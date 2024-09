Les inquiétudes d’un médecin sur la ménopause à la télévision sondées par un organisme de surveillance

L’organisme de surveillance de la santé en Angleterre, la Care Quality Commission (CQC), enquête sur des « informations préoccupantes » dans les cliniques dirigées par l’un des médecins de la ménopause les plus connus de la télévision.

Le Dr Louise Newson a également perdu son accréditation de la British Menopause Society, en raison de la prescription de fortes doses de traitement hormonal substitutif (THS), a appris BBC Panorama.

Plus d’une douzaine de patients de sa clinique privée, Newson Health, ont déclaré à la BBC qu’ils avaient eu des complications. Certaines ont développé un épaississement de la muqueuse utérine, un précurseur potentiel du cancer.

Newson Health a déclaré avoir utilisé une « richesse d’expériences et de données cliniques » pour traiter les patientes sur une base individualisée afin de « fournir les meilleurs soins possibles en matière de ménopause ».

Il a également déclaré que son approche était conforme aux directives nationales et que la British Menopause Society (BMS) était un organisme de bienfaisance et non un organisme de réglementation.

Le CQC a déclaré à Panorama qu’il suivait les informations qu’il avait reçues « pour comprendre s’il existe des risques pour les personnes utilisant le service et si des mesures supplémentaires sont justifiées ».

Newson Health affirme avoir répondu à tous les points soulevés par le CQC et n’avoir été informé d’aucune préoccupation qui en résulterait. Il se dit également confiant dans la qualité des soins qu’il fournit et maintient une bonne note CQC.

Une femme nous a dit que même si sa dose de THS de Newson Health était trois fois supérieure à la quantité maximale autorisée, ses symptômes de ménopause s’étaient aggravés.

« J’avais tout le temps des bouffées de chaleur. C’était implacable. Anxiété. Je ne pouvais pas dormir. Je n’ai pas dormi pendant des jours.

Quatre anciens médecins de Newson Health ont également fait part de leurs inquiétudes à Panorama, avec un avertissement selon lequel les femmes pourraient « subir un danger ».

La British Menopause Society (BMS) a déclaré à la BBC qu’elle avait retiré le Dr Newson de son registre de spécialistes de la ménopause l’année dernière, craignant que « certains aspects de sa pratique » ne correspondent aux « directives établies ».

Il a déclaré que cela avait conduit le BMS, ainsi que cinq autres organismes, dont le Royal College of GPs, à émettre une alerte de sécurité commune concernant la prescription de doses élevées.

La présidente de la British Menopause Society (BMS), la gynécologue consultante Janice Rymer, a déclaré que des doses élevées d’œstrogènes exposent les femmes au risque de subir des interventions inutiles.

Depuis de nombreuses années, le Dr Louise Newson est considérée comme une force positive dans le débat sur la ménopause, soutenant les femmes et leur donnant les moyens de se battre pour obtenir les soins appropriés. Décrite par certains comme la médecin qui a lancé la révolution de la ménopause au Royaume-Uni, elle apparaît régulièrement dans les programmes populaires de la BBC et d’ITV.

Newson Health affirme avoir vu 45 000 femmes depuis 2020 et employer des dizaines de médecins, infirmières et pharmaciens spécialisés. Une première consultation avec un médecin coûte 295 £, avec un suivi au prix de 230 £. De nombreux rendez-vous ont lieu en ligne.

Dans certaines fiducies du NHS, les femmes peuvent devoir attendre entre six mois et un an pour obtenir une assistance spécialisée dans une clinique de ménopause. Cela signifie que certains finissent par rechercher un traitement privé.

Lorsque les femmes sont en périménopause – la transition vers la ménopause – leurs taux d’hormones fluctuent, puis chutent lorsqu’elles sont en pleine ménopause.

Le THS est régulièrement utilisé pour aider à soulager leurs symptômes, tels que le brouillard cérébral, les bouffées de chaleur et les sautes d’humeur.

Il contient des œstrogènes, qui réduisent les symptômes. Mais comme ceux-ci peuvent épaissir la muqueuse utérine, une autre hormone, la progestérone, est souvent prescrite pour protéger l’utérus.

Le THS peut être administré sous forme de gel, de spray, de comprimés ou de patchs. La dose d’œstrogène autorisée la plus élevée est de 100 microgrammes (mcg) par jour.

100 mcg est le niveau auquel les fabricants ont établi la sécurité et l’efficacité au moyen d’essais cliniques, qui sont ensuite approuvés par l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA).

Le Dr Newson dit qu’elle prescrit parfois des doses supérieures à la dose autorisée de 100 mcg, affirmant que certaines femmes absorbent mal les œstrogènes et qu’elle adapte les doses pour répondre à leurs besoins.

Les directives du General Medical Council (GMC) autorisent les spécialistes britanniques à prescrire une dose de THS supérieure à la dose autorisée s’ils pensent que cela aidera le patient. Les cliniciens doivent expliquer les risques afin de pouvoir prendre une décision éclairée.

Les 15 femmes qui ont parlé à Panorama ont déclaré avoir connu des complications après avoir été patientes de Newson Health.

Parmi eux, 13 ont déclaré avoir pris des doses supérieures aux doses autorisées et certains ont déclaré avoir développé un épaississement de la muqueuse utérine – un précurseur potentiel du cancer qui peut être causé par une trop grande quantité d’œstrogènes et pas assez de la deuxième hormone, la progestérone.

L’une de ces femmes était Rachel Osmond du sud de Londres, qui a commencé à ressentir des symptômes de ménopause pendant la pandémie. En raison du confinement, elle a eu du mal à accéder à son médecin généraliste local, elle a donc commencé à prendre des médicaments en vente libre pour tenter de soulager son brouillard cérébral, son anxiété et ses bouffées de chaleur.

Mais « rien n’y faisait », dit-elle.

La dose d’œstrogène de Rachel Osmond est passée de 50 mcg à 300 mcg, soit trois fois la dose autorisée. [BBC]

Après avoir vu des publicités pour des cliniques privées de ménopause, la femme de 56 ans a décidé de réserver une consultation à distance chez Newson Health. Elle a consulté l’un des médecins et s’est vu prescrire 50 mcg d’œstrogènes qu’elle s’est auto-administrés au moyen de patchs.

Quelques mois plus tard, le médecin a commencé à augmenter la dose. Rachel dit qu’elle est entrée dans un cycle d’augmentation de sa dose et que ses symptômes s’aggravent.

« On me répétait sans cesse que certaines femmes avaient besoin de doses plus élevées et que « tout dépend de votre corps » », dit-elle.

Au cours d’une période de huit mois, la dose d’œstrogène de Rachel est passée de 50 mcg à 300 mcg, soit trois fois la dose autorisée.

Il a été démontré que le THS est sûr et efficace, mais la sécurité de la prescription de doses plus élevées n’a pas été établie dans les essais cliniques.

Le Dr Paula Briggs, consultante en santé sexuelle et reproductive et ancienne présidente du BMS, affirme que même si le THS peut faire une énorme différence pour les femmes, c’est lorsque « les choses cessent d’être réglementées et sûres » que « la plupart des experts s’inquiéteront ».

Le Dr Newson a déclaré à la BBC qu’il n’existe aucune preuve reliant des doses plus élevées d’œstrogènes à un risque accru de dommages à long terme. Elle affirme que le préjudice est plus susceptible d’être causé par le fait de ne pas administrer aux femmes les doses dont elles ont besoin.

Le THS peut être administré sous forme de gel, de spray, de patchs ou de comprimés. [BBC]

Plusieurs femmes avec lesquelles la BBC s’est entretenue ont déclaré que les médecins qui les traitaient à Newson Health avaient continué à augmenter leurs doses d’œstrogènes malgré l’aggravation des symptômes. Certains ont déclaré qu’ils n’avaient pas été informés que la sécurité de cette opération n’avait pas été établie.

L’un des anciens médecins de la clinique, qui souhaitait rester anonyme, a déclaré à la BBC : « Je crains que l’opinion actuelle et les orientations actuelles proposées par le Dr Newson ne nuisent, à terme, aux femmes. »

À mesure que la dose de Rachel continuait d’augmenter, elle dit que ses symptômes se sont aggravés et qu’elle a également commencé à ressentir des nausées et des symptômes semblables à ceux d’une grossesse, tels que des nausées matinales.

Parallèlement à l’augmentation des œstrogènes, la dose de progestérone de Rachel – la deuxième hormone qui protège l’utérus – a été réduite de moitié.

Rachel a commencé à avoir des saignements abondants et des douleurs pelviennes. Elle a envoyé un e-mail à Newson Health pour lui faire part de ses nouveaux symptômes, mais elle a estimé qu’elle avait reçu peu de soutien en retour. À ce stade, elle avait dépensé 2 300 £ à la clinique.

La gynécologue consultante, la professeure Janice Rymer, affirme qu’elle n’a « jamais, jamais prescrit cette dose d’œstrogène à qui que ce soit ». [BBC]

La réponse par courrier électronique de la clinique comprenait une liste de prix et indiquait clairement qu’elle devrait payer pour tout rendez-vous de suivi.

Rachel a répondu en disant qu’elle avait eu plusieurs consultations avec Newson Health, que ses symptômes s’étaient aggravés et qu’elle avait traversé une période difficile. Par courtoisie, dit-elle, ils lui ont accordé un appel gratuit de 10 minutes avec un pharmacien.

En fin de compte, elle dit qu’elle est allée voir son médecin généraliste, qui l’a finalement orientée vers une équipe de spécialistes du NHS qui lui a diagnostiqué une hyperplasie de l’endomètre – un changement dans la muqueuse de l’utérus, qui peut conduire au cancer.

Le professeur Janice Rymer, gynécologue consultant au Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust – et président du BMS – pense que les changements utérins de Rachel étaient dus à son traitement par Newson Health.

« Je n’ai jamais, jamais prescrit cette dose d’œstrogène à qui que ce soit, et cette dose de progestérone n’aurait pas été suffisante pour contrecarrer l’effet de l’œstrogène sur la muqueuse de son utérus. »

L’un des anciens médecins de Newson Health interrogés par Panorama a déclaré qu’elle estimait que la solution aux problèmes signalés « consistait toujours à prescrire un THS ou à augmenter la dose d’œstrogènes ».

Une autre nous a dit qu’elle pensait que le Dr Newson avait changé le visage des soins de la ménopause « pour le mieux » – mais elle souhaitait qu’elle « fasse une pause et réfléchisse, accepte de l’aide et collabore pour une meilleure santé globale des femmes à l’avenir ».

Newson Health nous a déclaré qu’elle « réfute fermement » les « caractérisations » des anciens médecins avec lesquels nous avons parlé. Il affirme qu’il applique une « pratique d’audit responsable » pour garantir « la sécurité des patients et des niveaux de soins cohérents ».

Il a également déclaré qu’il « ne ferait pas de commentaires sur des cas individuels » mais qu’il exploitait un « cadre de prise de décision partagé », tel que fourni par le NICE – l’Institut national pour l’excellence en matière de santé et de soins – et « adhère aux lignes directrices du GMC en matière de prise de décision et consentement ».

Rachel, qui souffre toujours de symptômes débilitants dus à la ménopause, réduit lentement sa dose d’œstrogènes, dans l’espoir de réduire l’épaississement de son utérus et, par conséquent, de réduire le risque de cancer.

Si cela ne fonctionne pas, on lui a dit qu’elle pourrait avoir besoin d’une hystérectomie.

«J’ai peur», dit-elle. « Même si je veux en finir et en finir, vous savez, une hystérectomie n’est pas une opération facile. »

