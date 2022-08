Les inondations et les coulées de boue en Iran font au moins 69 morts

Nezhad Jahani, un haut responsable de l’organisation, a déclaré qu’au moins 45 personnes sont toujours portées disparues à Téhéran et dans trois autres provinces à la suite des récentes inondations, qui ont endommagé au moins 20 000 habitations.

Plus de 20 provinces, dont la province de Téhéran, ont été touchées par les inondations causées par de fortes pluies, a indiqué l’agence de presse semi-officielle Fars. Plusieurs aéroports et autoroutes principales ont été fermés et des milliers de personnes évacuées.

Les médias d’État ont déclaré que le président iranien Ebrahim Raisi avait demandé aux ministres et aux gouverneurs de préparer des mesures qui minimiseraient les dommages résultant des inondations, l’Organisation météorologique iranienne ayant averti que la pluie continuerait dans plusieurs provinces.

L’Iran lutte depuis deux semaines contre des inondations et des glissements de terrain meurtriers, y compris dans le sud du pays. Le Croissant-Rouge a déclaré que les dégâts dans la province méridionale du Fars avaient été causés par l’inondation d’un barrage sur la rivière Rodbal près de la ville d’Estahban.

Les scientifiques affirment que la crise climatique rend plus probables les inondations soudaines comme celles observées en Iran cette semaine, car alors qu’une évaporation plus intense entraîne davantage de sécheresses, un air plus chaud peut contenir plus de vapeur d’eau pour produire des précipitations extrêmes.

Une étude sur les effets du changement climatique sur l’Iran a révélé que les périodes extrêmement humides et sèches deviennent plus fréquentes, et qu’il y a des périodes plus longues de températures extrêmement chaudes et une fréquence plus élevée d’inondations à travers le pays. En 2019, plus de 70 personnes sont mortes en Iran à cause des inondations suite à des précipitations record.