FRONT ROYAL, Virginie (AP) – Dans cette bande rurale de la vallée de Shenandoah en Virginie, l’ancien président Donald Trump reste profondément admiré, avec des panneaux de pelouse et des drapeaux de campagne qui parsèment toujours le paysage. Les vaccins visant à apprivoiser le coronavirus, cependant, ne sont pas si populaires.

Laura Biggs, 56 ans qui s’est déjà remise du virus, hésite à se faire vacciner. Les assurances des Centers for Disease Control and Prevention et de la Food and Drug Administration n’ont guère contribué à atténuer son inquiétude selon laquelle le vaccin pourrait entraîner la mort.

« Ce que je ressens à ce sujet est: je n’ai pas besoin du vaccin pour le moment », a-t-elle déclaré. « Et je ne vais pas recevoir le vaccin tant qu’il ne sera pas bien établi. »

Ce sentiment démontre le défi à relever pour les responsables de la santé publique alors que les États-Unis intensifient leurs efforts pour des vaccinations généralisées qui pourraient mettre fin à une pandémie dévastatrice qui a fait plus de 530000 morts. La campagne pourrait échouer si elle devenait un autre test décisif dans les guerres culturelles qui font rage aux États-Unis, tout comme les mandats de port de masque étaient un point de polarisation au début du virus.

Alors que les sondages ont montré que l’hésitation à la vaccination diminue globalement, l’opposition parmi les républicains reste obstinément forte. Un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a révélé que 42% des républicains disent qu’ils n’auront probablement pas ou certainement pas le coup, contre 17% des démocrates – un partage de 25 points.

Alors que la demande de vaccins dépasse encore de loin l’offre disponible dans la plupart des régions du pays, il y a déjà des signes dans certains endroits d’un ralentissement de l’enregistrement. Et l’impact devrait augmenter lorsque l’offre commencera à dépasser la demande fin avril ou début mai, a déclaré Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health.

« Ce sera le gros problème », a-t-il dit. « Et si nous restons bloqués à 60 ou 65% de vaccinés, nous continuerons à voir des épidémies importantes et de réels défis dans notre pays, et ce sera beaucoup, beaucoup plus difficile de revenir à ce que nous pensons être normal à moins que nous ne puissions augmenter ce nombre. »

Ron Holloway est un exemple des obstacles auxquels sont confrontés les responsables de la santé. Le résident de Forsyth, Missouri, âgé de 75 ans, et sa femme, âgée de 74 ans, courent un risque plus élevé de contracter le virus. Mais il était ferme en insistant sur le fait qu’ils «ne font pas de vaccinations».

« Tout cela est disproportionné et un tas d’absurdités », a-t-il déclaré à propos du virus. « Nous n’avons toujours pas perdu 1% de notre population. C’est tout simplement ridicule. »

Biggs est un conservateur de Virginie qui a voté pour Trump. Elle a déclaré que les différences partisanes étaient évidentes parmi ses amis et sa famille dans tous les aspects de la pandémie, y compris l’acceptation des vaccins.

«Les membres de la famille qui se penchent à gauche n’ont pas quitté la maison depuis un an», a-t-elle dit, alors qu’elle et son mari «allaient partout. Nous avons voyagé plus en 2020 que moi au cours de n’importe quelle année de notre vie … Je pense juste qu’il y avait une hystérie à ce sujet. Et les gens se mettent dans des boîtes, pour ainsi dire.

Pour Holloway, qui travaille dans l’immobilier, l’opposition est encore plus profonde. Il est très sceptique à l’égard des vaccins en général, ainsi que du gouvernement et des sociétés pharmaceutiques. Il pense que le virus a été exagéré pour refuser à Trump, qu’il soutenait, un deuxième mandat.

«Je ne pense tout simplement pas que nous ayons besoin de vaccins. Je ne pense pas que ce soit la façon dont Dieu a voulu que nous soyons », a déclaré Holloway. «La majorité de mes amis et des gens avec qui je me suis associé, les gens avec qui nous allons à l’église, nous ne portons pas de masques, nous n’obtenons pas les photos. Je ne sais pas pourquoi les gens sont si terrifiés par cela. Ce n’est rien de pire qu’une grippe. » COVID 19 est, en fait, beaucoup plus mortel.

Les républicains ont toujours été sceptiques quant à la pandémie. Les sondages AP-NORC ont montré qu’ils s’inquiètent moins que les démocrates de l’infection et expriment plus d’opposition aux restrictions et au port de masques. Lors d’entretiens au cours des derniers jours, beaucoup se sont demandé pourquoi ils devraient être les premiers à adopter des vaccins avec des effets secondaires potentiels alors qu’ils ne s’inquiétaient pas du virus et qu’ils étaient déjà passés à autre chose.

Mais la résistance aux vaccins a inquiété le sondeur du GOP Frank Luntz, qui a convoqué samedi un groupe de discussion avec 20 électeurs Trump sceptiques quant aux vaccins pour essayer de comprendre quels types de messages pourraient les persuader de prendre les photos. Participaient à la session des dirigeants républicains du Congrès, y compris le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l’ancien directeur du CDC Thomas Frieden.

« Le message global de cette session est que ça va être très, très difficile », a-t-il dit. « Les gens qui ont voté pour Trump et ne veulent pas prendre le vaccin sont engagés dans leur opposition. Ils ne font pas confiance à la science. . Ils ne croient pas les médias et ils pensent que tout est politisé. «

Pour changer d’avis, «il faut commencer par les faits et ensuite superposer l’émotion».

«Vous devez reconnaître et comprendre leurs hésitations et leurs préoccupations», a-t-il déclaré.

Certains ont blâmé Trump, qui a passé une grande partie de la pandémie à minimiser les dangers posés par le virus, même après avoir été hospitalisé et avoir dû recevoir de l’oxygène supplémentaire et des traitements expérimentaux. Trump a reçu le vaccin avant de quitter ses fonctions, mais l’a fait en privé et en secret, refusant de divulguer le fait jusqu’à ce mois-ci.

Et bien qu’il ait exhorté les Américains à se faire vacciner dans un récent discours, il n’a rien fait d’autre pour promouvoir les efforts et est notamment absent d’une campagne publicitaire mettant en vedette les anciens présidents Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton et Jimmy Carter, ainsi que leurs femmes.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement, a déclaré dimanche que Trump utilisant son «incroyable influence» auprès des républicains «ferait toute la différence dans le monde» pour surmonter l’hésitation.

Mais Luntz a dit qu’il pensait qu’il était trop tard. Dans son groupe de discussion, une publicité mettant en vedette les anciens présidents a rendu les participants moins susceptibles de vouloir se faire vacciner. Et les participants ont dit qu’ils faisaient beaucoup plus confiance à leurs médecins qu’à l’ancien président.

«Mon conseil aux politiciens est de se retirer et de laisser votre médecin prendre le relais», a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, les responsables de l’administration Biden et d’autres affirment que de nombreux efforts de sensibilisation sont en cours pour cibler les républicains, en particulier ceux qui s’identifient comme chrétiens évangéliques. Le président Joe Biden a exhorté les médecins, les ministres et les prêtres locaux à parler des vaccins dans leurs communautés.

«Nous devons réfléchir à la manière d’atteindre les personnes peut-être plus hésitantes», a déclaré Marcus Plescia, médecin-chef de l’Association des responsables de la santé des États et des territoires.

Pourtant, d’autres sont avides de coups dès que c’est leur tour.

Lenton Lucas, 51 ans, qui vit à Arlington, en Virginie, travaille pour les restaurants de son frère à Front Royal et a passé une grande partie de la pandémie à livrer des repas à ceux qui ont trop peur pour sortir. Lukas, qui est noir et républicain, a voté pour Trump, mais a déclaré que là où il vit, l’accès aux vaccins est beaucoup plus préoccupé que l’hésitation, avec des gens désespérés de se faire vacciner, malgré une longue histoire de racisme et de méfiance.

Et même s’il dit qu’il aimerait en savoir plus sur les vaccins car «il y a des avantages et des inconvénients à tout», il a hâte de prendre le sien pour pouvoir passer plus de temps avec sa famille et sa mère de 70 ans.

« Pour qu’elle soit à l’aise, je dois faire ce que j’ai à faire », a-t-il dit. « Cela doit être fait. »

__ Hollingsworth a rapporté de Kansas City. Les rédacteurs de l’Associated Press Emily Swanson et Zeke Miller à Washington, Michelle R. Smith à Providence, Rhode Island et Anila Yoganathan à Atlanta ont contribué à ce rapport.