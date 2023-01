Les inondations entraînent la fermeture de l’autoroute principale de la région de la baie et des avertissements d’évacuation dans les quartiers du nord de la Californie – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – L’autoroute 101 des États-Unis, l’une des routes les plus célèbres de Californie, a été fermée samedi dans les deux sens dans le sud de San Francisco alors que de fortes précipitations et la fonte des neiges inondent les routes, en particulier dans la moitié nord de l’État.

Le ministère des Transports de Californie a également annoncé une fermeture partielle de l’Interstate 80 près de la ligne du Nevada samedi à midi “en raison de multiples retombées sur Donner Summit”. La conduite à travers le col de montagne dans la chaîne de la Sierra Nevada a nécessité des chaînes de pneus pendant une grande partie de ce mois en raison des fortes chutes de neige.

Une forte tempête a commencé à apporter de fortes pluies généralisées de vendredi à samedi, créant une menace d’inondation pour une grande partie du nord et du centre de la Californie. Un modèle de courant-jet actif a également continué à apporter un défilé de tempêtes alimentées par une rivière atmosphérique d’humidité du Pacifique.

Une rivière atmosphérique est une région longue et étroite dans l’atmosphère qui peut transporter de l’humidité sur des milliers de kilomètres, comme une lance à incendie dans le ciel. Ces fortes pluies glisseront vers le sud vers le sud de la Californie samedi et dimanche, accompagnées de vents en rafales de 30 à 50 mph.

Plusieurs petites communautés du nord de la Californie ont reçu des ordres d’évacuation et des avertissements samedi en raison d’inondations. Trois communautés près de la ville de Watsonville ont reçu l’ordre d’évacuer par le Bureau du shérif du comté de Santa Cruz en raison de l’inondation du ruisseau, tandis que les autorités ont ordonné aux communautés de Paradise Park et de Felton d’évacuer en raison de la montée du niveau de la rivière San Lorenzo.

Les quartiers proches du ruisseau Santa Rita dans le comté de Monterey ont été mis en garde samedi après-midi en raison des craintes que le ruisseau “déborde sur ses rives”, selon le bureau du shérif.

Une veille d’inondation pour plus de 16 millions de personnes est en vigueur, y compris toute la région de la baie et la vallée centrale jusqu’à samedi soir. La pluie pourrait s’atténuer samedi soir avant que le calendrier ne passe à 2023.

Les prévisions météorologiques antérieures indiquaient que des accumulations de précipitations généralisées de 2 à 4 pouces sont attendues dans le nord et le centre de la Californie, mais des quantités localement plus élevées de 5 à 7 pouces sont également possibles pour les contreforts.

Le nord de la Californie et la côte centrale de la Californie ont déjà reçu 2 à 4 pouces de pluie la semaine dernière. L’effet cumulatif de plusieurs systèmes de tempêtes du Pacifique chargés d’humidité provenant d’une puissante rivière atmosphérique rendra plus probables des impacts tels que des crues soudaines et des glissements de terrain.

Vidéos et photos partagé par le National Weather Service à San Francisco montre des arbres tombés bloquant les routes et plusieurs glissements de terrain.

“Le pluviomètre du centre-ville de SF signale maintenant 5,33 pouces pour aujourd’hui”, a déclaré le Bureau du service météorologique national à San Francisco m’a dit. “Faire une course pour le jour calendaire le plus humide de tous les temps… (les records remontent à 1849).”

