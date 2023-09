Les inondations provoquées par la tempête tropicale Haikui font 2 morts et déplacent des milliers de personnes dans la province chinoise du Fujian

Au moins deux personnes ont été tuées et des milliers d’autres ont été contraintes d’évacuer à cause des inondations provoquées par la tempête tropicale Haikui dans la province côtière du Fujian, au sud-est de la Chine, ont rapporté mercredi les autorités locales.

Les écoles ont été fermées et les vols suspendus, tandis que plus de 30 000 personnes ont été mises en sécurité. Deux pompiers sont morts et un policier est porté disparu après que les eaux de crue ont emporté un camion de pompiers en mission de sauvetage, ont écrit les pompiers de Fuzhou sur leurs comptes de réseaux sociaux.

Haikui a balayé Taïwan sous la forme d’un typhon plus tôt dans la semaine, faisant des dizaines de blessés et laissant des milliers de personnes sans électricité.

Elle s’est affaiblie en tempête tropicale lorsqu’elle a touché terre dans le Fujian, mais a continué à apporter des niveaux de précipitations record.

DES MILLIERS DE PERSONNES ÉVACUÉES ALORS QUE LES INONDATIONS À BEIJING TUENT AU MOINS 20 AUTRES ET LAISSENT 27 AUTRES MANQUANTS

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La zone la plus touchée se situe entre la côte et les montagnes de l’intérieur et est particulièrement sujette aux inondations, ce qui a conduit de nombreuses personnes, au fil des décennies, à migrer vers d’autres régions de Chine ou à s’installer à l’étranger.

Les autorités ont fermé des écoles, suspendu des vols, arrêté des trains et des bus et envoyé des dizaines de véhicules d’urgence en mission de sauvetage. Les pertes économiques sont estimées à plus de 75 millions de dollars, selon les médias officiels chinois.

Certaines parties du Fujian ont enregistré des précipitations dépassant 30 centimètres, battant des records dans toute la province. Dans le centre provincial de Fuzhou, 50 000 personnes ont été touchées, parmi lesquelles plus de 36 000 ont été transférées dans des refuges, ont rapporté les médias officiels.

Au cours de l’été, la Chine a connu certaines des pluies les plus abondantes et des inondations les plus meurtrières de ces dernières années. Des dizaines de personnes ont été tuées, notamment dans les zones montagneuses périphériques de la capitale, Pékin.