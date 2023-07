Les inquiétudes de Luis Severino des Yankees s’aggravent alors que Carlos Rodón se rapproche

Luis Severino semblait découragé. Il avait raison d’être.

Les luttes du droitier des Yankees se sont poursuivies alors qu’il a été incendié pour neuf points en seulement quatre manches lors d’une défaite de 11-4 contre les Cardinals lors du premier match du match double de samedi au Busch Stadium.

« Je pense que toute cette année a été préoccupante pour moi », a déclaré Severino aux journalistes dans une interview diffusée par YES Network.

Les Yankees ont gagné 6-2 dans le match 2.

Le manager Aaron Boone, qui a admis que Severino « dans l’ensemble (n’était) pas aussi pointu », a essayé d’être optimiste.

« Je ne sais pas ce qui est frustrant », a déclaré Boone. « Cela en fait partie. Ce ne sera pas toujours parfait, même pour les gars qui sont vraiment, vraiment capables comme Sevy. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui devraient le remettre en ligne. Il est en bonne santé. La balle rapide est là. Nous devons juste le rendre plus cohérent maintenant avec le commandement et juste la netteté avec ses trucs sortie après sortie.

Ce qui doit être particulièrement pénible pour Severino et les Yankees, c’est qu’il semble avoir peut-être franchi un cap. Il sortait de six manches sans but lors de son départ précédent le 24 juin contre une formation de Rangers de grande puissance. Et cela est venu après une séquence de quatre départs au cours de laquelle Severino avait une MPM de 9,16.

Luis Severino revient sur son départ face à Saint-Louis alors que @flash17yes fait suivre les commentaires du starter par ses observations.#YANKSonYES pic.twitter.com/4Srfl0yNos — Réseau OUI (@YESNetwork) 2 juillet 2023

Sur la saison, il a une fiche de 1-3 avec une MPM de 6,30 en huit départs. Il a raté les 48 premiers matchs de la saison en raison d’une tension latérale droite qui est apparue lors de l’entraînement printanier. Les Yankees lui versent 15 millions de dollars cette saison et il devrait être agent libre en novembre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était en bonne santé, Severino a répondu: « Je me sens plutôt bien. »

Il a dit que le seul bon côté qu’il avait retiré de l’après-midi était qu’il n’avait pas l’impression que les Cardinals avaient beaucoup de contacts durs contre lui. Il a cependant accordé neuf coups sûrs, dont un tir de trois points à Paul Goldschmidt en troisième manche et une bombe de deux points à Nolan Gorman en quatrième. Severino a également marché trois fois et retiré deux frappeurs alors que sa balle rapide moyenne se situait à seulement 95,1 mph – en baisse par rapport à sa moyenne de 96,6 mph. Sur ses 87 lancers, 56 étaient des balles rapides, 19 étaient des changements et seulement sept étaient des curseurs. Il a lancé cinq cutters.

« Je pensais qu’aujourd’hui allait être une très bonne sortie », a-t-il déclaré.

Rodon prêt ?

Pendant ce temps, l’homme de 162 millions de dollars Carlos Rodón s’est rapproché de ses débuts avec les Yankees, ce qui devrait avoir lieu vendredi lorsque les Yankees accueilleront les Cubs. Le gaucher a fait son troisième et probablement dernier départ en cure de désintoxication avec High-A Hudson Valley, en retirant huit en en marchant deux et en abandonnant un coup sûr en 3 2/3 manches. Il a lancé 58 lancers.

« C’était bien », a déclaré Rodón aux journalistes dans une vidéo diffusée par Hudson Valley. «Je dois travailler sur des balles rapides. Ils ont mis de bons barils sur ma balle rapide et ont commencé à attaquer avec le curseur, et ont également obtenu une bonne pratique du curseur. Nous avons travaillé un peu sur tout et nous avons eu une bonne défense là-bas. Certains garçons se heurtent aux murs, se donnant à fond pour tout.

Carlos Rodon est INJUSTE. Saleté absolue 🤧 pic.twitter.com/iPQa4OFlkO — Renegades de la vallée de l’Hudson (@HVRenegades) 1 juillet 2023

Rodón a déclaré qu’il était « vraiment impatient » de finalement prendre le monticule au Yankee Stadium. Rodón n’a pas abandonné un seul point mérité dans aucune de ses apparitions en cure de désintoxication. L’entraînement de printemps du joueur de 30 ans a été écourté après un seul départ en raison d’une tension à l’avant-bras, puis pendant sa rééducation, il s’est blessé au dos.

« J’ai dû cocher les cases », a déclaré Rodón. « J’espère être prêt à lancer partout où ils ont besoin de moi. »

Le roi s’avance

Dans le match 2, Michael King a sauvé l’enclos des releveurs des Yankees, lançant 3 1/3 de manches sans but en 36 lancers. Il a obtenu la finale en troisième manche, prenant le relais de Ron Marinaccio avec des coureurs dans les virages et une avance de 3-2.

« Il a eu des contacts précoces », a déclaré Boone. «Dès Jump Street, même quand il est entré avec deux retraits dans le troisième, (a) deux lancers là-bas. Les deux premiers retraits ont été rapides. Il était juste très efficace, encore une fois, utilisant un peu de tout et déplaçant le ballon. Mais une autre sortie solide pour Kinger.

Les Yankees ont utilisé six releveurs, dont l’ouvreur Ian Hamilton, qui a accordé un point.

« Ils sont tous super compétitifs et je pense qu’ils se complètent très bien », a déclaré Boone à propos de ses releveurs.

« Vraiment spécial »

Toujours dans le match 2, le voltigeur central Harrison Bader a semblé devenir un peu émotif lorsque la foule de St. Louis l’a applaudi avant son premier au bâton. Bader a été un favori des fans des Cardinals pendant six saisons avant qu’ils ne l’échangent à la dernière échéance commerciale des Yankees. C’était la première fois qu’il affrontait son ancienne équipe dans son ancienne maison. Bader a terminé au bâton avec une mouche sacrifiée.

« C’était génial », a déclaré Bader. « C’était vraiment spécial. J’ai été de l’autre côté de cela plusieurs fois au cours de mes années à St. Louis lorsque des gars reviennent d’autres équipes et sont en défense et le voient et le respectent beaucoup. Mais c’est différent d’entrer dans la surface avec un autre club. Donc, c’était très, très spécial, et cela signifie beaucoup pour moi. Tous ceux qui m’ont applaudi m’ont applaudi au fil des ans (et) m’ont encouragé à ce moment-là ce soir, cela signifie le monde absolu pour moi.

(Photo de Luis Severino : Dilip Vishwanat / Getty Images)