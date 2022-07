Les inondations frappent un nouveau coup dans un endroit qui a connu des difficultés

JACKSON, Ky. (AP) – Evelyn Smith a tout perdu dans les inondations qui ont dévasté l’est du Kentucky, ne sauvant que le tricycle boueux de son petit-fils. Mais elle n’a pas l’intention de quitter les montagnes qui ont été sa maison pendant 50 ans.

Comme beaucoup de familles dans cette région dense et boisée de collines, de vallées profondes et de ruisseaux sinueux, les racines de Smith sont profondes. Sa famille vit dans le comté de Knott depuis cinq générations. Ils ont noué des liens avec des personnes qui les ont soutenus, alors même qu’une région longtemps embourbée dans la pauvreté a perdu plus d’emplois avec l’effondrement de l’industrie du charbon.

Après que la montée rapide des eaux de crue de Troublesome Creek à proximité ait submergé sa caravane de location, Smith a emménagé avec sa mère. A 50 ans, elle est handicapée, souffrant d’un trouble respiratoire chronique, et sait qu’elle ne retournera pas là où elle vivait ; son propriétaire lui a dit qu’il ne remettrait pas les roulottes au même endroit. Smith, qui n’avait pas d’assurance, ne sait pas quel sera son prochain déménagement.

“J’ai pleuré jusqu’à ce que je ne puisse plus pleurer”, a-t-elle déclaré. « Je suis juste sous le choc. Je ne sais pas vraiment quoi faire maintenant.

Pour de nombreuses personnes qui ont perdu leur maison, les liens avec la famille et les voisins ne feront que gagner en importance après les inondations, qui ont détruit des maisons et des entreprises et englouti de petites villes. Pourtant, dans une partie de l’État qui comprend sept des 100 comtés les plus pauvres du pays, selon le US Census Bureau, ils pourraient ne pas être suffisants pour les personnes vivant déjà en marge.

“Les personnes pauvres de l’est du Kentucky font vraiment partie des personnes les plus défavorisées de tout notre pays”, a déclaré Evan Smith, avocat au Fonds de recherche et de défense des Appalaches, qui fournit des services juridiques gratuits aux personnes à faible revenu et vulnérables. “Et pour ceux qui ont maintenant perdu des véhicules, des maisons, des êtres chers, il m’est difficile de voir comment ils se remettent de cela.”

“Je veux dire, les gens le feront”, a ajouté Smith. «Les gens sont parfois plus résilients que nous ne pouvons l’imaginer. Mais sans une sorte d’aide étatique et nationale, je ne sais pas ce que nous allons faire.

Il pense que certaines personnes qui peuvent se permettre de partir le feront, les plus jeunes – moins susceptibles que leurs aînés d’essayer de reconstruire là où ils se trouvent – ​​plus susceptibles de chercher un emploi ailleurs.

Le charbon dominait autrefois l’économie de ce coin des Appalaches, offrant les emplois les mieux rémunérés dans un endroit qui avait du mal à soutenir d’autres types de travail, mais la production a chuté d’environ 90 % depuis l’apogée de 1990, selon un rapport d’État. . Et comme la production a diminué, les emplois ont disparu.

Les inondations record “n’auraient pas pu survenir à un pire moment”, a déclaré Doug Holliday, un avocat de 73 ans à Hazard, dans le Kentucky, qui représente des mineurs atteints de maladie pulmonaire noire et d’autres problèmes de santé.

“Le secteur du charbon s’est essoufflé et beaucoup de gens sont partis”, a déclaré Holliday. “Les personnes qui restent vivent d’un chèque de paie à l’autre ou de la sécurité sociale, et la plupart d’entre elles vivent dans des maisons mobiles à la périphérie de l’économie.”

Holliday pense qu’un vieil ami est mort dans l’une de ces maisons mobiles, qui a été emportée par les eaux de crue et n’a pas été revue depuis. Il n’est pas le seul à essayer de rendre compte des gens dans ce que le gouverneur Andy Beshear a appelé «l’une des inondations les plus graves et les plus dévastatrices» de l’histoire du Kentucky.

Il y a une chance que l’héritage de l’industrie du charbon, aussi diminué soit-il, a aggravé les inondations. Les zones les plus durement touchées de l’est du Kentucky ont reçu entre 8 et 10 1/2 pouces (20-27 centimètres) de pluie sur 48 heures, et la dégradation des terres provoquée par l’extraction du charbon pourrait avoir suffisamment modifié le paysage pour aider à pousser les rivières et les ruisseaux. pour culminer à des niveaux records.

“Des décennies et des décennies d’exploitation minière à ciel ouvert et d’extraction au sommet des montagnes empêchent la terre d’aider à absorber une partie de ce ruissellement pendant les périodes de fortes précipitations”, a déclaré Emily Satterwhite, directrice des études sur les Appalaches à Virginia Tech.

La fourche nord de la rivière Kentucky a atteint 20,9 pieds (6,4 mètres) à Whitesburg – plus de 6 pieds (1,8 mètre) au-dessus du record précédent – ​​et a culminé à un record de 43,5 pieds (13,25 mètres) à Jackson, a déclaré le météorologue du National Weather Service Brandon Obligations.

Melinda Hurd, 27 ans, a été forcée de quitter son domicile à Martin, dans le Kentucky, jeudi après-midi lorsque la rivière Big Sandy est montée jusqu’à ses marches – puis a continué à venir.

“Dès que j’ai descendu mes marches, c’était à la taille”, a-t-elle déclaré. Elle séjourne avec deux de ses chiens au Jenny Wiley State Park à Prestonsburg, à environ 20 minutes de chez elle.

Les voisins de Hurd n’ont pas été aussi chanceux ; certains étaient coincés sur leurs toits, attendant d’être secourus.

“Je sais que tout notre sous-sol est détruit”, a-t-elle déclaré. “Mais je me sens très, très chanceux. Je ne pense pas que ce sera une perte totale.

Hurd occupe un emploi rémunéré en s’occupant d’une femme âgée, ce qui signifie qu’elle n’a ni assurance ni avantages sociaux.

La maison de Hurd a également été inondée en 2009 le jour de la fête des mères, détruisant presque tout à l’intérieur. Elle a alors reçu une aide financière de l’Agence fédérale de gestion des urgences et aura probablement besoin de plus d’aide cette fois-ci.

Lors d’un briefing avec Beshear, l’administrateur de la FEMA, Deanne Criswell, a déclaré que davantage d’aide était en route. Et le gouverneur a ouvert un portail en ligne pour les dons aux victimes des inondations.

Satterwhite a déclaré que de nombreux résidents voudront rester, maintenus en place par des attachements à des familles élargies et des réseaux de soutien qui les soutiennent dans les bons et les mauvais moments.

Smith, la femme qui a récupéré le tricycle de son petit-fils de 2 ans, a déclaré que la montée rapide de l’eau l’avait forcée à quitter sa remorque vers 1 h 30 jeudi.

“Tout ce qu’il y a dedans est recouvert de boue”, a-t-elle déclaré. « Il y a probablement 6 à 8 pouces (15 à 20 centimètres) de boue dans les pièces. Les murs sont tous gorgés d’eau sur toute la hauteur.

Malgré tout cela, elle ne quitte pas le comté de Knott. Elle pense qu’elle ne pourrait jamais le faire.

« C’est la montagne », dit-elle. “C’est la terre, ce sont les gens qui se connectent pour en faire une maison.”

Les contributeurs incluent Anita Snow à Phoenix et Mike Schneider à Orlando, en Floride. Selsky a rapporté de Salem, Oregon et Schreiner de Frankfort, Ky.

Bruce Schreiner, Andrew Selsky et Dylan Lovan, Associated Press