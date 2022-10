Les inondations inondent l’Australie alors que les catastrophes climatiques continuent de frapper

Commentez cette histoire Commentaire

SYDNEY – Gianni Vitellone a observé les catastrophes climatiques frapper l’Australie à plusieurs reprises ces dernières années – d’abord des incendies de forêt, puis des inondations. Mais il n’aurait jamais pensé qu’il serait assailli par le climat de plus en plus instable du pays dans son propre quartier, à seulement sept miles du centre-ville de Melbourne. Après que l’ordre d’évacuation a été frappé à la porte à 5 heures du matin vendredi, l’agent de voyages de 38 ans s’est mis au travail, comme d’habitude. De son bureau, il surveillait les rapports d’inondation avec une incrédulité croissante, alors que des images aériennes montraient les eaux de crue de la rivière Maribyrnong voisine s’élevant à 13,7 pieds, soit nettement plus que la référence pour une inondation majeure sur cette rivière.

Cette nuit-là, il a enfilé une paire de cuissardes et a forcé la porte de la maison qu’il partage avec sa femme, ses trois enfants et sa belle-mère pour découvrir que presque tout ce qu’ils possédaient avait été perdu.

“Je ne sais pas comment quelqu’un peut dire que ce n’est pas le changement climatique”, a-t-il déclaré mardi en contemplant sa cour jonchée de débris. Des meubles et des articles ménagers en ruine bordaient la rue, attendant les éboueurs.

Des milliers de personnes ont été déplacées par les eaux de crue ces derniers jours dans l’est de l’Australie, où vivent la plupart de ses 25,5 millions d’habitants. Jusqu’à 34 000 maisons pourraient être inondées ou isolées par les eaux de crue dans le seul État du sud de Victoria, selon les projections officielles. Les autorités ont averti les habitants de certaines régions qu’il était “trop ​​tard pour partir” alors que les eaux de crue approchaient les 40 pieds.

Le déluge hors saison était très inhabituel. Octobre – le début de la saison des feux de forêt Down Under – s’accompagne généralement de conditions chaudes et sèches. Mais l’Australie connaît une troisième année consécutive exceptionnellement rare de conditions La Niña – un phénomène océanique et atmosphérique qui apporte généralement des précipitations supérieures à la moyenne dans l’est du pays. Un refroidissement périodique de l’ouest de l’océan Indien, lié à La Niña, contribue également à l’augmentation des précipitations.

Sydney a battu des records de précipitations datant de plus d’un siècle ce mois-ci, avec trois mois de l’année à venir. Certaines parties de l’État de la Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale, ont été inondées à plusieurs reprises au cours des deux dernières années. Au moins 20 personnes sont mortes et des milliers ont été forcées d’évacuer lorsque des inondations dévastatrices ont inondé des parties de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland fin février et début mars. Deux personnes ont été tuées lors des dernières inondations.

Les inondations en Australie, stimulées par le changement climatique, font l’histoire à Sydney

Le pays est sujet à de grandes fluctuations météorologiques, mais les scientifiques disent que les dernières pluies sont inhabituelles dans la mesure où la pluie est tombée sur presque tout le continent. – qui est légèrement plus petit que les États-Unis contigus – au cours des deux dernières semaines. De nombreux barrages et rivières sont à pleine capacité.

“Nos événements de pluie sont généralement régionaux – pas nationaux”, a déclaré Margaret Cook, historienne des inondations à l’Université de la Sunshine Coast. “Des bandes nuageuses denses ont traversé le désert, transportant l’humidité s’évaporant des mers au nord-ouest de l’Australie.”

Les chercheurs disent que le changement climatique aggrave la situation. L’Australie s’est réchauffée d’environ 2,6 degrés Fahrenheit (1,5 Celsius) depuis 1910. Une atmosphère qui se réchauffe retient plus d’humidité et peut augmenter l’intensité des précipitations extrêmes.

Les récentes inondations ont fait suite à une période de sécheresse extrême qui, associée à l’intensification des vagues de chaleur, a contribué à alimenter des incendies de forêt catastrophiques en 2019 et au début de 2020. Le climat de plus en plus instable rend difficile la reconstruction des habitants de certaines zones sinistrées : environ un Australien sur 25 les maisons courent un risque élevé de devenir non assurables d’ici 2030, selon le Climate Council, un groupe de défense indépendant.

“Si la situation actuelle dans les États de l’Est n’est pas un signe certain, nous devons reconsidérer où et comment nos maisons sont construites, alors il y a un long et instable chemin à parcourir”, a déclaré Trivess Moore, expert en logement durable à l’Université RMIT de Melbourne. . “La majorité des logements existants et nouveaux en Australie ne sont pas adaptés pour fonctionner dans notre climat actuel.”

Paul Williamson, 63 ans, qui vit en face de Vitellone, l’agent de voyages, dans le quartier intérieur de Maribyrnong à Melbourne, a déclaré qu’il avait renoncé à souscrire une assurance contre les inondations il y a deux semaines, en raison du prix annuel de près de 10 000 $.

Le musicien a perdu son piano, qui ne pouvait être déplacé hors du chemin des eaux de crue, ainsi que des objets sentimentaux et des scénarios appartenant à sa compagne, une actrice. “Mais ça a été une bonne occasion de se débarrasser de beaucoup de conneries”, a-t-il plaisanté.

Les décideurs politiques affirment que davantage doit être fait pour éviter le développement dans les zones sujettes aux catastrophes, le nouveau gouvernement australien de centre-gauche indiquant que les réglementations en matière de planification et de développement pourraient être mûres pour une réforme. Un marché du logement en effervescence a stimulé de nombreux nouveaux développements immobiliers ces dernières années, y compris dans les plaines inondables. Certains ont été suspendus pendant que les gouvernements révisaient leurs stratégies contre les inondations.

Les responsables ont averti qu’il pourrait s’écouler des semaines avant que les eaux de crue ne se retirent dans certaines régions, alors qu’elles se frayent un chemin à travers le vaste réseau fluvial du pays. Un autre système de tempête devrait se développer sur le centre de l’Australie, entraînant potentiellement des orages plus violents, de fortes pluies et des inondations dans des zones déjà saturées plus tard cette semaine.

“Nous vivons une époque très dangereuse dans les jours et les semaines à venir”, a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese aux journalistes lors d’une visite lundi dans une ville inondée de l’ouest de la Nouvelle-Galles du Sud.