Les inquiétudes concernant la corruption de l’Ukraine refont surface alors que la guerre avec la Russie se poursuit

WASHINGTON (AP) – Le limogeage de hauts fonctionnaires par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy jette une lumière gênante sur une question que l’administration Biden a largement ignorée depuis le déclenchement de la guerre avec la Russie: l’histoire de la corruption endémique et de la gouvernance fragile de l’Ukraine.

Alors qu’elle s’efforce de fournir des dizaines de milliards de dollars d’aide militaire, économique et financière directe à l’Ukraine et encourage ses alliés à faire de même, l’administration Biden est à nouveau aux prises avec des inquiétudes de longue date quant à l’adéquation de l’Ukraine en tant que bénéficiaire d’une aide massive. injections d’aide américaine.

Ces questions, qui remontent à des décennies et n’étaient pas une partie insignifiante de la première destitution de l’ancien président Donald Trump, avaient été largement repoussées au second plan dans la période qui a immédiatement précédé l’invasion de la Russie et pendant les premiers mois du conflit alors que les États-Unis et ses partenaires se sont ralliés à la défense de l’Ukraine.

Mais les licenciements par Zelenskyy le week-end de son principal procureur, du chef du renseignement et d’autres hauts responsables ont refait surface ces préoccupations et ont peut-être par inadvertance accordé une nouvelle attention aux allégations de corruption de haut niveau à Kyiv faites par un législateur américain au franc-parler.

C’est une question délicate pour l’administration Biden. Alors que des milliards d’aides sont acheminées vers l’Ukraine, la Maison Blanche continue de plaider en faveur du soutien du gouvernement de Zelenskyy auprès d’un public américain de plus en plus concentré sur des problèmes nationaux tels que les prix élevés du gaz et l’inflation. Les partisans de premier plan de l’Ukraine dans les deux partis veulent également éviter une réaction violente qui pourrait rendre plus difficile l’adoption des futurs programmes d’aide.

Les responsables américains s’empressent de dire que Zelenskyy est tout à fait dans son droit de nommer qui il veut à des postes supérieurs, y compris le procureur général, et de révoquer quiconque qu’il considère comme collaborant avec la Russie.

Pourtant, alors même que les troupes russes se massaient près de la frontière ukrainienne l’automne dernier, l’administration Biden poussait Zelenskyy à faire plus pour lutter contre la corruption – une demande américaine pérenne remontant aux premiers jours de l’indépendance de l’Ukraine.

« Dans toutes nos relations, et y compris dans cette relation, nous n’investissons pas dans des personnalités ; nous investissons dans les institutions et, bien sûr, le président Zelenskyy a expliqué pourquoi il a procédé à ces changements de personnel », a déclaré lundi le porte-parole du département d’État, Ned Price, aux journalistes.

Price a refusé de commenter davantage le raisonnement de Zelenskyy pour les licenciements ou d’aborder les détails, mais a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que la Russie avait tenté d’interférer en Ukraine.

“Moscou a longtemps cherché à renverser, à déstabiliser le gouvernement ukrainien”, a déclaré Price. “Depuis que l’Ukraine a choisi la voie de la démocratie et une orientation occidentale, c’est quelque chose que Moscou a cherché à subvertir.”

Pourtant, en octobre, puis à nouveau en décembre 2021, alors que les États-Unis et d’autres mettaient en garde contre le potentiel croissant d’invasion russe, l’administration Biden appelait le gouvernement de Zelenskyy pour son inaction face à la corruption qui n’avait que peu ou rien à voir avec la Russie.

“L’UE et les États-Unis sont très déçus par les retards inexpliqués et injustifiables dans la sélection du chef du bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption, un organe crucial dans la lutte contre la corruption de haut niveau”, a déclaré l’ambassade des États-Unis à Kyiv en octobre. 9.

« Nous exhortons la commission de sélection à reprendre ses travaux sans plus tarder. Le fait de ne pas avancer dans le processus de sélection sape le travail des agences anti-corruption, établies par l’Ukraine et ses partenaires internationaux », a-t-il déclaré. Ce procureur spécial a finalement été choisi fin décembre mais n’a jamais été nommé à ce poste. Bien qu’il y ait des indications que la nomination aura lieu bientôt, le limogeage du procureur général pourrait compliquer l’affaire.

L’administration et les législateurs de haut niveau ont évité de critiquer publiquement l’Ukraine depuis l’invasion russe en février. Les États-Unis ont intensifié les armes et les renseignements qu’ils fournissent à l’Ukraine malgré les premières inquiétudes concernant la pénétration de la Russie dans le gouvernement ukrainien et les préoccupations existantes concernant la corruption.

Une députée d’origine ukrainienne qui s’est fait connaître au début de la guerre a récemment rompu ce silence officieux.

La représentante Victoria Spartz, républicaine pour la première fois de l’Indiana, a effectué une demi-douzaine de visites en Ukraine depuis le début de la guerre. Et elle a été invitée à la Maison Blanche en mai et a reçu un stylo utilisé par le président Joe Biden pour signer un programme d’aide à l’Ukraine même après avoir critiqué avec colère Biden pour ne pas avoir fait plus pour aider.

Mais ces dernières semaines, Spartz a accusé Zelensky de “faire de la politique” et a allégué que son principal assistant Andriy Yermak avait saboté la défense de l’Ukraine contre la Russie.

Elle a également appelé à plusieurs reprises l’Ukraine à nommer le procureur anti-corruption, accusant Yermak du retard.

Les responsables ukrainiens ont riposté. Une déclaration du ministère ukrainien des Affaires étrangères a accusé Spartz de répandre la “propagande russe” et l’a avertie de “cesser d’essayer de gagner un capital politique supplémentaire sur des spéculations sans fondement”.

Vendredi, des responsables américains ont donné à Spartz un briefing classifié de deux heures dans l’espoir de répondre à ses préoccupations et de l’encourager à limiter ses critiques publiques. Elle a refusé de discuter du briefing par la suite, mais a déclaré à l’Associated Press que “un dialogue et une délibération sains sont bons pour le Congrès”.

“Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens”, a-t-elle déclaré. “C’est bien de délibérer.”

Quelques heures plus tard, Spartz a accordé une interview en ukrainien diffusée sur YouTube dans laquelle elle a de nouveau appelé à la nomination d’un procureur indépendant.

“Ce problème devrait être résolu dès que possible”, a-t-elle déclaré lors de l’interview. “C’est un énorme problème pour l’Occident, donc je pense que votre président devrait bientôt régler ce problème.”

Le représentant Jason Crow, un démocrate du Colorado qui siège aux comités des services armés et du renseignement de la Chambre, a déclaré qu’il n’avait vu aucune preuve à l’appui des allégations selon lesquelles le cercle restreint de Zelenskyy tentait d’aider la Russie. Mais alors que la guerre se poursuit, une partie de la stratégie américaine à long terme en Ukraine devra inclure la lutte contre le gaspillage et la mauvaise gestion des ressources, a-t-il déclaré.

“Il n’y a pas de guerre dans l’histoire du monde qui soit à l’abri de la corruption et des gens qui essaient d’en profiter”, a déclaré Crow. “S’il y a des préoccupations soulevées, nous y répondrons.”

Igor Novikov, un ancien conseiller de Zelensky basé à Kyiv, a qualifié de nombreuses affirmations de Spartz un mélange de “ouï-dire, de légendes et de mythes urbains”. Des allégations contre Yermak en particulier ont circulé pendant des années, remontant à ses interactions avec des alliés de Trump qui cherchaient des informations désobligeantes contre le fils de Biden, Hunter.

“Étant donné que nous sommes en état de guerre, nous devons accorder au président Zelensky et à son équipe le bénéfice du doute”, a déclaré Novikov. “Jusqu’à ce que nous gagnions cette guerre, nous devons faire confiance au président qui est resté et s’est battu avec le peuple.”

Matthew Lee et Nomaan Merchant, Associated Press