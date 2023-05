Les inondations italiennes obligent les habitants à se rendre sur les toits, les autorités vénitiennes se préparent à activer la barrière dans le lagon

Des rivières gonflées par des jours d’averses ont inondé mardi certaines villes du nord de l’Italie, forçant certains habitants à monter sur les toits, tandis qu’à Venise, les autorités s’apprêtaient à activer une barrière mobile dans la lagune dans l’espoir d’épargner la ville des inondations à marée haute, qui être rare en mai.

Après que la rivière Savio a débordé de ses rives dans la ville de Cesena, dans la région d’Émilie-Romagne, certains habitants des rues fortement inondées sont montés sur les toits pour attendre les secours par hélicoptère, ont déclaré les pompiers italiens.

Dans la ville touristique de Ravenne, dans le nord-est de l’Italie, les autorités ont exhorté les habitants à se déplacer vers les étages supérieurs des bâtiments pour surmonter la tempête. À Riccione, une ville balnéaire sur la mer Adriatique, le maire a averti les gens de rester chez eux alors que certains prenaient des canots pneumatiques pour naviguer dans les rues.

DES INONDATIONS EN ITALIE FONT AU MOINS 2 MORTS

A Venise, le système de barrières, connu sous son acronyme MOSES, et rappelant le récit biblique de la séparation de la mer Rouge, sera levé mardi soir pour la première fois en mai. Cela fait près de 20 ans jour pour jour que la construction du projet, qui n’est toujours pas officiellement achevé, a commencé.

Les pompiers de Riccione, dans la région nord de l’Émilie-Romagne, ont été déployés pour sauver les personnes des maisons et des entreprises inondées. Mardi après-midi, les pompiers avaient effectué une quarantaine de sauvetages dans la province de Rimini, dont certaines parties se trouvent sur la côte adriatique. Des renforts pour les sauveteurs ont été déplacés depuis les villes de Forli’-Cesena, Ferrare et Bologne.

Dans la zone située entre Ancône, un port majeur de l’Adriatique, et Pesaro-Urbino, deux villes populaires auprès des touristes, les pompiers ont effectué 80 interventions pour des inondations locales, des chutes d’arbres et des coulées de boue et ont secouru des automobilistes en difficulté, a indiqué le corps dans un tweet. Pesaro est une ville balnéaire de l’Adriatique dans la région des Marches.

À Modène, une petite ville réputée pour ses produits gastronomiques, les autorités ont annoncé qu’elles fermeraient les ponts locaux à la circulation mardi soir par mesure de précaution contre la montée du niveau des rivières.

LES INONDATIONS DE VENISE ONT LA VILLE « À GENOUX », L’ITALIE DÉCLARE L’ÉTAT D’URGENCE

Ailleurs, dans la ville de Senigallia, les eaux de la rivière Misa se retiraient, ont indiqué des responsables locaux.

Les météorologues disent que l’Italie peut s’attendre à plusieurs jours de fortes pluies, frappant le nord qui souffrait d’un manque de précipitations depuis des semaines ce printemps.

Les écoles dans les zones craignant les inondations ont été fermées.

Les voyages en train ont été interrompus sur les liaisons Bologne-Ancône et Ravenne-Faenza, ont indiqué les médias italiens.

Plus tôt ce mois-ci, un jour et demi de pluie ininterrompue a provoqué des inondations dans la région peuplée d’Émilie-Romagne en Italie, faisant au moins deux morts alors que les lits de rivières asséchés par la sécheresse débordaient de leurs rives.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les pluies intenses sont survenues alors que l’Italie se préparait à une deuxième année de sécheresse, qui a épuisé son plus grand fleuve, le Pô. Le fleuve soutient l’agriculture dans la vaste vallée du Pô avant de se jeter dans la mer Adriatique à l’est de Bologne.

Alors que le nord-est de l’Italie a été le plus durement touché par les averses, les inondations ont également causé des dégâts dans le sud. Sur l’île de Sicile, les sauveteurs ont effectué des dizaines d’interventions dans la campagne entre Palerme et Trapani, pour des inondations, des chutes d’arbres et d’autres problèmes déclenchés par des orages, mais mardi matin, le temps s’améliorait, ont indiqué les pompiers.