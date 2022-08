Les inquiétudes des politiciens en matière de sécurité à la lumière de la haine sont “malheureuses”: PM

Appelant les politiciens et les Canadiens à réfléchir au type de discours politique qu’ils veulent avoir à la lumière de l’augmentation du vitriol et du harcèlement dirigés contre les personnalités politiques, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré mercredi qu’il était « malheureux » que les « tactiques agressives d’intimidation et de haine d’un petit nombre de personnes” oblige à repenser les mesures de sécurité.

“Je pense qu’il est extrêmement important que nous démontrions la force de notre démocratie, et une partie de la force de notre démocratie est de pouvoir voir le ministre de la Défense faire ses courses le week-end à l’IGA local”, a déclaré Trudeau. “Nous devons pouvoir avoir ce lien dont nous avons toujours été fiers, c’est-à-dire que les Canadiens peuvent être proches de ceux qui les représentent.”

Au cours des derniers mois, une attention accrue a été accordée aux risques pour la sécurité des politiciens à tous les niveaux, après que le chef du NPD Jagmeet Singh a été harcelé verbalement lors d’un événement à Peterborough, en Ontario, qui a été suivi peu de temps après par la décision de fournir aux députés des boutons de panique.

La question a été catapultée de nouveau à l’ordre du jour politique au cours du week-end après qu’une vidéo a montré un homme confrontant la vice-première ministre Chrystia Freeland en Alberta, lui criant des blasphèmes dans le hall de l’hôtel de ville de Grande Prairie, alors qu’elle et son personnel entraient. un ascenseur.

La GRC enquête actuellement, affirmant que “les actions physiques et les déclarations faites en personne ou en ligne peuvent avoir un impact significatif et peuvent être contraires à la loi”.

Apparaissant à nouveau en Alberta mardi pour ses premiers événements publics depuis l’incident, Freeland a été vue flanquée d’un agent de sécurité. Mis à part le premier ministre, il est rare que les ministres du cabinet fédéral aient des détails de sécurité cohérents, mais la GRC offre aux députés une protection au Canada et à l’étranger “au besoin”, en fonction des évaluations des menaces et des risques.

Cet incident a suscité une conversation sur la question de savoir si cela devrait changer, le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino ayant indiqué plus tôt cette semaine qu’il examinait des options pour accroître la sécurité des politiciens.

“Nous devons nous assurer que les personnes qui font leur travail et servent leurs communautés, et servent leur pays – y compris aux plus hauts niveaux – se sentent en sécurité dans le travail qu’elles font [and] ne s’inquiètent pas pour leurs familles, ne craignent pas de mettre en danger leurs proches… que ce soit en tant que journalistes ou en tant que politiciens », a déclaré le Premier ministre, faisant référence à une conversation parallèle sur une augmentation des menaces contre les journalistes, en particulier les femmes et les personnes de couleur.

SANS ACTION ‘VA EMPIRER’

Parlant de leurs propres expériences en tant qu’élus, les ministres Filomena Tassi et Helena Jaczek ont ​​exprimé leur inquiétude quant au fait que si le discours ne s’améliore pas, il pourrait y avoir de graves conséquences.

“Il est clair que mon comportement a changé”, a déclaré Tassi.

« Il y a un rôle pour tous les Canadiens ici. Si les Canadiens n’entrent pas dans ce dialogue, ça va empirer et ça va s’aggraver. Si ce comportement est accepté comme une norme, alors nous allons être dans une position qui est loin plus grave que nous ne le sommes maintenant », a-t-elle déclaré, citant le risque que la peur de se faire du mal à eux ou à leurs familles dissuade les gens d’entrer dans la vie publique.

Tassi a déclaré que même si des mesures de sécurité supplémentaires peuvent être nécessaires, ce n’est pas la réponse.

“Je ne peux pas avoir quelqu’un à mes côtés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7… La réponse est que ce comportement doit cesser.”

Jaczek a déclaré avoir été victime de violence verbale et de comportements intimidants, mais être reconnue et approchée dans sa circonscription est “l’un des meilleurs liens” qu’elle a avec ses électeurs. “Je ne veux en aucun cas être intimidée de rater ces opportunités”, a-t-elle déclaré.

Tassi et Trudeau ont déclaré que les politiciens fédéraux ont un rôle majeur à jouer pour donner le ton des débats politiques. Ils ont tous deux déclaré mercredi que même si un désaccord est nécessaire pour une démocratie qui fonctionne, toutes les parties devraient s’opposer au type de rhétorique et de comportement qui rend plus difficile pour les femmes et les Canadiens racialisés de servir au gouvernement ou de demander des comptes au gouvernement en tant que journalistes.

“C’est quelque chose contre lequel tous les parlementaires et tous les dirigeants doivent s’opposer, doivent être sans équivoque pour être des dirigeants responsables. Pour dire:” non, nous n’allons pas devenir ce pays polarisé toxique que certains pensent que nous devrions devenir “”, a déclaré Trudeau.

Bien qu’un certain nombre de politiciens conservateurs fédéraux aient également personnellement vécu et parlé de l’augmentation du harcèlement en personne et en ligne, ils ont déclaré que le premier ministre et d’autres membres de son gouvernement avaient joué un rôle dans l’augmentation de la division observée à travers le pays qui, couplé à une montée de la désinformation, semble alimenter la colère croissante.

“Il est plus important que jamais pour les dirigeants politiques – de gauche et de droite – de résister à la tentation de tirer profit de la polarisation politique. Concrètement, cela signifie ne pas mettre en avant les problèmes de divergence et plutôt normaliser l’écoute et la recherche d’un consensus”, a-t-il ajouté. a tweeté le député conservateur de l’Alberta Michelle Rempel Garner ce week-end.

“Nous devons débattre dans une position de respect les uns pour les autres et, si nécessaire, de reconnaissance des échecs passés à cet égard, tant à gauche qu’à droite… Si nous voulons la cohésion et la prospérité, nous devons faire mieux. J’ai confiance en notre pays et je sais que nous allons traverser cette ère de colère et d’hostilité. Cela commence par chacun de nous qui se gouverne en conséquence », a-t-elle déclaré.