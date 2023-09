Les inondations font 11 300 morts après la rupture des barrages à Derna, en Libye

Daniel, une tempête méditerranéenne d’une violence inhabituelle, a provoqué des inondations meurtrières dans les communautés de l’est de la Libye, mais la plus touchée a été Derna . Alors que la tempête frappait la côte dimanche soir, les habitants ont déclaré avoir entendu de fortes explosions lorsque deux barrages à l’extérieur de la ville se sont effondrés. Les eaux de crue se sont déversées dans Wadi Derna, une vallée qui traverse la ville, détruisant les bâtiments et emportant les habitants vers la mer.

L’OMM a déclaré plus tôt cette semaine que le Centre météorologique national avait émis des avertissements 72 heures avant les inondations, informant toutes les autorités gouvernementales par courrier électronique et via les médias.

Les deux barrages qui se sont effondrés à l’extérieur de Derna ont été construits dans les années 1970. Un rapport d’un organisme d’audit de l’État publié en 2021 indiquait que les barrages n’avaient pas été entretenus malgré l’allocation de plus de 2 millions d’euros à cet effet en 2012 et 2013.

Tandis que le gouvernement de Tobrouk, dans l’est de la Libye, mène les opérations de secours, le gouvernement occidental basé à Tripoli a alloué l’équivalent de 412 millions de dollars à la reconstruction de Derna et d’autres villes de l’est, et un groupe armé de Tripoli a envoyé un convoi d’aide humanitaire.

Un nombre incalculable de personnes pourraient être ensevelies sous des congères de boue et de débris, notamment des voitures renversées et des morceaux de béton, qui s’élèvent jusqu’à quatre mètres de haut. Les sauveteurs ont eu du mal à amener du matériel lourd alors que les inondations ont emporté ou bloqué les routes menant à la zone.

Les inondations ont endommagé ou détruit de nombreuses routes d’accès à Derna, entravant l’arrivée des équipes de secours internationales et de l’aide humanitaire. Les autorités locales ont pu dégager certaines routes et des convois humanitaires ont pu entrer dans la ville ces derniers jours.

Le bureau humanitaire des Nations Unies a lancé un appel d’urgence de 71,4 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents des 250 000 Libyens les plus touchés. Le bureau, connu sous le nom d’OCHA, estime qu’environ 884 000 personnes dans cinq provinces vivent dans des zones directement touchées par les pluies et les inondations.

L’aide internationale a commencé à arriver plus tôt cette semaine à Benghazi, à 250 kilomètres (150 miles) à l’ouest de Derna. Plusieurs pays ont envoyé des équipes d’aide et de secours, notamment l’Égypte, l’Algérie et la Tunisie voisines. L’Italie a dépêché jeudi un navire militaire transportant de l’aide humanitaire et deux hélicoptères de la marine destinés aux opérations de recherche et de sauvetage.