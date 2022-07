Les inondations estivales et les vagues de chaleur en Chine alimentent les plans d’action climatique

Commentez cette histoire Commentaire

Le mois dernier, dans le village de Dapocun, sur un affluent du fleuve Yangtze dans le sud-ouest de la Chine, des eaux tumultueuses ont inondé un pont et des maisons voisines. De fortes pluies ont abattu des tiges de maïs. Les étangs ont débordé, laissant des poissons partout sur la route. “Cette année a été la plus importante”, a déclaré Li Zhongfu, un habitant de 55 ans, à propos de l’inondation. “Je pense que le dernier comme celui-ci était il y a environ 20 ans.”

Les données suggèrent que Li a raison. Jiangjin, le district entourant Dapocun, a reçu 84,7 millimètres (3,3 pouces) de pluie en une heure, la catégorie la plus élevée pour les pluies torrentielles.

Entre mars et juin, les tempêtes de pluie dans le sud de la Chine ont pour la plupart égalé ou dépassé les niveaux les plus élevés enregistrés. Dans le même temps, une vague de chaleur dans le nord de la Chine a poussé les températures au-dessus de 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit), créant une demande record d’électricité pour alimenter la climatisation dans la province du Henan. Le National Climate Center a prédit cette semaine des inondations et des sécheresses plus graves pour le reste de l’été, avec plus de 600 millimètres (23,6 pouces) de pluie attendus près de la frontière sud et des températures régulièrement supérieures à 35 degrés Celsius (95 Fahrenheit) dans une grande partie du nord Chine.

L’attention du public aux conditions météorologiques extrêmes ajoute à l’urgence des promesses du président Xi Jinping selon lesquelles la Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, sera en mesure de passer à une économie neutre en carbone plus rapidement que toute autre nation. Mais alors même que la Chine investit massivement dans les énergies renouvelables, sa dépendance à l’énergie au charbon et un modèle de croissance économique à forte intensité de carbone continuent d’alarmer les militants du climat, qui craignent que Pékin ne pivote trop lentement.

L’année dernière, des scènes dramatiques de passagers pris au piège dans un wagon de métro à Zhengzhou alors que l’eau montait autour d’eux, de nombreuses villes chinoises et leurs habitants ont pris conscience des dangers des phénomènes météorologiques extrêmes rendus plus fréquents et plus intenses par le changement climatique. Les averses, les typhons et les vagues de chaleur de 2022 ont souligné le chemin qu’il reste à parcourir pour atténuer les pires dégâts.

Alors que la Chine extrait de plus en plus de charbon, les niveaux d’un gaz à effet de serre plus puissant montent en flèche

Li Shuo, conseiller politique chez Greenpeace East Asia, a déclaré qu’avec le temps, les preuves croissantes des effets du changement climatique deviendront un puissant moteur de l’action climatique chinoise, tout comme l’inquiétude du public concernant la pollution de l’air l’a fait il y a 10 ans.

“Il est encore tôt pour dire si cet été élèvera l’inquiétude du public sur les événements météorologiques extrêmes et l’impact climatique au même niveau que nous l’avons vu l’année dernière, mais la ligne de tendance est claire”, a-t-il déclaré.

La nécessité d’une plus grande préparation a été martelée par un battement de tambour d’images dramatiques et de gros titres traumatisants ces dernières semaines.

Dans la ville méridionale de Qingyuan, une pagode blanche isolée se dressait au-dessus des eaux qui avaient submergé de plus petits bâtiments à proximité. Dans la ville septentrionale de Shijiazhuang, des vents violents ont décapité une arche ornementale ; sa couronne de béton armé et de tuiles a écrasé huit personnes. Au large du Guangdong, un typhon a détruit un navire de génie chinois travaillant sur un parc éolien offshore, tuant environ la moitié de l’équipage.

L’ambition de Xi pour que la Chine soit considérée comme un leader mondial dans la lutte contre le réchauffement climatique a attiré une nouvelle attention sur le changement climatique dans le pays. Mentions du sujet dans les médias chinois étroitement contrôlés a fortement augmenté au cours des deux dernières années. L’aggravation des inondations, des vagues de chaleur et des tempêtes de poussière, bien qu’elles soient une caractéristique de longue date des printemps et des étés chinois, est de plus en plus liée à l’évolution des conditions météorologiques mondiales.

L’impact de ces changements se fait sentir au niveau local dans des villes comme Youxi dans la ville de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, où les champs de grains de poivre du Sichuan de la famille de Zhang Xinghua, l’épice qui donne à la cuisine locale sa saveur anesthésiante distinctive, ont été submergés.

“Les inondations ont été très soudaines cette année”, a déclaré le commerçant de 41 ans, qui a ajouté que le changement climatique avait renforcé sa croyance dans le changement climatique. « Les pluies sont tombées. Le vent était fort et la pluie était forte.

Avec l’essor du charbon, la Chine place la sécurité énergétique et la croissance avant le climat

En réponse à la menace croissante d’événements météorologiques extrêmes liés au climat, le ministère de l’Écologie et de l’Environnement le mois dernier lancé un effort multiministériel pour élaborer une stratégie nationale d’adaptation au changement climatique qui devrait être finalisée d’ici 2035. Mais les experts s’inquiètent des lacunes persistantes dans les systèmes d’alerte précoce.

Luo Jingjia, chercheur à l’Université des sciences de l’information et de la technologie de Nanjing, a déclaré que les services météorologiques s’inquiètent souvent d’être tenus pour responsables de la prévision d’un événement grave qui ne se matérialise pas, en particulier parce que les gouvernements locaux veulent une réponse claire, oui ou non.

Luo a ajouté que le problème n’est pas seulement lié à la science de la prédiction, mais également à la gouvernance. “Il y a des problèmes avec la réponse aux conditions météorologiques extrêmes en raison du niveau de communication entre les départements, ce qui provoque des pertes catastrophiques”, a-t-il déclaré.

Après les inondations de Zhengzhou, le ministère chinois de la Gestion des urgences a lancé un nouveau système d’alerte pour mieux coordonner les départements et briser les silos d’informations qui séparaient les prévisions météorologiques de la réponse aux inondations, selon Yin Jie, professeur à l’Université normale de Chine orientale qui était un conseiller expert pour le projet.

« Le système de prévention et d’atténuation des catastrophes en Chine ne relève pas encore d’une juridiction unifiée et doit être davantage intégré. C’est encore à un stade précoce et ce n’est pas encore si précis », a déclaré Yin.

Sous Xi, la position de la Chine dans les débats internationaux sur le changement climatique est passée d’un acteur passif, poussé à l’action par les pays développés, à une tentative de devenir un leader de la lutte contre le changement climatique pour le monde en développement. Mais à la maison, la discussion sur le rôle du réchauffement climatique dans l’aggravation des phénomènes météorologiques extrêmes reste soigneusement contrôlée.

La Chine s’attendait à une croissance économique robuste en 2022. Ça ne se présente pas bien.

L’enthousiasme des écologistes face à la promesse de la Chine que ses émissions de dioxyde de carbone culmineraient avant 2030 et que le pays atteindrait la «neutralité carbone» d’ici 2060 a été sapé par l’incapacité de Pékin à s’éloigner rapidement du charbon.

Pour les planificateurs d’État, même une énorme construction d’énergie éolienne et solaire – la Chine prévoit d’installer environ l’équivalent de la capacité actuelle totale des États-Unis cette année – ne sera pas en mesure de suivre le rythme de la demande d’énergie à court terme. La haute direction n’a cessé de répéter ces derniers mois que le charbon est, pour l’instant, le « pilier » de la production d’électricité du pays et le restera dans un avenir proche.

Plutôt que de viser à limiter les émissions dès que possible, le vaste déploiement par la Chine de 570 gigawatts d’énergie solaire et éolienne entre 2021 et 2025 vise à jeter les bases d’une forte baisse dans la seconde moitié de la décennie, selon une analyse du Centre pour la recherche sur l’énergie et l’air pur (CREA).

Après 2025, le charbon devrait être progressivement abandonné, passant d’une source d’énergie « de base » à une source d’énergie « de soutien », ce qui signifie que de nouvelles centrales électriques alimentées au charbon ne devraient être construites que pour assurer la stabilité du réseau électrique, mais de nombreux nouveaux projets ont été approuvés ces derniers mois. ne répondent pas à ces critères, CREA a écrit.

En matière d’action climatique, la direction du Parti communiste chinois est confrontée à une série de compromis peu attrayants. Forcer les industries à forte intensité de carbone à réduire les gaz à effet de serre menace rapidement de saper une économie déjà fragile. Mais si vous ne parvenez pas à faire la transition vers une croissance durable dans le temps, les effets du réchauffement climatique pourraient être bien pires.

Outre les dommages causés directement par les tempêtes et les vagues de chaleur, les projections suggèrent que la hausse des températures pourrait accroître l’insécurité alimentaire dans le nord aride de la Chine ou entraîner une élévation du niveau de la mer qui, d’ici 50 ans, pourrait submerger les centres de fabrication de la côte est.

“Même si les émissions de carbone industrielles reviennent maintenant à ce qu’elles étaient il y a 100 ans, ce qui équivaut à aucun développement, ou à atteindre la neutralité carbone ou zéro émission de carbone, les lois de la nature continueront pendant des centaines d’années”, a déclaré Yin. « Il est difficile de réduire les extrêmes atmosphériques. Nous devons maintenant faire plus pour nous adapter.