Les inquiétudes africaines augmentent alors que l’Occident verse de l’aide à l’Ukraine

Les pays africains jettent un œil inquiet alors que l’Occident pompe de l’aide à l’Ukraine, sentant un recul dans les promesses d’aider leur développement et de lutter contre le changement climatique.

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), basée à Paris, l’aide à l’Ukraine en 2022 a grimpé à 16 milliards de dollars, contre moins d’un milliard un an plus tôt, tandis que celle destinée à l’Afrique a chuté de 8 % à 29 milliards de dollars.

Les partisans de l’Ukraine disent que l’aide est vitale pour consolider un pays dont l’effondrement enverrait des ondes de choc à travers l’Europe et au-delà. L’économie ukrainienne s’est contractée de près d’un tiers l’an dernier.

Mais dans de nombreux pays africains, la sympathie commence à se mêler aux murmures.

Lors d’une réunion conjointe en avril du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington, « les pays africains ont exprimé leurs craintes d’un double standard en matière d’aide internationale », a déclaré à l’AFP une source gouvernementale française.

La guerre en Ukraine « met à nu le vrai visage des grandes puissances dans leur action à l’égard » de l’Afrique, a déclaré cette semaine à l’AFP un diplomate béninois, en amont d’une conférence à Paris sur la pauvreté et le financement du climat.

L’Afrique, a déclaré la source, était « abandonnée ».

Dès que la Russie a envahi son voisin, le robinet de l’aide à l’Ukraine a été ouvert.

Le 24 février 2022, les alliés de l’Ukraine ont rassemblé des promesses d’un peu plus de 150 milliards de dollars, selon l’Institut allemand de Kiel pour l’économie mondiale (IfW).

Mardi, la Commission exécutive de l’Union européenne a proposé une aide supplémentaire de 50 milliards de dollars pour Kiev assiégée.

Pas moins de 411 milliards de dollars pourraient être ajoutés au pot, selon les chiffres de la Banque mondiale, lors d’une conférence à Londres mercredi sur la future reconstruction de l’Ukraine.

Beaucoup de promesses prennent la forme d’une aide militaire, ce qui est compréhensible en temps de guerre. Mais l’échelle colossale, contrairement à tout ce qui a été vu en Europe depuis des décennies, fait sourciller.

Le ministre des Affaires étrangères du Niger, Hassoumi Massoudou, a déclaré à l’AFP :

Vous voyez ces sommes énormes qui à une époque étaient considérées comme impossibles et qui aujourd’hui sont considérées comme possibles.

Cela, a-t-il dit, a démontré que « des ressources et des mécanismes existent » qui pourraient également être utilisés pour acheminer de l’argent vers l’Afrique.

Les pays riches sont déjà sous le feu des critiques pour ne pas avoir respecté une promesse datant de la conférence des Nations Unies sur le climat de 2009 à Copenhague de rassembler 100 milliards de dollars par an pour les pays sur la ligne de mire du changement climatique.

« Crise de confiance »

Un engagement du G20 pour 2021 de recycler 100 milliards de dollars en droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI des pays riches vers les économies vulnérables est également en attente de mise en œuvre.

Et il y a un point d’interrogation sur le financement des « pertes et dommages » pour les pays pauvres touchés par le changement climatique – un mécanisme qui a été le point culminant de la COP27 de l’année dernière à Charm el-Cheikh, en Égypte.

« Il y a une crise de confiance » entre les donateurs et les pays en développement, a déclaré Elise Dufief, chercheuse à l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI).

« Quand on voit la crise en Ukraine ou des banques nord-américaines qui font faillite, la réponse vient très vite. »

Un responsable du gouvernement zambien, qui a préféré ne pas être nommé, a déclaré que la guerre en Ukraine a souligné la nécessité pour l’Afrique de devenir plus autosuffisante et moins dépendante du soutien occidental.

« Il y a des conflits dans le nord du Congo, des conflits au Soudan et dans d’autres parties de l’Afrique, mais le soutien que l’Ukraine reçoit des pays occidentaux est sans précédent », a déclaré le responsable.

« L’Occident s’est concentré sur le soutien aux pays européens. Il est temps que l’Union africaine organise les pays africains. »