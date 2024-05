Les inquiétudes concernant la propagation du virus par les moustiques s’accentuent alors que l’Amérique latine connaît sa pire épidémie jamais enregistrée

SARAH. D’ACCORD. MERCI BEAUCOUP. BRYLÉE. BIEN SE PASSE MAINTENANT, L’AMÉRIQUE LATINE CONNAÎT SA PIRE ÉCIDÉE DE VIRUS À PROPAGATION DES MOUSTIQUES, LA DENGUE. C’EST SELON LE CENTRE MÉDICAL DE L’UNIVERSITÉ DU NEBRASKA. NOUS VOYONS AUSSI DES CAS ICI AUX ÉTATS-UNIS, MÊME UN ICI EN ALABAMA. Emma Owen, de We’ve Thirteen, nous rejoint en direct à Birmingham ce midi. ET EMMA NOUS EN DIRE PLUS SUR LE CAS ICI DANS NOTRE ÉTAT. Eh bien, Sarah, selon le CDC, ce cas en Alabama se situe dans le comté de Jefferson et est originaire de l’extérieur des États-Unis. Cependant, ils disent qu’il est possible que les moustiques dans certaines régions du pays puissent transmettre ce virus. MAINTENANT, LE CDC DÉCLARE DES CAS DE VIRUS PROPAGÉS LOCALEMENT ONT ÉTÉ SIGNALÉS DANS CES ÉTATS. ARIZONA, CALIFORNIE, FLORIDE, HAWAII ET TEXAS ET FLORIDE VOISINE. LE DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ DIT AVOIR VU PLUS DE 170 CAS, MAIS SEULEMENT SEPT ONT ÉTÉ ATTAQUÉS LOCALEMENT. LE DOCTEUR WEST STUBBLEFIELD, DU DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE L’Alabama, dit qu’il y a deux raisons pour lesquelles nous voyons des cas originaires de là-bas. LE MOUSTIQUE QUI LE TRANSPORTE EST LÀ ET C’EST AUSSI C’EST UNE MALADIE DES ZONES TROPICALES. ET LA FLORIDE EST LE PLUS TROPICAL DES ÉTATS. MAINTENANT, BIEN QUE CERTAINS CAS PROVENENT DES ÉTATS-UNIS, STUBBLEFIELD DIT QUE LA PLUPART SONT NÉCESSAIRES AILLEURS ET RAPPORTÉES AU PAYS. SI VOUS PRÉVOYEZ DE VOYAGER DANS UN ENDROIT OÙ LE VIRUS EST COURANT, IL VOUS RECOMMANDE D’EN PARLER AVEC VOTRE MÉDECIN AVANT DE PARTIR ET DE SURVEILLER LES SYMPTÔMES. APRÈS VOTRE RETOUR, ENVIRON 1 CAS SUR 4 OU N’AVEZ AUCUN SYMPTÔME. Hum, c’est généralement un, hum, après environ une semaine, vous développez de la fièvre. Hum, et puis d’autres symptômes peuvent être des choses comme des maux de tête, euh, des douleurs oculaires, des douleurs musculaires et articulaires. Hum, parfois une éruption cutanée. ET, euh, et parfois, ils auront même une rougeur du visage ou de la gorge. MAINTENANT, CHAMBRE DE CHAUME. STUBBLEFIELD DIT QUE LA SEULE MANIÈRE D’ÉVITER D’OBTENIR CE VIRUS EST D’ÉVITER LES PIQUURES DE MOUSTIQUES. IL RECOMMANDE. BIEN SÛR, EN UTILISANT UN ANTI-INSECTES. PORTEZ ÉGALEMENT DES MANCHES LONGUES ET DES PANTALONS ET SI VOUS VOYAGEZ DANS UNE ZONE OÙ LE VIRUS EST COURANT, ASSUREZ-VOUS D’UTILISER DES MOUSTIQUAIRES. ET ASSUREZ-VOUS AUSSI QUE VOTRE WINDOWS HA

Les inquiétudes concernant la propagation du virus par les moustiques s’accentuent alors que l’Amérique latine connaît sa pire épidémie jamais enregistrée Mise à jour : 13 h 36 HAC le 29 mai 2024 L’Amérique latine connaît sa pire épidémie de virus propagé par les moustiques, la dengue, selon le centre médical de l’Université du Nebraska. Des cas sont également observés dans certaines régions des États-Unis, dont un cas en Alabama. Selon les Centers for Disease Contrôle et Prévention, le patient de l’Alabama a attrapé le virus à l’extérieur du pays ; cependant, certains moustiques aux États-Unis peuvent transmettre le virus. Le CDC a déclaré que des cas de propagation locale ont été signalés en Floride, à Hawaï, au Texas, en Arizona et en Californie. Jusqu’à présent cette année, la Floride a enregistré plus de 170 cas liés à des voyages. Sept de ces cas ont été détectés localement.Dr. Wes Stubblefield, un médecin du ministère de la Santé publique de l’Alabama, a déclaré qu’il y avait deux raisons pour lesquelles les cas provenaient de Floride. « Le moustique qui le transporte est là, et c’est aussi une maladie des régions tropicales et la Floride est la plus tropicale des régions. États », a déclaré Stubblefield. Selon le ministère de la Santé publique de l’Alabama, le type de moustique porteur du virus, connu sous le nom d’Aedes aegypti, n’a pas été trouvé en Alabama depuis plus de 25 ans. Si vous prévoyez de voyager dans une région où ce virus se propage couramment, voici ce que le CDC recommande : Consultez les avis de santé spécifiques au pays dans lequel vous voyagez. Apportez un insectifuge Emportez de l’acétaminophène, un médicament qui peut gérer les courbatures et la fièvre si vous contractez la dengue. En ce qui concerne les symptômes, Stubblefield a déclaré qu’un cas sur quatre n’en avait pas du tout. S’ils apparaissent, ils apparaissent généralement après environ une semaine. Stubblefield a déclaré que certains symptômes comprennent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs oculaires, des douleurs musculaires et articulaires, des éruptions cutanées et parfois des rougeurs au visage ou à la gorge. L’Amérique latine connaît sa pire épidémie de virus propagé par les moustiques, la dengue, selon l’Université de Centre médical du Nebraska. Des cas sont également observés dans certaines régions des États-Unis, dont un cas en Alabama. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, le patient de l’Alabama a attrapé le virus à l’extérieur du pays ; cependant, certains moustiques aux États-Unis peuvent transmettre le virus. Le CDC a déclaré que des cas de propagation locale ont été signalés en Floride, à Hawaï, au Texas, en Arizona et en Californie. Jusqu’à présent cette année, Floride a vu plus de 170 cas liés aux voyages. Sept de ces cas ont été détectés localement. Le Dr Wes Stubblefield, médecin du ministère de la Santé publique de l’Alabama, a déclaré qu’il y avait deux raisons pour lesquelles les cas provenaient de Floride. « Le moustique qui le transporte est là, et c’est aussi une maladie des régions tropicales et la Floride est l’État le plus tropical », a déclaré Stubblefield. Selon le ministère de la Santé publique de l’Alabama, le type de moustique porteur du virus, connu sous le nom d’Aedes aegypti, n’a pas été trouvé en Alabama depuis plus de 25 ans. Si vous prévoyez de voyager dans une zone où ce virus se propage couramment, voici ce que recommande le CDC : Consultez les avis sanitaires spécifiques au pays dans lequel vous voyagez

Apportez un anti-moustique

Emportez de l’acétaminophène, un médicament qui peut gérer les courbatures et la fièvre si vous contractez la dengue. En ce qui concerne les symptômes, Stubblefield a déclaré qu’un cas sur quatre n’en présentait aucun. S’ils apparaissent, ils apparaissent généralement après environ une semaine. Stubblefield a déclaré que certains symptômes comprennent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs oculaires, des douleurs musculaires et articulaires, des éruptions cutanées et parfois des rougeurs au visage ou à la gorge.