Les inondations saisonnières détruisent plus de 2 500 maisons dans l’est du Soudan

Jusqu’à présent, les régions les plus durement touchées sont Kassala, le Darfour méridional, le Darfour central, le Kordofan méridional, les provinces du Nil blanc et du Nil.

Plus tôt, OCHA a déclaré qu’au moins six autres personnes étaient mortes et qu’un nombre non confirmé de personnes avaient été blessées lorsque leurs maisons se sont effondrées ou ont été emportées par les inondations dans la province du Darfour central. Environ 2 800 maisons ont été détruites et plus de 1 620 maisons endommagées dans la même province, selon un communiqué d’OCHA publié lundi.