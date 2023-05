Les inondations meurtrières en Italie montrent les extrêmes du changement climatique – NBC New York

Les inondations qui ont envoyé des rivières de boue dans les villes du nord-est de l’Italie sont une autre dose abondante des phénomènes météorologiques extrêmes du changement climatique, quelque chose qui s’est produit dans le monde entier, selon les scientifiques.

La région côtière d’Émilie-Romagne a été frappée deux fois, d’abord par de fortes pluies il y a deux semaines sur un sol desséché par la sécheresse qui ne pouvait pas l’absorber, provoquant le débordement des rivières pendant la nuit, suivi du déluge de cette semaine qui a tué 14 personnes et causé des dommages estimés à des milliards. d’euros.

Dans un climat changeant, plus de pluie arrive, mais elle tombe sur moins de jours dans des averses moins utiles et plus dangereuses.

La région d’Émilie-Romagne, durement touchée, était particulièrement vulnérable. Son emplacement entre les montagnes des Apennins et la mer Adriatique a piégé le système météorologique cette semaine qui a déversé la moitié de la quantité annuelle moyenne de pluie en 36 heures.

« Ce sont des événements qui se sont développés avec persistance et sont classés comme rares », a déclaré aux journalistes Fabrizio Curcio, le chef de l’Agence italienne de protection civile.

Les autorités ont déclaré vendredi que 43 villes avaient été touchées par des inondations et des glissements de terrain, et que plus de 500 routes avaient été fermées ou détruites.

Antonello Pasini, climatologue au Conseil national de la recherche italien, a déclaré qu’une tendance s’était établie : « Une augmentation des précipitations globales par an, par exemple, mais une diminution du nombre de jours de pluie et une augmentation de l’intensité de la pluie pendant ces quelques jours où il pleut », a-t-il dit.

Le nord de l’Italie a été desséché par deux années de sécheresse, grâce à des chutes de neige inférieures à la moyenne pendant les mois d’hiver. La fonte des neiges des Alpes, des Dolomites et des Apennins fournit normalement le ruissellement régulier au printemps et en été qui remplit les lacs italiens, irrigue le cœur agricole et maintient le Pô et d’autres fleuves et affluents clés.

Sans ces chutes de neige normales dans les montagnes, les plaines se sont asséchées et les lits des rivières, des lacs et des réservoirs ont reculé. Ils ne peuvent pas récupérer même lorsqu’il pleut car le sol est essentiellement « imperméable » et la pluie ne fait que laver la couche arable et se répandre dans la mer, a déclaré Pasini.

« Donc, la sécheresse n’est pas nécessairement compensée par ces pluies extrêmes », a-t-il déclaré, « car dans le nord de l’Italie, la sécheresse dépend plus du stockage de la neige dans les Alpes que de la pluie. Et au cours des deux dernières années, nous avons eu très peu de neige.

Le ministre de la Protection civile, Nello Musumeci, a déclaré que la nouvelle norme des événements météorologiques extrêmes en Méditerranée oblige les Italiens à s’adapter et l’Italie à repenser ses protections contre les inondations à l’échelle nationale. Il a cité un violent glissement de terrain déclenché par une tempête l’automne dernier sur l’île méridionale d’Ischia, au large de Naples, qui a fait 12 morts.

« Nous ne pouvons pas simplement prétendre que rien ne se passe », a-t-il déclaré jeudi. « Tout doit changer : la programmation des infrastructures hydrauliques doit changer, l’approche de l’ingénierie doit changer. »

Il a déclaré que ces changements étaient nécessaires pour empêcher les types d’inondations qui ont laissé des villes entières inondées de boue après que deux douzaines de rivières ont débordé.

La clé pour aller de l’avant est la prévention, a-t-il dit, reconnaissant que ce n’est pas une vente facile en raison des coûts.

« Nous ne sommes pas une nation encline à la prévention. Nous aimons reconstruire plus qu’empêcher », a-t-il déclaré à Sky TG24.

L’Italie est loin d’être la seule à passer du sec au déluge. La Californie et l’ouest des États-Unis se sont frayés un chemin d’une méga-sécheresse record à au moins une douzaine de rivières atmosphériques arrosant la région de tant de pluie qu’un lac endormi depuis longtemps est réapparu.

Les scientifiques disent que des crues soudaines du type de celles observées en Allemagne et en Belgique il y a deux ans, qui ont tué plus de 220 personnes et causé des milliards d’euros de dégâts, deviendront plus probables à mesure que la planète se réchauffera.

« Les événements les plus pluvieux semblent être de plus en plus pluvieux dans de nombreux endroits », a déclaré jeudi le climatologue de l’Université de Princeton, Gabe Vecchi.

En 2021, le groupe scientifique du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies a déclaré qu’il était « fait établi » que les émissions de gaz à effet de serre des humains avaient entraîné des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses. Le panel a qualifié les vagues de chaleur de plus évidentes, mais a déclaré que les fortes précipitations avaient également probablement augmenté dans la majeure partie du monde.

Le rapport de l’ONU indique qu' »il existe des preuves solides » que des précipitations record et des précipitations de type une sur cinq, une sur 10 et une sur 20 ans « sont devenues plus courantes depuis les années 1950 ».

___

Borenstein a contribué de Kensington, Maryland.

____

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.