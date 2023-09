Les inquiétudes de Zelensky à l’égard des États-Unis vont bien au-delà de la simple lenteur des livraisons d’armes | Actualités américaines

« Si nous n’obtenons pas d’aide, nous perdrons la guerre. »

Ce message austère de L’Ukraine Le président lors de réunions privées avec des hommes politiques américains est au cœur de son plaidoyer.

C’est un message brutal conçu pour concentrer les esprits. Cela reflète l’état de la guerre et ce que l’Ukraine estime être en jeu.

Cela montre également que Volodymyr Zelensky sait à quel point la politique américaine pourrait être turbulente.

Alors qu’il parcourait les couloirs du Capitole, son visage n’était pas celui d’un homme entièrement à l’aise avec le niveau de soutien de l’Amérique dans la lutte de son pays.

Les frustrations de longue date persistent en raison du retard dans l’obtention des armes dont il a besoin.

L’annonce de l’arrivée des chars américains Abrams la semaine prochaine sera la bienvenue. Ils les ont demandés en début d’année.

Ce sont des missiles à longue portée qu’ils réclament désormais.

Une inquiétude plus profonde pour Zelensky

Mais il existe une préoccupation plus profonde qui l’a amené au Congrès.

Flanqué des hauts hommes d’État du Congrès – le chef de la majorité démocrate Chuck Schumer et le chef de la minorité républicaine Mitch McConnell – Zelensky a marché lentement dans le couloir de l’horloge de l’Ohio, au deuxième étage du bâtiment du Capitole américain.

Il revient tout juste d’une réunion d’une heure avec des hommes politiques de la chambre basse de cette Chambre, où les Républicains sont majoritaires et où se trouvent les sceptiques de la guerre en Ukraine.

Ils constituent un petit nombre sur le flanc droit du parti – des partisans de Trump dont la politique est très « l’Amérique d’abord » et reflète une proportion d’électeurs à l’échelle nationale.

Concernant les dépenses publiques dans leur ensemble, et pas seulement en Ukraine, elles causent des problèmes à la direction du parti.

« Les factions au sein du Parti républicain ont été très faibles lorsqu’il s’agit de la Russie », m’a dit Luke Coffey, chercheur principal à l’Institut Hudson, de droite, à Washington.

« Considérez l’héritage de Ronald Reagan et la défaite de l’Union soviétique pendant la guerre froide et nous en sommes maintenant au point où certains membres du Parti républicain défilent chaque soir à la télévision russe. Laissez-moi vous dire si vos positions et vos opinions sur l’Ukraine sont répétées à la télévision d’État russe, vous devrez peut-être les repenser. »

Des « chèques en blanc » pour l’Ukraine ?

Leur cri est que le président Biden fournit des « chèques en blanc » à l’Ukraine et qu’il n’y a aucun contrôle sur les dépenses.

« Les faits racontent une histoire différente », déclare M. Coffey.

« Le Congrès autorise et s’approprie chaque dollar donné à l’Ukraine, et cela dans un but précis. Nous savons exactement comment cet argent est dépensé. La grande majorité des milliards de dollars alloués à l’Ukraine ne quittent jamais les États-Unis. Ils y restent. ici, nous soutenons les emplois dans l’industrie de défense américaine.

« Et le peu d’argent que nous envoyons directement à l’Ukraine fait l’objet d’une des plus grandes surveillances jamais vues en matière d’aide étrangère américaine. Ainsi, ces slogans de ‘chèques en blanc’ ou de ‘pas de responsabilité’ sont des autocollants, mais ce n’est pas une bonne politique. » » dit M. Coffey.

Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michael McCaul, un républicain qui n’est pas aligné sur les dissidents, a déclaré après la réunion que le financement renouvelé pour l’Ukraine interviendrait malgré le malaise de certains.

« Bien sûr, ils en ont besoin et ils vont l’obtenir. » » a déclaré M. McCaul.

« J’ai toujours dit que la majorité de la majorité soutenait ce projet. Je sais qu’il y a des dissensions des deux côtés, mais une guerre d’usure ne va pas gagner. »

La stratégie de l’Ukraine remise en question

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, qui subit une énorme pression de la part de son flanc droit, a demandé à M. Zelensky : « De quoi avez-vous besoin ? et « quel est votre plan pour la victoire ? »

Cette deuxième question est essentielle étant donné la lenteur de la contre-offensive.

M. Zelensky doit expliquer sa stratégie, tout comme le président Biden.

La contre-offensive s’éternise.

Nombreux sont ceux qui se demandent désormais à quoi ressemblera un plan de victoire et si un accord de paix qui ne prévoit pas un retrait total de la Russie est acceptable.

M. Zelensky a été très clair : l’Ukraine ne s’arrêtera pas tant qu’elle n’aura pas récupéré toutes ses terres.

Il a terminé la journée rassuré que l’Amérique soit avec lui.

Mais les turbulences ici ont un impact lointain. Toute politique est locale.