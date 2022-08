Les inondations indiennes font au moins 32 morts alors que les pluies de mousson frappent le nord

Les pluies ont submergé les villages, balayé les maisons et laissé les habitants bloqués alors que les équipes de secours se précipitent pour évacuer les survivants.

Vingt-sept personnes ont été tuées dans l’État himalayen de l’Himachal Pradesh et, lundi, six personnes étaient toujours portées disparues, a déclaré le gouvernement de l’État, ajoutant que de nombreux décès étaient dus à l’effondrement de maisons et à d’autres accidents.

Ce n’est que le dernier d’un nombre croissant de morts liés aux fortes pluies dans l’État depuis le début de la mousson fin juin. Au moins 244 personnes sont mortes dans l’Himachal Pradesh depuis le début de la saison, selon le rapport de l’État.

Dans l’État d’Uttarakhand, cinq personnes sont mortes et 12 sont toujours portées disparues, selon Ranjit Kumar Sinha, un responsable de l’autorité de gestion des catastrophes de l’État.