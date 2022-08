Les inondations, les sécheresses et les tempêtes coûteront 139 milliards de dollars à l’économie canadienne au cours des 30 prochaines années, selon un rapport

Les inondations, les sécheresses et les tempêtes majeures qui emportent les autoroutes, endommagent les bâtiments et affectent les réseaux électriques pourraient coûter 139 milliards de dollars à l’économie canadienne au cours des 30 prochaines années, selon une nouvelle analyse climatique.

Le rapport, intitulé Aquanomieest publié aujourd’hui par GHD, une société mondiale de services d’ingénierie et d’architecture.

Le responsable des eaux canadiennes de GHD, Don Holland, a déclaré qu’il existe de nombreux rapports qui comptabilisent les pertes assurées et les dommages physiques après des événements majeurs comme la rivière atmosphérique de l’automne dernier en Colombie-Britannique.

“Ce que fait ce rapport, c’est prendre en compte la perte de productivité économique, les chocs subis par le système en ce qui concerne les prix de la chaîne d’approvisionnement, et tout cela”, a déclaré Holland dans une interview.

Il a souligné les inondations de 2021 en Colombie-Britannique, qui ont pendant un certain temps coupé les liaisons ferroviaires et routières entre le plus grand port du pays à Vancouver et le reste du Canada. La perturbation a mis à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement déjà entravées par le COVID-19, augmentant les prix, ralentissant la production dans les usines qui ne pouvaient pas obtenir de pièces et laissant certaines étagères vides dans les épiceries et autres détaillants.

“Cela a eu d’énormes effets d’entraînement”, a déclaré Holland.

Le rapport prédit que la fabrication et la distribution seront les plus durement touchées par les catastrophes climatiques liées à l’eau d’ici 2050, soit environ 64 milliards de dollars de pertes, soit environ 0,2 % de l’économie manufacturière totale par an.

Alors que les sécheresses peuvent restreindre la production industrielle, les inondations et les tempêtes causent des dommages directs aux bâtiments et aux machines, ou coupent l’alimentation électrique, forçant les usines au silence.

La tempête de vent derecho qui s’est abattue sur le sud et l’est de l’Ontario en mai a tellement endommagé le réseau électrique d’Ottawa que certaines parties de la ville ont été privées d’électricité pendant plus de deux semaines.

Roy Brouwer, directeur exécutif du Water Institute et professeur d’économie à l’Université de Waterloo, a déclaré que le rapport était un appel à l’action. Il a ajouté qu’il ne travaillait pas avec le modèle économique utilisé par GHD dans sa méthodologie et qu’il ne le connaissait pas.

Une grande partie de l’industrie canadienne dépend de l’eau, a-t-il dit.

“Ce n’est pas seulement la production agricole primaire comme dans la partie ouest du pays. C’est toute une série d’activités économiques allant de l’industrie chimique à l’industrie agro-alimentaire, l’industrie textile qui dépend de la disponibilité de l’eau”, a déclaré Brouwer.

“Si cette disponibilité d’eau est réduite en raison de l’augmentation [extended] périodes de sécheresse, on s’attend à ce que cela ait des impacts significatifs.”

“Il est très important de comprendre qu’il y a des impacts économiques directs et indirects”, a-t-il ajouté. “Ce sont souvent ces impacts indirects que nous perdons de vue. Nous n’en tenons pas toujours compte.”

Commerce de détail, banque, énergie, agriculture parmi les secteurs les plus touchés

La sécheresse est souvent considérée comme un risque réel pour l’agriculture, mais une sécheresse extrême peut avoir une portée beaucoup plus large. En Europe, des dépressions quasi record sur le Rhin pourraient stopper le trafic maritime le long de la voie maritime la plus importante d’Europe qui relie les principaux ports de Belgique et des Pays-Bas à l’Allemagne et à la Suisse.

La semaine dernière en Chine, une vague de chaleur massive a incité le gouvernement à forcer certaines usines à fermer le rationnement de l’électricité, car le faible niveau des rivières a réduit la production d’électricité des barrages hydroélectriques.

Les gouvernements de Californie, du Nevada, de l’Utah et d’autres régions de l’ouest des États-Unis imposent un rationnement de l’eau au milieu de ce que certains appellent la pire sécheresse depuis plus d’un millénaire.

Le lac Mead, le plus grand réservoir des États-Unis, n’est plus qu’au quart de sa capacité, avec des résultats macabres : au moins cinq corps ont été localisés alors que l’eau se retirait, certains d’entre eux se seraient noyés ou auraient été tués et laissés dans l’eau. le lac il y a des décennies.

Les biens de consommation de détail et à rotation rapide – fortement dépendants des infrastructures liées à l’eau et extrêmement exposés en cas de dommages aux voies d’approvisionnement – seront le deuxième secteur économique le plus touché, avec des pertes estimées à environ 26 milliards de dollars entre 2022 et 2050 .

Le risque lié à l’eau dans le secteur bancaire et des assurances suit avec 21 milliards de dollars de pertes estimées, principalement en raison de perturbations de la productivité et de l’activité économique, ainsi que de paiements d’assurance plus importants.

L’énergie et les services publics subiront des pertes estimées à 14 milliards de dollars, soit par des dommages directs aux réseaux électriques et aux usines de production, soit par des réductions de la production d’électricité dans les barrages hydroélectriques et les centrales nucléaires en raison des faibles niveaux d’eau.

L’agriculture est le cinquième secteur analysé qui, au Canada, devrait perdre environ 4 milliards de dollars au cours des 28 prochaines années, menaçant également la sécurité alimentaire.

Effets des catastrophes liées à l’eau sur les économies mondiales

Le rapport a également examiné les effets économiques des catastrophes liées à l’eau dans sept autres pays, dont l’Australie, la Chine et les États-Unis.

GHD affirme que les projets d’infrastructure coûteux et massifs pour se protéger contre les tempêtes et les inondations ne sont plus la réponse pour rendre l’économie plus résiliente, car le temps presse.

Une route est entourée par les eaux de crue dans la zone inondable de Sumas Prairie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, le 22 novembre 2021. (Ben Nelms/CBC)

Les petits projets qui peuvent être réalisés rapidement, en utilisant souvent la nature elle-même, sont probablement le meilleur choix, indique le rapport.

La température moyenne sur Terre est déjà supérieure de plus de 1 °C à l’époque préindustrielle et le climat a déjà changé, entraînant des tempêtes et des inondations plus fréquentes et plus graves et des sécheresses plus étendues et plus longues.

Le coût de ces événements est élevé.

La base de données des événements d’urgence compilée par le Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes, basé en Belgique, a déclaré que les pertes économiques en 2021 dues à la sécheresse, aux inondations et aux tempêtes dans le monde s’élevaient à 291 milliards de dollars, contre une moyenne de 153 milliards de dollars entre 2001 et 2020.

Le rapport de GHD indique que tirer parti des systèmes de données et des capteurs pour aider à prévoir les problèmes avant qu’ils ne surviennent peut faire une grande différence.

Par exemple, Holland a déclaré que l’utilisation de capteurs pour rechercher les signes d’une rupture imminente d’une conduite d’eau dans une ville peut empêcher des pertes massives d’eau, réduire les dommages et garantir que les tuyaux atteignent leur durée de vie maximale.

Holland a déclaré pour lui que le message le plus important du rapport est “l’ampleur de ce à quoi nous sommes confrontés si nous ne devenons pas plus résilients, si nous ne rendons pas nos communautés plus résilientes”.

“C’est vraiment un retour à la maison, comment l’eau… touche tous les aspects de nos vies et de nos communautés. C’est vraiment le cas, d’une manière que nous ne connaissons pas.”