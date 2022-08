Les inondations exacerbent la crise de l’eau dans la capitale du Mississippi

JACKSON, Miss. (AP) – Dans la capitale du Mississippi, les responsables des urgences vont distribuer de l’eau en bouteille aux résidents, une université locale utilise des toilettes temporaires pour les étudiants et les personnes qui ont de l’eau la font bouillir pour laver la vaisselle alors qu’une crise de l’eau de longue date est exacerbée par les inondations récentes cause des problèmes d’étiage.

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a déclaré lundi soir qu’il déclarait l’état d’urgence après que des pluies excessives aient aggravé les problèmes dans l’une des usines de traitement de l’eau déjà en difficulté de Jackson. Les problèmes provoquent une faible pression d’eau dans une grande partie de la ville de 150 000 habitants située dans le centre du Mississippi.

La basse pression a soulevé des inquiétudes concernant la lutte contre les incendies et la capacité des gens à prendre des douches ou des toilettes à chasse d’eau.

Reeves a déclaré que l’Agence de gestion des urgences du Mississippi commencera à distribuer de l’eau potable et de l’eau non potable, et que la Garde nationale sera appelée pour aider. Le gouverneur a dit qu’il comprenait les frustrations des gens.

“Je comprends. J’habite en ville. Ce ne sont pas des nouvelles que je veux entendre », a déclaré Reeves. “Mais nous serons là pour vous.”

Les problèmes à l’usine de traitement de l’eau sont survenus après que la ville a semblé éviter en grande partie les inondations généralisées d’une rivière des Perles gonflée par des jours de fortes pluies. Une maison a été inondée lundi, mais le maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, a déclaré que l’eau n’avait pas monté aussi haut que prévu. Des projections antérieures ont montré qu’environ 100 à 150 bâtiments dans la région de Jackson risquaient d’être inondés.

Le National Weather Service a déclaré que la rivière des Perles avait culminé à environ 35,4 pieds (10,8 mètres). C’est en deçà du niveau d’inondation majeur de 36 pieds (10,97 mètres).

Jackson possède deux usines de traitement des eaux, et la plus grande se trouve à proximité d’un réservoir qui fournit la majeure partie de l’approvisionnement en eau de la ville. Le réservoir a également un rôle dans le contrôle des crues.

Lumumba – un démocrate qui n’a pas été invité à la conférence de presse du gouverneur républicain – a déclaré que les inondations avaient créé des problèmes supplémentaires à la station d’épuration et que la faible pression de l’eau pourrait durer quelques jours.

“Ce à quoi je le compare, c’est que si vous buviez dans une tasse en polystyrène, quelqu’un met un trou au fond, vous essayez constamment de le remplir alors qu’il coule régulièrement au fond”, a déclaré Lumumba.

Jackson a des problèmes de longue date avec son système d’eau. Une vague de froid en 2021 a laissé un nombre important de personnes sans eau courante après le gel des canalisations. Des problèmes similaires se sont reproduits au début de cette année, à plus petite échelle. Avant même que les inondations de lundi ne provoquent des problèmes de faible pression d’eau, il était déjà conseillé aux habitants de la ville depuis juillet de faire bouillir l’eau sortant de leurs canalisations avant de l’utiliser pour laver la vaisselle ou pour effectuer d’autres tâches ménagères. Les tests ont révélé une qualité trouble de l’eau qui pourrait entraîner des problèmes de santé.

Les dirigeants législatifs ont réagi avec inquiétude aux derniers problèmes de système d’eau de Jackson.

“Nous avons de graves inquiétudes pour la santé et la sécurité des citoyens”, a déclaré lundi le lieutenant-gouverneur républicain Delbert Hosemann dans un communiqué, suggérant que l’État joue un rôle pour tenter de résoudre le problème.

Le président de la Chambre républicaine, Philip Gunn, a déclaré qu’il avait été contacté par des hôpitaux, des entreprises et des écoles “implorant que quelque chose soit fait pour résoudre la crise de l’eau à Jackson”.

Alors que la rivière des Perles commençait à monter la semaine dernière, certains habitants de Jackson ont commencé à déplacer des meubles et des appareils électroménagers hors de leurs maisons, et d’autres ont fait le plein de sacs de sable. Il y a deux ans, des pluies torrentielles ont fait grimper la rivière à 11,2 mètres (36,7 pieds) et les maisons de Jackson dans les quartiers les plus durement touchés ont été remplies d’eaux de crue sales et infestées de serpents.

Suzannah Thames possède une maison de location de trois chambres dans le nord-est de Jackson qui a été inondée d’environ 3 pieds (1 mètre) d’eau en 2020. Thames a embauché une équipe pour déplacer les appareils, les meubles et d’autres biens hors de la maison vendredi. Elle a déclaré lundi que la maison avait été inondée d’environ 3 à 4 pouces (7,6 à 10,2 centimètres) d’eau dimanche soir.

“Je pensais que ça allait être bien pire”, a déclaré Thames. “Je me sens très chanceux. Je me sens très béni.

Emily Wagster Pettus et Michael Goldberg, l’Associated Press