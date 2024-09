Les inondations et les glissements de terrain au Népal après de fortes pluies font des dizaines de morts

Le Népal a fermé les écoles pendant trois jours après que des glissements de terrain et des inondations provoqués par deux jours de fortes pluies dans ce pays himalayen ont tué 151 personnes et 56 disparus, ont annoncé dimanche des responsables.

Les inondations ont paralysé la circulation et l’activité normale dans la vallée de Katmandou, où 37 décès ont été enregistrés dans une région abritant quatre millions d’habitants et la capitale.

Les autorités ont déclaré que les étudiants et leurs parents étaient confrontés à des difficultés car les bâtiments universitaires et scolaires endommagés par les pluies devaient être réparés.

« Nous avons exhorté les autorités concernées à fermer les écoles dans les zones touchées pendant trois jours », a déclaré à Reuters Lakshmi Bhattarai, porte-parole du ministère de l’Education.

Les secours transportent dimanche le corps d’une victime coincée sous un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies à Katmandou. (Sujan Gurung/Associated Press)

Certaines parties de la capitale ont enregistré des précipitations allant jusqu’à 322,2 millimètres, faisant monter le niveau de la principale rivière Bagmati de 2,2 mètres au-delà du niveau de danger, selon les experts.

Mais il y a eu quelques signes de répit dimanche matin, avec une diminution des pluies dans de nombreux endroits, a déclaré Govinda Jha, prévisionniste météo dans la capitale.

« Il peut y avoir quelques averses isolées, mais de fortes pluies sont peu probables », a-t-il déclaré.

Des gens ont grimpé sur un toit pour échapper aux eaux de crue suite aux fortes pluies de mousson à Katmandou samedi. (Prakash Mathema/AFP/Getty Images)

Des images télévisées montraient des policiers secouristes portant des bottes en caoutchouc jusqu’aux genoux, utilisant des pioches et des pelles pour enlever la boue et récupérer 16 corps de passagers de deux bus emportés par un énorme glissement de terrain sur un site situé sur la principale route menant à Katmandou.

Les responsables météorologiques de la capitale ont imputé les pluies torrentielles à un système dépressionnaire dans le golfe du Bengale qui s’étend sur certaines parties de l’Inde voisine, proches du Népal.

Un véhicule endommagé au milieu de la boue et des débris dans une zone touchée par les inondations suite aux fortes pluies de mousson à Katmandou dimanche. (Prakash Mathema/AFP/Getty Images)

Un développement aléatoire amplifie les risques liés au changement climatique au Népal, affirment les climatologues du Centre international de développement intégré des montagnes (ICIMOD).

« Je n’ai jamais vu d’inondations de cette ampleur à Katmandou », a déclaré Arun Bhakta Shrestha, responsable des risques environnementaux au centre.

Dans un communiqué, il a exhorté le gouvernement et les urbanistes à intensifier « de toute urgence » les investissements et les plans pour les infrastructures, telles que les systèmes souterrains d’eaux pluviales et d’égouts – à la fois de type « gris » ou technique, et « vert ». ou type basé sur la nature.

Des gens se trouvent dimanche dans une zone touchée par les inondations de Katmandou, à la suite de fortes pluies de mousson. (Prakash Mathema/AFP/Getty Images)

L’impact des pluies a été aggravé par un mauvais drainage dû aux efforts d’urbanisation et d’urbanisation non planifiés, aux constructions dans les plaines inondables, au manque de zones de rétention d’eau et à l’empiétement sur la rivière Bagmati, ajoute le communiqué.

Le niveau de la rivière Koshi, dans le sud-est du Népal, a cependant commencé à baisser, a déclaré Ram Chandra Tiwari, le plus haut fonctionnaire de la région.

Le fleuve, qui provoque presque chaque année des inondations meurtrières dans l’État du Bihar, dans l’est de l’Inde, dépassait le danger.