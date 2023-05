Les inquiétudes du chien de garde nucléaire grandissent quant à la sécurité de l’usine ukrainienne de Zaporizhzhia

KYIV, Ukraine – Le chef de l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies exprime une inquiétude croissante quant à la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, après que le gouverneur de la zone occupée par la Russie a ordonné l’évacuation d’une ville où la plupart du personnel de la centrale vit au milieu des attaques en cours dans la zone.

L’usine se trouve près des lignes de front des combats de la guerre, et les autorités ukrainiennes ont déclaré dimanche qu’une femme de 72 ans avait été tuée et trois autres blessées lorsque les forces russes ont tiré plus de 30 obus sur Nikopol, une ville sous contrôle ukrainien. voisine de l’usine.

L’Ukraine a également régulièrement attaqué le côté russe des lignes.

« La situation générale dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse », a déclaré le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, dans un avertissement publié samedi avant le dernier rapport d’attaques.

« Je suis extrêmement préoccupé par les risques très réels de sûreté et de sécurité nucléaires auxquels la centrale est confrontée. »

Les commentaires de Grossi ont été motivés par une annonce vendredi par Yevgeny Balitsky, le gouverneur installé par la Russie de la province partiellement occupée de Zaporizhzhia, qu’il avait ordonné l’évacuation des civils de 18 colonies de la région, y compris Enerhodar, qui est située à côté du pouvoir usine, qui est la plus grande d’Europe.

Les colonies touchées se trouvent à environ 30 à 40 milles de la ligne de front des combats entre l’Ukraine et la Russie, et Balitsky a déclaré que l’Ukraine avait intensifié les attaques contre la région au cours des derniers jours.

Depuis des mois, les analystes désignent la région méridionale de Zaporizhzhia comme l’une des cibles possibles de la contre-offensive ukrainienne attendue au printemps, spéculant que les forces de Kiev pourraient tenter d’étouffer le « couloir terrestre » de la Russie vers la péninsule de Crimée et diviser les forces russes en deux en appuyant sur la côte de la mer d’Azov.

Certains des combats les plus féroces en cours se déroulent dans la ville orientale de Bakhmut, où les forces ukrainiennes s’accrochent toujours à une position à la périphérie ouest malgré la tentative de la Russie de prendre la ville pendant plus de neuf mois.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré dimanche que les forces de Moscou avaient capturé deux autres quartiers dans l’ouest et le nord-ouest de la ville, mais n’a fourni aucun autre détail.

Les forces d’opérations spéciales ukrainiennes ont accusé samedi la Russie d’utiliser du phosphore dans la ville et ont publié dimanche une nouvelle vidéo montrant le feu blanc révélateur de ces munitions.

Le droit international interdit l’utilisation de phosphore blanc ou d’autres armes incendiaires – des munitions conçues pour mettre le feu à des objets ou provoquer des brûlures – dans les zones où il pourrait y avoir des concentrations de civils, bien qu’il puisse également être utilisé pour l’éclairage ou pour créer des écrans de fumée.

Il n’a pas été possible de vérifier de manière indépendante où la vidéo a été tournée ni quand, mais l’expert en armes chimiques Hamish de Bretton-Gordon, un ancien colonel de l’armée britannique, a déclaré qu’il s’agissait clairement de phosphore blanc.

« Ceci est tiré directement sur les positions ukrainiennes et ce serait un crime de guerre », a-t-il déclaré.

« Je suppose que parce que les Russes n’ont pas réussi à prendre Bakmut de manière conventionnelle, ils utilisent maintenant des tactiques non conventionnelles pour brûler à mort les soldats ukrainiens ou les faire fuir. »

Les forces russes n’ont pas commenté cette affirmation, mais ont rejeté les accusations précédentes de l’Ukraine selon lesquelles elles auraient utilisé des munitions au phosphore.

Dans le sud, le maire ukrainien exilé de la ville côtière de Marioupol, occupée par la Russie, a déclaré dimanche dans un article de Telegram qu’il y avait des preuves que les forces de Moscou avaient intensifié leur transfert de véhicules à chenilles à travers la ville et dans la région de front de Zaporizhzhia.

Petro Andryushchenko a affirmé que de plus en plus de véhicules traversaient la ville « chaque jour ».

Il a posté une courte vidéo montrant des camions lourds transportant des véhicules blindés le long d’une autoroute, sans préciser où ni quand elle a été prise.

A Enerhodar, la commune proche de la centrale nucléaire, l’état-major ukrainien a indiqué dimanche que l’évacuation annoncée vendredi avait déjà commencé.

Selon une mise à jour publiée sur Facebook, l’état-major général a déclaré que les premiers habitants évacués étaient ceux qui avaient pris la nationalité russe après la prise de la ville par Moscou au début de la guerre.

Ils étaient emmenés sur la côte de la mer d’Azov occupée par la Russie, à environ 120 milles au sud-est.

Grossi a déclaré que le personnel d’exploitation de la centrale nucléaire, dont les six réacteurs sont actuellement tous en mode arrêt, n’avait pas été évacué samedi mais que la plupart vivent à Enerhodar et que la situation a contribué à « des conditions de plus en plus tendues, stressantes et difficiles pour personnels et leurs familles. »

Il a ajouté que les experts de l’AIEA sur le site nucléaire « continuent d’entendre régulièrement des bombardements ».

« Nous devons agir maintenant pour prévenir la menace d’un accident nucléaire grave et ses conséquences associées pour la population et l’environnement », a déclaré Grossi. « Cette installation nucléaire majeure doit être protégée. Je continuerai à faire pression pour que toutes les parties s’engagent à atteindre cet objectif vital.

Ailleurs, des bombardements russes samedi et dans la nuit ont tué six civils et en ont blessé quatre autres dans la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, selon une mise à jour de Telegram publiée dimanche par l’administration locale.

Cinq civils ont été blessés dans la région orientale de Donetsk, l’épicentre des combats de ces derniers mois, a rapporté dimanche matin le gouverneur local Pavlo Kyrylenko.

Pendant ce temps, les forces ukrainiennes ont attaqué du jour au lendemain le plus grand port de Crimée occupée par la Russie avec des drones, a déclaré dimanche un responsable local installé au Kremlin sur Telegram.

Selon le message de Mikhail Razvozhayev, le gouverneur de Sébastopol, 10 drones ukrainiens ont visé la ville, dont trois ont été abattus par des systèmes de défense aérienne. Razvozhayev a déclaré qu’il n’y avait eu aucun dommage.

Joanna Kozlowska a contribué à cette histoire depuis Londres.