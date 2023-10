Les inquiétudes américaines en matière de sécurité s’accentuent alors que les combats entre Israël et le Hamas s’intensifient

Alors que la guerre entre Israël et le Hamas fait rage au Moyen-Orient, les responsables de l’application des lois dans les villes américaines sont en état d’alerte et renforcent la sécurité. À New York, où la police patrouille dans les lieux de culte juifs, le maire Adams a également demandé aux synagogues d’envisager de recruter leur propre sécurité. Stephanie Gosk de NBC rapporte pour AUJOURD’HUI.11 octobre 2023