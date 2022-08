Les inondations font des ravages dans tout le Pakistan ; 903 morts depuis la mi-juin

Des milliers de personnes dont les maisons ont été emportées vivent maintenant dans des tentes, à des kilomètres de leurs villages et villes inondés, après avoir été secourues par des soldats, des secouristes locaux et des bénévoles.

ISLAMABAD – De fortes pluies ont déclenché des crues soudaines et fait des ravages dans une grande partie du Pakistan depuis la mi-juin, faisant 903 morts et environ 50 000 sans-abri, a annoncé mercredi l’agence nationale de gestion des catastrophes.

Après avoir inondé une grande partie du sud-ouest du Baloutchistan et de l’est de la province du Pendjab, des crues soudaines ont maintenant commencé à toucher également la province du sud du Sind. Les autorités ont fermé cette semaine des écoles dans le Sind et le Balouchistan.

Des images de la télévision pakistanaise mercredi ont montré des gens pataugeant dans l’eau jusqu’à la taille, tenant leurs enfants et portant des articles essentiels sur la tête. Les sauveteurs ont utilisé des camions et des bateaux pour évacuer les personnes vers des endroits plus sûrs et de la nourriture, des tentes et d’autres fournitures de base ont été envoyées dans les zones touchées par les inondations.