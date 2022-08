Les inquiétudes de la Coupe du monde augmentent avec 100 jours (donner ou prendre) pour aller

Le langage haussier d’Infantino pourrait maintenant mieux décrire quelque chose que peu de joueurs de football ont vu auparavant : l’état d’incertitude et l’inquiétude croissante qui entourent plusieurs éléments du tournoi affectant les fans, les sponsors et les diffuseurs. Pas le moindre d’entre eux ? Le jour où la Coupe du monde commencera réellement.

Lors d’une cérémonie flashy le 21 novembre de l’année dernière, certains des plus hauts responsables du Qatar, dont le Premier ministre de la nation du Golfe, ont rejoint le président de la FIFA Gianni Infantino, les meilleurs dirigeants du football et des invités pour une célébration. Ils se sont réunis sur la corniche de Doha, la vaste promenade qui épouse le front de mer scintillant de la ville, pour dévoiler un compte à rebours orné et marquer une étape importante : le jour qu’ils célébraient était précisément un an avant l’ouverture de la Coupe du monde 2022.

La demande de jouer le premier match le 20 novembre – un jour plus tôt que prévu – devrait être approuvée. Mais déplacer la date du match d’ouverture et décaler l’heure du coup d’envoi d’un autre match le lendemain perturbera les plans élaborés par les équipes, les fans, les sponsors et les diffuseurs et même le personnel marketing du tournoi, qui a dépensé des millions de dollars pour acheter de l’espace publicitaire. le monde pour marquer le compte à rebours de 100 jours avant la Coupe du monde – une journée désormais couverte de questions – dans des panneaux de signalisation enveloppant les bus et les taxis dans les principales capitales du monde. Toutes ces campagnes, à partir de jeudi, pourraient désormais être lancées avec la mauvaise date de début du tournoi.

Le changement tardif d’horaire, cependant, n’est que la dernière question de haut niveau qui ajoute à un climat d’incertitude croissante, à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation de la Coupe du monde du Qatar, quant à la capacité de la petite nation du Golfe – la plus petite jamais à accueillir la Coupe du monde – pour réussir un tournoi pour lequel les organisateurs ont eu 12 ans pour se préparer.