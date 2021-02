RABAT, Maroc – Au moins 24 personnes sont mortes dans une maison inondée qui était utilisée comme usine textile clandestine après des pluies torrentielles lundi dans la ville de Tanger au nord du Maroc, a indiqué le ministère marocain de l’Intérieur dans un communiqué.

Les victimes, dont la plupart étaient des femmes, ont été piégées dans le sous-sol de la maison, dans un quartier résidentiel de la ville, a indiqué le ministère. Au moins 10 personnes ont été sauvées de la maison et une recherche est en cours pour d’autres survivants, a-t-il ajouté. Le réseau public 2M mettre le nombre de morts à 28, citant des sources policières.

Des photos et des vidéos de fortes pluies et des cadavres d’hommes et de femmes sortis de la maison ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux, suscitant l’indignation en ligne. Certains témoins ont déclaré aux sites d’information locaux que certaines des victimes avaient été électrocutées, mais il n’y a eu aucune confirmation officielle de cela.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il enquêtait.

Le propriétaire de l’usine n’a pas été identifié mais selon rapports de nouvelles locales, il était sur les lieux au moment de la catastrophe et est actuellement sous surveillance médicale.