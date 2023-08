Les inondations remplissent les tunnels menant à l’aéroport de Détroit et obligent les sauvetages aquatiques dans l’Ohio et à Las Vegas

ROMULUS, Michigan (AP) — De fortes pluies ont inondé une autoroute de l’Ohio où des personnes ont été secourues de leur voiture, ont recouvert d’eau la bande de Las Vegas et ont fermé un terminal aéroportuaire très fréquenté à l’extérieur de Détroit.

Certaines parties de l’ouest des États-Unis ont été inondées ces dernières semaines par les pluies de la tempête tropicale Hilary et une grande partie du centre des États-Unis a été frappée par une chaleur étouffante meurtrière. À Hawaï et à Washington, les équipes d’urgence ont lutté contre des incendies de forêt catastrophiques.

Certaines parties du sud-est du Michigan ont reçu plus de 12,7 centimètres de pluie jeudi matin, entraînant des inondations dans les rues de la région de Détroit, y compris dans les tunnels menant à l’aéroport métropolitain de Détroit, dans la banlieue de Romulus, ont indiqué des responsables. Les autorités ont commencé à rouvrir le terminal McNamara mercredi.

Mitzi Hale et ses trois fils ont mangé quelques collations dans un distributeur automatique en attendant de connaître l’état du terminal.

La femme de 42 ans de Brighton et ses fils – âgés de 10, 13 et 20 ans – devaient embarquer sur un vol en milieu de matinée à destination de la Floride. Ils devaient visiter le parc à thème Magic Kingdom de Walt Disney World vendredi avant de se lancer dans une croisière Disney à travers les Caraïbes, à partir de samedi.

Pire encore : le quatuor avait réservé les mêmes vacances pour novembre de l’année dernière, mais les a manquées à cause d’une tempête tropicale qui a frappé la région.

« Nous avons juste des flashbacks », a déclaré Hale, qui vit à Brighton, dans le Michigan, entre Détroit et Lansing.

Hale et ses garçons se trouvaient sur une passerelle piétonne à l’intérieur du terminal Evans de l’aéroport, ouvert jeudi matin. Ils ont regardé à travers une fenêtre vers le niveau de la rue une flotte de navettes qui emmènent généralement les passagers à McNamara.

« J’essaie d’être positif, mais les garçons sont un peu stressés », a déclaré Hale.

Alors qu’elle parlait à un journaliste, elle a reçu un SMS de Delta Air Lines l’informant que leur vol avait été repoussé d’une heure.

Lorsqu’on lui a demandé si Hale pensait qu’elle et sa famille arriveraient en Floride d’ici la fin de la journée, elle a répondu : « On croise les doigts. »

Les scientifiques affirment que sans une étude approfondie, ils ne peuvent pas relier directement un seul événement météorologique au changement climatique, mais que le changement climatique est responsable d’événements extrêmes plus intenses et plus fréquents tels que les tempêtes, les sécheresses, les inondations et les incendies de forêt. Le changement climatique est en grande partie causé par les activités humaines qui émettent du dioxyde de carbone, du méthane et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère, selon la grande majorité des études évaluées par des pairs, des organisations scientifiques et des climatologues.

Les tempêtes nocturnes ont provoqué des pannes de courant dans tout le Michigan, concentrées dans la région de Détroit. Plus de 58 000 foyers et entreprises étaient dans le noir jeudi matin, selon poweroutage.us.

« Nous avons eu des taux de précipitations supérieurs à un pouce par heure, ce qui est assez significatif », a déclaré Brian Cromwell, météorologue au National Weather Service à Detroit.

Cromwell a ajouté que des orages plus violents accompagnés de pluies torrentielles étaient possibles sur la région jeudi soir.

Jusqu’à 8 pouces de pluie (20 centimètres) ont également frappé certaines régions du centre-nord de l’Ohio, selon Brian Mitchell du National Weather Service de Cleveland. La partie nord-est de l’État a enregistré au moins 5 pouces (12,7 centimètres) entre midi mercredi et jeudi matin, avec des vents atteignant jusqu’à 60 mph (37 km/h) dans certaines régions.

Le comté de Lorain, qui a reçu environ 15,2 centimètres de pluie, a annulé sa foire du comté jeudi en raison de « tempêtes, inondations, routes fermées et dégâts ».

À Lakewood, Ohio, 10 personnes ont été secourues de sept voitures sur un tronçon de l’Interstate 90 mercredi soir après que leurs véhicules soient restés coincés dans l’eau qui atteignait les fenêtres, a déclaré le capitaine Gary Stone. L’autoroute a été fermée dans les deux sens à un moment donné. Personne n’a été blessé.

« C’était un désastre là-bas », a déclaré Stone, soulignant que même si Lakewood est souvent frappé par de violentes tempêtes venant du lac Érié, ce type d’inondation était du jamais vu.

À Las Vegas, une tempête rapide a inondé certaines parties de la ville, y compris le Strip. La police a commencé à recevoir des appels peu avant 21 heures mercredi pour obtenir de l’aide et a secouru une personne, a déclaré le lieutenant Miguel Ibarra de la police métropolitaine au Las Vegas Review-Journal. Mais il a ajouté qu’une autre personne serait portée disparue.

La police a tenté de les sauver vers 21h30, mais sans succès et continuait ses recherches, a déclaré Ibarra. Il a dit qu’il pourrait y avoir deux autres victimes. Un message sollicitant des commentaires supplémentaires a été laissé au ministère.

Les accumulations étaient inférieures à un pouce, a indiqué le National Weather Service. D’autres pluies étaient prévues jeudi.

« Nous avons tellement d’humidité » qui persiste à cause des tempêtes tropicales Hilary et des restes de Harold, a déclaré jeudi matin la météorologue Jenn Varian.

Pendant ce temps, c’est la chaleur – et non les précipitations – qui cause des problèmes dans le Midwest et oblige les enfants de tout le pays à apprendre dans des salles de classe plus chaudes ou à rentrer chez eux plus tôt. Les écoles publiques de Des Moines, dans l’Iowa, ont annoncé qu’elles fermaient les cours trois heures plus tôt jeudi, ce qui était censé être le deuxième jour du semestre d’automne.

Les responsables des écoles ont déclaré dans un communiqué de presse que la plupart des bus de district ne sont pas climatisés et que plusieurs conducteurs ont dû être surveillés en raison d’un épuisement dû à la chaleur à la fin des itinéraires de mercredi. Les prévisions pour jeudi étaient tout aussi mauvaises, le National Weather Service prévoyant un maximum de 99 qui ressemblerait en fait plutôt à 109 en raison de l’humidité.

Les journalistes d’Associated Press Samantha Hendrickson à Columbus, Ohio, Rick Callahan à Indianapolis et Heather Hollingsworth à Mission, Kansas, ont contribué à cette histoire.

Mike Householder et Samantha Hendrickson, Associated Press