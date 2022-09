Les inondations épiques au Pakistan montrent que le changement climatique frappe souvent le plus durement les pauvres

Les résidents locaux attendent pendant que le matériel d’aide est chargé dans des bateaux à Dadu, dans le Sind, au Pakistan, le 13 septembre. (Saiyna Bashir pour le Washington Post)

SUKKUR, Pakistan — Au moment où le gouvernement pakistanais a reconnu la gravité des inondations sans précédent qui ont frappé le pays cet été et a sonné l’alerte, il était déjà trop tard pour que des millions de familles fuient les eaux tumultueuses. Et presque tous étaient parmi les plus vulnérables du pays, pris au piège de la pauvreté et de la négligence, leur vie et leurs moyens de subsistance sont déjà un combat quotidien.

Au plus profond de la zone sinistrée du Pakistan, les pires inondations de l’histoire du pays ont souligné à quel point les pauvres, ici et à l’étranger, sont souvent exposés de manière disproportionnée aux ravages du changement climatique.

Lorsque les fortes pluies de la mousson sont entrées dans leur deuxième semaine de juillet sans aucun signe de relâchement, Amina Gadehi savait que les inondations seraient différentes cette année. Elle et un groupe d’autres villageois ont approché le chef élu du village, demandant qu’ils soient autorisés à camper temporairement sur un terrain plus élevé qu’il possédait.

« Il nous a dit : ‘Je ne suis pas responsable de vous. Trouvez votre propre abri », se souvient Gadehi, serrant la mâchoire de colère.

Elle et des dizaines d’autres personnes dans son village n’avaient pas d’économies pour payer un voyage ou pour louer temporairement un autre logement. Ils sont restés chez eux, espérant que les pluies se calmeraient. Mais alors que l’eau commençait à clapoter sur leurs rebords de fenêtre, Gadehi et sa famille ont décidé que c’était leur dernière chance de s’échapper. Pendant près d’une heure, Gadehi a raconté qu’elle et son mari, leurs cinq enfants et les quelques vaches et buffles qu’ils ont réussi à sauver ont pataugé dans l’eau jusqu’à la taille jusqu’à la maison d’un parent dans un autre village sur un terrain légèrement plus élevé.

Maintenant, ils sont coincés là, entourés d’eau. Les seuls bateaux qui peuvent les secourir ne sont pas assez grands pour leur bétail — trop précieux pour être laissés pour compte.

Des milliers de familles comme celle de Gadehi se sont retrouvées bloquées dans des villages qui se sont transformés en îles. Les inondations ont tué environ 1 500 personnes, selon le gouvernement pakistanais, et déplacé des dizaines de milliers de personnes.

Bien avant que le gouvernement ne déclare une urgence nationale en août, les habitants de la province du Sindh suppliaient les autorités locales d’agir – pour aider à reloger les familles et le bétail et pour renforcer les digues pour détourner l’eau – selon des dizaines de personnes qui ont survécu aux inondations.

Mais ils ont dit que, dans de nombreux cas, ils ont été laissés à eux-mêmes jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Les avertissements n’ont pas suffi

Sherry Rehman, ministre pakistanaise du changement climatique, a déclaré qu’une urgence nationale n’avait pas été déclarée plus tôt car les responsables ne savaient pas que l’averse continuerait aussi longtemps. “Je ne pense pas qu’une administration ou un gouvernement aurait pu être préparé à un déluge biblique comme celui-ci”, a-t-elle déclaré dans une interview. “Il n’y avait pas de modélisation pour ce que nous avons vu.”

Elle a déclaré que les responsables de son ministère et d’autres agences gouvernementales ont commencé à craindre des inondations inhabituellement graves dès juin, mais elle a ajouté que ce n’est qu’en août qu’ils ont réalisé l’ampleur de la crise. “Le service météorologique a commencé à me dire : ‘Nous n’avons jamais rien vu de tel'”, a-t-elle déclaré. “J’ai commencé à recevoir des appels tard dans la nuit, tout le monde disait ‘Nous sommes juste sous le choc.'”

Ahsan Iqbal, qui dirige le centre national de réponse aux inondations du Pakistan, a déclaré que le gouvernement n’aurait pas pu être mieux préparé ou agi plus rapidement pour répondre à la crise une fois qu’elle a commencé à se dérouler. “L’ampleur de la calamité est si énorme qu’elle dépasse les ressources administratives et financières d’un pays comme le Pakistan”, a déclaré Iqbal, qui est également ministre pakistanais de la Planification. “Il n’y a aucun moyen que nous aurions pu atténuer ce niveau de dégâts.”

Iqbal a déclaré qu’il pensait qu’une série d’avertissements d’évacuation précoce avait sauvé des milliers de vies. “Le nombre de morts aurait pu être au moins trois à quatre fois plus élevé sans le système d’alerte météorologique précoce”, a-t-il déclaré.

Mais pour des millions de personnes, les avertissements à eux seuls étaient insuffisants.

Subhan Ali Buriro se souvient du moment où les avertissements ont commencé à retentir dans son village. Les habitants disposant de moyens ont rapidement déménagé dans la capitale provinciale, Karachi, et dans d’autres zones urbaines. Mais sans aucune épargne, Buriro ne pouvait se permettre que de déménager sa femme et ses quatre enfants dans la maison d’un parent voisin. “Nous n’avions nulle part où aller”, a-t-il déclaré.

Il pensait que la maison en béton résisterait aux pluies et à la montée rapide des eaux. Mais en quelques jours, le toit s’est effondré, enterrant ses quatre enfants sous des morceaux de ciment et d’autres débris. « Il faisait noir et je n’entendais rien à cause de la pluie », a-t-il dit. “Je viens de commencer à creuser.”

Des dizaines de milliers de personnes refusent de fuir les villages pakistanais submergés

Au bout d’une heure, lui et quelques voisins ont récupéré les enfants et les ont transportés d’urgence à l’hôpital, mais le seul médecin présent n’a pas pu les sauver. “Je les ai vus rendre leur dernier souffle”, a déclaré Buriro. “J’avais l’impression que le ciel entier m’était tombé dessus.”

Buriro et les voisins ont vidé une partie d’un cimetière voisin, creusant pendant des heures pour créer des parcelles funéraires peu profondes dans la terre gorgée d’eau.

“Si j’avais eu plus de ressources, bien sûr, nous aurions tout de suite déménagé dans un endroit plus sûr”, a déclaré Buriro. « Si nous n’étions pas pauvres, mes enfants seraient encore en vie.

Allégations de promesses vides

Les régions les plus touchées du Pakistan sont également parmi les plus pauvres. La province rurale du Sindh a l’un des taux d’alphabétisation les plus bas du pays, un accès très limité aux soins de santé et des infrastructures minimales.

Le pouvoir politique dans la province a été dominé pendant des générations par ses plus grands propriétaires terriens. Dans de nombreuses régions, les propriétaires terriens ne sont pas seulement les principales sources d’emploi mais aussi les élus.

“Nous ne pouvons pas nous opposer à nos dirigeants car nous dépendons d’eux pour tout”, a déclaré Gadehi. “Ils nous rendent visite pendant les élections et font des promesses, mais nous n’obtenons rien en retour.”

Le ministre en chef du Sindh, Syed Murad Ali Shah, a rejeté les plaintes des personnes touchées par les inondations comme « des insinuations et des récits mesquins à caractère politique ».

Les États-Unis renforcent leur aide pour les inondations au Pakistan avec un pont aérien militaire

Dans une déclaration écrite, il a déclaré que “le gouvernement du Sind se concentre uniquement sur le sauvetage et l’aide aux habitants du Sind sans aucun préjudice”. Il a blâmé les «factions aux intentions malveillantes» pour avoir diffusé de la «désinformation».

Mais il a déclaré que lorsqu’une “plainte légitime est reçue”, les responsables sont confrontés à des “actions strictes” et “un certain nombre” de responsables de l’irrigation, de la santé et d’autres gouvernements ont été suspendus.

Les privations qui ont rendu de nombreux Pakistanais particulièrement vulnérables aux inondations continuent de les affliger dans ses suites. À l’hôpital central débordé de Dadu, les salles débordent et les patients qui ont désespérément besoin de soins médicaux se pressent dans les couloirs. Les médecins qui avaient du mal à prodiguer des soins de santé avant même les inondations refusent désormais des centaines de personnes chaque jour en raison du manque d’espace.

“Les enfants que nous voyons maintenant étaient déjà malades avant d’être déplacés”, a déclaré Faram Gohar Lashari, pédiatre à l’hôpital central de Dadu. “Maintenant, cette souffrance ne fera qu’augmenter.” Il parlait d’une manière coupée alors qu’il s’occupait du flot d’enfants malades amenés dans son bureau. Le paludisme et d’autres maladies d’origine hydrique augmentent, tout comme les infections cutanées et pulmonaires dues à un mauvais assainissement dans les camps de déplacés de fortune.

“Presque tous ces enfants souffrent de malnutrition, ce qui les rend plus vulnérables à d’autres maladies”, a déclaré Lashari. Il a prédit que ceux qui mourront de maladies et d’infections dans les semaines à venir dépasseront le nombre de personnes tuées par les eaux de crue.

Dans un couloir, une femme était allongée sur un banc, inconsciente et inconsciente, nécessitant des soins d’urgence. Les médecins ont dit qu’ils ne pouvaient pas l’aider. Ils étaient trop occupés à se débattre avec des dizaines d’autres patients.

Les médecins et les infirmières de l’hôpital ont déclaré avoir demandé à plusieurs reprises plus de fournitures et de personnel aux autorités provinciales, mais n’en ont toujours pas reçu. Shah, le ministre en chef du Sindh, a nié les allégations selon lesquelles les agents de santé ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin.

Dans un camp à l’extérieur de la ville de Dadu, Saima Lund a déclaré qu’elle avait eu du mal à garder ses enfants en bonne santé avant même les inondations. Son mari, un journalier, pouvait à peine se permettre de nourrir sa famille. Ses cinq enfants ont tous souffert de malnutrition pendant leur enfance. Seuls trois ont survécu.

Le plus jeune de Lund, Shifa est né juste au moment où les pluies de la mousson ont commencé à frapper leur village. Au moment où sa famille a fui sa maison, les eaux avaient emporté tout le grain qu’elle avait stocké pour l’année. Au camp, la santé de Shifa a commencé à se détériorer rapidement. “Tout ce que j’ai pour nourrir ma famille, c’est un sac de riz cuit par jour”, a déclaré Lund, se référant aux aides du gouvernement.

Lorsque Shifa a commencé à avoir une forte fièvre et a refusé de manger, Lund a marché avec elle près d’une heure jusqu’à l’hôpital le plus proche, mais a été refoulée. Les médecins étaient à court de fournitures, a-t-elle déclaré.

“Je crains de perdre ma fille”, a déclaré Lund, attisant l’enfant pour essayer de maintenir sa température basse. “Nous manquions de soins de santé dans mon village, et maintenant les hôpitaux de la ville n’ont plus rien.”

De nombreuses parties du Sindh devraient rester sous l’eau pendant des mois, et le désespoir grandit parmi les centaines de milliers de personnes déplacées.

« Personne ne s’occupe de nous » : les Pakistanais luttent pour leur survie après les inondations

Lors d’une récente livraison par bateau de vivres d’urgence dans un village à l’extérieur de la ville de Khairpur Nathan Shah, une poignée de personnes se sont rassemblées au bord de l’eau. En quelques minutes, quelques familles qui attendaient patiemment se sont transformées en une foule en colère.

Les travailleurs humanitaires de Global Empowerment Mission – l’un des rares groupes internationaux opérant au plus profond de la zone inondée – ont tenté de s’approcher suffisamment pour remettre des sacs de riz, d’huile de cuisson, de sucre et de thé, mais la scène est devenue violente. Hommes, femmes et enfants se bousculaient pour les marchandises. Certains sont tombés dans la boue marécageuse. Des escortes policières ont tenté de calmer la foule, mais celle-ci était devenue trop nombreuse et a repoussé la police.

Emily Fullmer, qui dirige la distribution de l’aide pour le groupe, a déclaré que la réaction n’était pas une surprise. Alors qu’elle effectuait des livraisons dans différentes zones, son groupe s’était fait dire à plusieurs reprises qu’il était le premier à se présenter. Aucun représentant du gouvernement ou autre groupe d’aide ne les avait précédés.

“Comme tout être humain sur la planète, lorsque vous n’avez pas vu de nourriture, d’eau ou de soins médicaux pendant des semaines, les choses deviennent très désespérées, très rapidement”, a déclaré Fullmer.

Et les niveaux de désespoir augmentent plus rapidement dans les endroits qui souffraient de taux de pauvreté élevés avant d’être frappés par une catastrophe naturelle, a-t-elle poursuivi.

“Les communautés qui luttent déjà sont celles qui sont les plus durement touchées par les catastrophes climatiques”, a déclaré Fullmer. “C’est injuste et malheureux, mais nous le voyons vraiment partout dans le monde.”