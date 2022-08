Les inquiétudes concernant l’affichage de la ségrégation ont conduit à la fermeture du bureau de poste

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Dans une déclaration cette semaine traitant de la fermeture, l’USPS a noté que le musée près du domaine Montpelier de l’ancien président James Madison a une signalisation historique au-dessus de deux portes extérieures, l’une étiquetée “Blancs” et l’autre étiquetée “Couleur”.

Il a ajouté que “la direction du service postal a estimé que certains clients pouvaient associer les entrées séparées fondées sur la race aux opérations actuelles de la poste et ainsi établir des associations négatives entre ces opérations et le douloureux héritage de la discrimination et de la ségrégation”.