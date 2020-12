Cela semble être un cas de poursuite de la nouvelle normalité du football professionnel.

Mais les mesures de plus en plus draconiennes de Covid et le langage effrayant du gouvernement ont sonné l’alarme du jeu.

Et tandis que les lignes de parti de la Premier League, de la Ligue anglaise de football et de la Fédération de football soulignent toutes leur intention de continuer comme elles le font depuis le projet Restart, les clubs craignent de plus en plus que la saison ne soit détruite par le dernier développement de coronavirus.

Jusqu’à présent, les réglementations permettant à la compétition d’élite de se dérouler restent en place, mais avec le ministre de la Santé, Matt Hancock, suggérant que la souche mutante de Covid est maintenant « hors de contrôle », il existe un scepticisme dans TOUS les sports quant à la perspective de ne pas être affecté.

La Premier League a fait un travail remarquable en terminant la saison dernière et en commençant celle-ci avec quelques alarmes.

Les régimes biosécurité mis en œuvre par le plus haut niveau du football – à la fois dans les stades et sur les terrains d’entraînement – sont les plus stricts imaginables.

Un seul match, le match de Newcastle contre Aston Villa, a été annulé pour des raisons de coronavirus.

Mais il y a eu un certain nombre de problèmes plus bas dans la pyramide, le dernier ayant vu les deux prochains matches de championnat de Millwall annulés en raison d’une épidémie de Covid dans l’équipe.