Les inondations engloutissent les Philippines alors que le président déclare “l’état de calamité”

Les Philippines sont aux prises avec de fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain depuis début janvier, provoquant des évacuations et incitant le président Ferdinand Marcos Jr. à déclarer un “état de calamité” officiel dans la province méridionale de Misamis Occidental.

Au moins 28 personnes sont mortes en janvier, selon le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe, et plus de 211 000 personnes ont été déplacées. Des pluies torrentielles se sont produites presque tous les jours ce mois-ci et ont détruit des maisons, de l’agriculture et des infrastructures dans tout le pays.

Les averses se produisent même si les Philippines sont normalement dans leur saison fraîche et sèche de décembre à février. Misamis Occidental, la région du nord de Mindanao et les Visayas orientales au centre des Philippines font partie des zones touchées.

Les Philippines, un archipel de plus de 7 100 îles, sont classées parmi les pays les plus vulnérables au monde aux catastrophes liées au climat, mais elles contribuent peu au changement climatique mondial.

Les Philippines sont généralement frappées par 20 typhons chaque année et environ six à neuf tempêtes qui touchent terre chaque année. Le pays connaît également de fréquents glissements de terrain et inondations qui sont en partie le résultat de l’intensité croissante des cyclones tropicaux.