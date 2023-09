Les inondations grecques auraient fait 10 morts ; 4 manquent toujours

Le bilan des graves inondations en Grèce est passé à 10 morts, selon le ministre de la Protection civile de ce pays des Balkans.

12 autres personnes auraient été tuées par les eaux de crue en Bulgarie et en Turquie voisines.

« La situation est tragique », a déclaré aux médias grecs Ioanna Gana, une habitante locale, soulignant que le niveau de l’eau dans son quartier montait « de minute en minute ».

Le bilan des graves inondations dans le centre de la Grèce s’est élevé vendredi à dix personnes, tandis que quatre autres personnes sont toujours portées disparues, a déclaré le ministre de la Protection civile du pays. Des équipes de secours à bord d’hélicoptères et de bateaux ont transporté des centaines de personnes des villages inondés vers un lieu sûr.

Les inondations provoquées par les pluies torrentielles ont également touché la Bulgarie et la Turquie voisines, tuant au total 22 personnes dans ces trois pays depuis le début des pluies mardi.

En Grèce, les pluies torrentielles ont transformé les cours d’eau en torrents déchaînés qui ont fait sauter les barrages, emporté les routes et les ponts et projeté les voitures dans la mer. Les autorités ont déclaré que certaines régions ont reçu des précipitations annuelles deux fois supérieures à la moyenne d’Athènes en l’espace de 12 heures seulement.

AU MOINS 6 MORTS ET 6 MANQUANTS ALORS QUE LES INONDATIONS SURVIENNENT LE CENTRE DE LA GRÈCE

Même si les pluies torrentielles se sont calmées vendredi, les eaux de crue ont continué à monter après que le fleuve Pineios a débordé près de la ville de Larissa, l’une des plus grandes villes de Grèce avec une population d’environ 150 000 habitants, déclenchant des ordres d’évacuation pour plusieurs zones.

« La situation est tragique », a déclaré Ioanna Gana, une habitante de Larissa, à la chaîne de télévision grecque Open, ajoutant que les niveaux d’eau dans son quartier inondé montaient « de minute en minute ».

Le ministre de la Crise climatique et de la Protection civile, Vassilis Kikilias, a déclaré que les niveaux du fleuve Pineios « nous maintenaient en alerte constante ».

« Tout le monde doit faire preuve d’une grande prudence car les inondations pourraient s’intensifier à tout moment », a-t-il déclaré.

Vendredi après-midi, a indiqué Kikilias, 1 700 personnes avaient été secourues par bateau et par véhicules, tandis que 296 autres avaient été évacuées des zones inondées par hélicoptère depuis 14 villages, dont 150 personnes ayant besoin de soins médicaux immédiats.

Plus de 1 000 sauveteurs et 20 hélicoptères ont participé à l’opération de sauvetage, dont trois hélicoptères suisses qui se trouvaient en Grèce pour contribuer aux efforts de lutte contre les récents incendies de forêt meurtriers. Ils étaient utilisés pour transporter de la nourriture et de l’eau vers les villages inondés, a expliqué Kikilias.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, qui a annulé son discours annuel sur l’état de l’économie prévu ce week-end et qui se rendait vendredi dans les zones inondées, a déclaré qu’il avait contacté l’Union européenne pour demander une aide financière au bloc des 27 membres pour la reconstruction.

« Notre première priorité au cours des prochains jours est de garantir que nous pouvons évacuer nos concitoyens des zones où ils pourraient être en danger », a déclaré Mitsotakis.

Des centaines de personnes se sont retrouvées coincées dans des villages inaccessibles aux véhicules, les routes ayant été emportées par les eaux ou coupées par des chutes de pierres. Les équipes de secours ont aidé de jeunes enfants, des personnes âgées et des personnes sur des civières depuis des hélicoptères alors qu’ils atterrissaient dans une zone de transit dans la ville de Karditsa. Les médias locaux ont montré des scènes de dévastation.

Le bilan atteint 14 morts après de violentes tempêtes et des inondations ravageant la Grèce, la Turquie et la Bulgarie.

Les secouristes, plongés dans l’eau jusqu’à la poitrine, transportaient une personne âgée évacuée sur une civière posée sur leurs épaules, tandis que les habitants des villages laissés sans électricité ni eau potable appelaient les chaînes de télévision et de radio grecques, appelant à l’aide et affirmant que les gens étaient toujours coincés sans nourriture ni eau.

Dans la région du Pilion, les habitants et les touristes ont été transportés en sécurité par voie maritime jeudi soir, toutes les routes d’accès à certains villages ayant été coupées.

Les autorités ont déployé des spécialistes de sauvetage en eau rapide et des plongeurs alors que les eaux de crue dépassaient les six pieds de hauteur dans certaines zones, laissant de nombreuses maisons inondées jusqu’aux toits. Les habitants de certains villages ont signalé l’effondrement complet de leurs bâtiments.

Les inondations ont fait suite à des incendies de forêt dévastateurs qui ont détruit de vastes étendues de forêts et de terres agricoles, incendié des maisons et fait plus de 20 morts.