vendredi une interdiction des importations d’or et quelques ajustements pour améliorer la mise en œuvre et l’application des sanctions existantes.

Alors que la proposition, qui devrait être approuvée la semaine prochaine, aura sûrement un certain impact, sa portée étroite signale une division croissante sur la manière de frapper Poutine sans mettre davantage de pression sur l’UE elle-même.

Malgré des séries successives de sanctions, l’économie russe est toujours debout. Le pays continue de tirer des milliards de revenus des exportations d’énergie. Et il continue de mener une guerre brutale en Ukraine.

Dans le même temps, la guerre a jeté une ombre sur les économies européennes. Les dirigeants de l’UE sont confrontés à une faible croissance et à une inflation record. L’euro est presque à parité avec le dollar. L’appétit pour des perturbations supplémentaires est faible.

Bien que les responsables de l’UE insistent sur le fait que le bloc reste uni sur l’Ukraine, les dirigeants de l’UE semblent moins enclins à agir de concert et de plus en plus concentrés sur les problèmes intérieurs, soulevant des questions sur ce qui va suivre en Ukraine.

Deux mois après que la Commission européenne a proposé plus de 9 milliards de dollars d’aide macrofinancière pour Kyiv, par exemple, le bloc a donné son feu vert à l’envoi d’environ un neuvième de cette somme.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré vendredi que la dernière série de sanctions garantirait que la Russie continue de “payer un prix élevé pour son agression”. Les analystes notent cependant que la Russie a été en mesure de supporter ces coûts – du moins jusqu’à présent.

“L’impact des sanctions n’est probablement pas aussi marqué qu’on le pensait à l’origine”, a déclaré Clay Lowery, vice-président de l’Institute of International Finance, l’organisation commerciale mondiale pour le secteur des services financiers. “La rampe de sortie pour la Russie a été les exportations d’énergie.”

Immédiatement après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, l’UE a agi rapidement pour cibler le trésor de guerre de la Russie, frappant le Kremlin avec des sanctions radicales.

Cependant, lorsque les États-Unis et la Grande-Bretagne ont réduit leurs importations d’énergie en provenance de Russie, l’UE a fait valoir qu’elle ne pouvait pas emboîter le pas car le bloc était plus dépendant des combustibles fossiles russes. L’Europe importait environ 40 % de son gaz et plus d’un quart de son pétrole de Russie ; les États-Unis et la Grande-Bretagne en importaient beaucoup moins.

Plutôt que de mettre en place un embargo complet, l’UE s’est engagée à se sevrer des importations russes, promettant de réduire les importations de gaz des deux tiers cette année dans le cadre d’un abandon plus large des combustibles fossiles russes.

Il a fallu des semaines de débats houleux pour que le bloc accepte de supprimer progressivement les importations de pétrole russe. Pour parvenir à un accord, l’UE a été contrainte d’accorder des prolongations à plusieurs pays, atténuant ainsi l’impact à court terme.

La Russie a continué d’exporter du pétrole et du gaz et a profité de la flambée des prix de l’énergie. Le Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur, basé à Helsinki, estime que Moscou a gagné environ 100 milliards de dollars grâce aux importations d’énergie au cours des 100 premiers jours de la guerre – et qu’environ 60 % de cette somme provenait de l’UE.

Pour limiter les revenus de la Russie provenant des ventes d’énergie, les États-Unis poussent un plan visant à créer un plafond mondial des prix du pétrole russe. Bien qu’il y ait quelques signes d’élan, les diplomates de l’UE ont déclaré que la question ne devrait pas être sérieusement entendue avant les vacances de Bruxelles pour l’été, voire pas du tout.

Un diplomate de l’UE, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des négociations en cours, a déclaré que la bataille meurtrière du bloc sur l’élimination progressive du pétrole rendait les pays nerveux à l’idée de rouvrir les pourparlers pétroliers en toutes circonstances.

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie, a déclaré aux journalistes jeudi que la commission examinait la proposition de plafonnement des prix, mais que de telles mesures ne seraient envisagées que dans des “scénarios futurs extraordinaires”.

Pour l’instant, l’UE se concentrera sur la mise en œuvre et l’application. La Commission européenne appelle sa dernière proposition un “paquet de maintenance et d’alignement” qui clarifie un certain nombre de dispositions.

En plus de la nouvelle interdiction d’importer de l’or russe, le paquet ajoutera des personnes à la liste des sanctions, “renforcera” le contrôle des exportations de technologies à double usage et de pointe, et rapprochera les sanctions de l’UE de celles d’autres partenaires.

Le paquet “réaffirme également que les sanctions de l’UE ne ciblent en aucune façon le commerce de produits agricoles entre les pays tiers et la Russie”, selon un communiqué – un effort pour contrer les affirmations douteuses de la Russie selon lesquelles les sanctions de l’UE, et non les blocus russes, sont à blâmer pour hausse des prix alimentaires.

Un responsable de l’UE, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour informer les médias, a déclaré que les ajustements contribueront à donner plus de pouvoir aux sanctions de l’UE, en particulier à moyen et long terme.